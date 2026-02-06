Міцний, довговічний і потужний із зручністю бездротового використання: акумуляторний миючий пилосос Puzzi 2/1 Bp. Цей компактний апарат ідеально підходить для точкового прибирання та видалення плям, ефективно справляючись як зі свіжими, так і з застарілими забрудненнями на текстильних поверхнях, зокрема на м’яких стільцях, диванах, автомобільних сидіннях тощо. Завдяки високій потужності всмоктування, Puzzi 2/1 Bp швидко видаляє плями, забезпечуючи при цьому прискорене висихання тканин. Компактний дизайн, мала вага та ергономічна ручка роблять апарат зручним для транспортування однією рукою. Для найкращих результатів очищення миючий розчин подається під тиском, глибоко проникає у волокна текстилю, а потім, разом із розчиненим брудом, ефективно всмоктується назад. У стандартну комплектацію входять: насадка для меблів, розпилювально-всмоктувальний шланг, окремі контейнери для чистої та брудної води, а також вбудований відсік для зберігання аксесуарів. Зверніть увагу: при замовленні Puzzi 2/1 Bp акумулятор Kärcher Battery Power+ на 36 В та відповідний швидкозарядний пристрій необхідно придбати додатково.