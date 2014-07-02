Професійні миючі пилососи

Миючий пилосос Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Один апарат, безліч застосувань: за допомогою акумуляторних миючих пилососів Puzzi 9/1 Bp ви ретельно очистите різноманітні текстильні поверхні, такі як килими, підлогові покриття, стільці, крісла та дивани для відпочинку або крісла-мішки тощо.

МОЖЛИВІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ВСЮДИ. 100% ГНУЧКІСТЬ РОБОТИ.

Просте управління, максимальна мобільність і ефективне видалення забруднень. Puzzi 9/1 Bp – ідеальний помічник для очищення та видалення плям з текстильних покриттів. Це миючий пилосос в акумуляторному виконанні. Таким чином, пошук розетки, постійне спотикання об докучливі кабелі живлення або їх заплутування залишилися в минулому.