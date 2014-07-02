Професійні миючі пилососи
Компактні миючі пилососи Керхер ефективно чистять будь-які текстильні поверхні - килимові покриття, оббивку м'яких меблів, офісних крісел або автомобільних сидінь. Їхні потужні усмоктувальні турбіни гарантують дуже низьку залишкову вологість очищених поверхонь.
Миючий пилосос Kärcher Puzzi 9/1 Bp
Один апарат, безліч застосувань: за допомогою акумуляторних миючих пилососів Puzzi 9/1 Bp ви ретельно очистите різноманітні текстильні поверхні, такі як килими, підлогові покриття, стільці, крісла та дивани для відпочинку або крісла-мішки тощо.
МОЖЛИВІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ВСЮДИ. 100% ГНУЧКІСТЬ РОБОТИ.
Просте управління, максимальна мобільність і ефективне видалення забруднень. Puzzi 9/1 Bp – ідеальний помічник для очищення та видалення плям з текстильних покриттів. Це миючий пилосос в акумуляторному виконанні. Таким чином, пошук розетки, постійне спотикання об докучливі кабелі живлення або їх заплутування залишилися в минулому.
