Професійні миючі пилососи

Компактні миючі пилососи Керхер ефективно чистять будь-які текстильні поверхні - килимові покриття, оббивку м'яких меблів, офісних крісел або автомобільних сидінь. Їхні потужні усмоктувальні турбіни гарантують дуже низьку залишкову вологість очищених поверхонь.

Миючий пилосос Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Один апарат, безліч застосувань: за допомогою акумуляторних миючих пилососів Puzzi 9/1 Bp ви ретельно очистите різноманітні текстильні поверхні, такі як килими, підлогові покриття, стільці, крісла та дивани для відпочинку або крісла-мішки тощо.

 

МОЖЛИВІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ВСЮДИ. 100% ГНУЧКІСТЬ РОБОТИ.

Просте управління, максимальна мобільність і ефективне видалення забруднень. Puzzi 9/1 Bp – ідеальний помічник для очищення та видалення плям з текстильних покриттів. Це миючий пилосос в акумуляторному виконанні. Таким чином, пошук розетки, постійне спотикання об докучливі кабелі живлення або їх заплутування залишилися в минулому.

Kärcher Puzzi 9/1 Bp
Який виглядає миючий пилосос Puzzi

Як користуватися Puzzi 8/1 Adv?

Як помити тверду підлогу за допомогою миючого пилососа?

Як використовувати миючий пилосос для чищення салону автомобіля?

Як заповнити та спорожнити миючий пилосос Puzzi?

Як правильно вибрати насадку для Puzzi?

