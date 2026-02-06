Puzzi 2/1 Bp
Максимальна свобода рухів під час глибокого видалення плям із будь-яких текстильних поверхонь: потужний компактний миючий пилосос з акумулятором 36 В і ергономічною насадкою для м'яких меблів.
Міцний, довговічний і потужний із зручністю бездротового використання: акумуляторний миючий пилосос Puzzi 2/1 Bp. Цей компактний апарат ідеально підходить для точкового прибирання та видалення плям, ефективно справляючись як зі свіжими, так і з застарілими забрудненнями на текстильних поверхнях, зокрема на м’яких стільцях, диванах, автомобільних сидіннях тощо. Завдяки високій потужності всмоктування, Puzzi 2/1 Bp швидко видаляє плями, забезпечуючи при цьому прискорене висихання тканин. Компактний дизайн, мала вага та ергономічна ручка роблять апарат зручним для транспортування однією рукою. Для найкращих результатів очищення миючий розчин подається під тиском, глибоко проникає у волокна текстилю, а потім, разом із розчиненим брудом, ефективно всмоктується назад. У стандартну комплектацію входять: насадка для меблів, розпилювально-всмоктувальний шланг, окремі контейнери для чистої та брудної води, а також вбудований відсік для зберігання аксесуарів. Зверніть увагу: при замовленні Puzzi 2/1 Bp акумулятор Kärcher Battery Power+ на 36 В та відповідний швидкозарядний пристрій необхідно придбати додатково.
Особливості та переваги
Відмінна ефективність прибирання.Відмінне очищення з помітним ефектом «до і після». Висока потужність всмоктування для відмінних результатів. Насадка для меблів забезпечує надтонке і рівномірне розпилення.
Компактний дизайн і максимальна мобільністьІдеально підходить для вузьких або важкодоступних місць. Відсутність дротів для свободи руху й універсального використання. Завдяки компактному дизайну, апарат можна зберігати в будь-якому місці.
Професійна якість: надміцний і довговічний.Ефективна турбіна з терміном служби 1000 годин. Міцний і зносостійкий мембранний насос. Компактна, коротка та довговічна насадка для меблів.
Повна мобільність: акумуляторна платформа Kärcher на 36 В
- Сумісний з усіма акумуляторами Kärcher Battery Power+/Power на 36 В.
- Зручний індикатор залишкового часу роботи безпосередньо на акумуляторі.
- Швидка і проста заміна потужного акумулятора.
Зручна концепція управління
- Практичний поворотний перемикач для ввімкнення/вимкнення.
- Ергономічна насадка для меблів, якою можна легко управляти одним пальцем.
- Контейнери швидко наповнюються та спорожнюються.
Ергономічна коротка насадка для м'яких меблів
- Міцна конструкція, ідеально підходить для використання у вузьких просторах, наприклад, в салонах автомобілів.
- Відмінне розпилення із зменшеним споживанням води.
- Ергономічний дизайн зі зручною двохкомпонентною ручкою.
Легкість транспортування
- З ергономічною ручкою для додаткового комфорту.
- Можливість легкого перенесення по сходах (у т. ч. однією рукою).
- Мобільність: наприклад, для очищення салонів автомобілів або заміських будинків.
З'ємні контейнери
- Контейнери для чистої та брудної води легко знімаються.
- Швидке заповнення водою завдяки системі Quick & Easy.
- Контейнер для брудної води легко спорожнюється та очищається.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Кріплення за допомогою міцної гумової стрічки і гака.
- Всмоктувальний шланг і насадка для м'яких меблів захищені від втрати під час транспортування.
- Просте зберігання апарата, включно з аксесуарами.
Додатково: доступні сумісні миючі засоби
- Наповніть контейнер свіжою водою, як описано в інструкції.
- Відмінне видалення плям з м'яких меблів і текстилю.
- Використаний миючий розчин всмоктується разом із брудом.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|1,7 / 2,9
|Витрата повітря (л/с)
|16
|Розрідження (кПа)
|16
|Витрата миючого розчину (мл/хв)
|350
|Тиск розпилення (МПа)
|0,16 - 0,22
|Потужність турбіни (Вт)
|350
|Потужність насосу (Вт)
|4
|Споживана потужність (Вт)
|350
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|72
|Номін. діаметр аксесуарів ( )
|DN 30
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Звичайний режим: / 46 (7,5 Агод) Звичайний режим: / 37 (6,0 Aгод)
|Зарядний струм (A)
|6
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,74
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|410 x 235 x 250
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Шланг для розпилення/всмоктування: 1.9 м
- Коротка ручна насадка для меблів
- Контейнер для чистої води
- Контейнер для брудної води
- Миючий засіб: RM 764 N, 125 мл
Оснащення
- Фіксатор шланга для транспортування.
- Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Форсунка: Насадка для м'яких меблів, помаранчева
Відео
Області застосування
- Видалення плям з м'яких меблів та оббивки
- Точкова обробка плям на килимових покриттях
- Виведення плям на текстильних автомобільних сидіннях
- Очищення всіх текстильних поверхонь
Аксесуари
Чистячий засіб
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для Puzzi 2/1 Bp
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.