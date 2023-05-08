ПРОФЕСІЙНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ МИЮЧИЙ ПИЛОСОС Puzzi BP

Миючий пилосос - у будь-який час і в будь-якому місці.

Puzzi 9/1 Bp та Puzzi 2/1 Bp — це перші у світі професійні акумуляторні машини для глибокого очищення текстильних поверхонь методом розпилення та екстракції. Завдяки потужному 36-вольтовому акумулятору вони забезпечують високу продуктивність очищення без підключення до мережі, що дозволяє працювати автономно в будь-яких умовах.

Ці моделі ідеально підходять для очищення оббивки меблів, сидінь, текстилю в готельному бізнесі, клінінгових компаніях та при прибиранні салонів авто. Їхня конструкція гарантує максимальну мобільність, а ергономічне керування дозволяє швидко досягати професійних результатів навіть при видаленні глибоко в’їдених забруднень.