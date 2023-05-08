ПРОФЕСІЙНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ МИЮЧИЙ ПИЛОСОС Puzzi BP
Миючий пилосос - у будь-який час і в будь-якому місці.
Puzzi 9/1 Bp та Puzzi 2/1 Bp — це перші у світі професійні акумуляторні машини для глибокого очищення текстильних поверхонь методом розпилення та екстракції. Завдяки потужному 36-вольтовому акумулятору вони забезпечують високу продуктивність очищення без підключення до мережі, що дозволяє працювати автономно в будь-яких умовах.
Ці моделі ідеально підходять для очищення оббивки меблів, сидінь, текстилю в готельному бізнесі, клінінгових компаніях та при прибиранні салонів авто. Їхня конструкція гарантує максимальну мобільність, а ергономічне керування дозволяє швидко досягати професійних результатів навіть при видаленні глибоко в’їдених забруднень.
Компактний професійний миючий пилосос на акумуляторі Puzzi 2/1 Bp — потужне рішення для видалення плям із текстилю
Невеликий за розміром, але надзвичайно ефективний, Puzzi 2/1 Bp — це професійний акумуляторний екстрактор для хімчистки, який забезпечує глибоке очищення килимів, м’яких меблів, штор та автомобільних сидінь. Компактний і легкий корпус дозволяє працювати в обмеженому просторі або у важкодоступних зонах без підключення до мережі.
Завдяки простому керуванню та потужному акумулятору, пилосос для хімчистки швидко та надійно видаляє як свіжі, так і застарілі плями, гарантуючи професійні результати очищення до волокна. Puzzi 2/1 Bp поєднує універсальність, мобільність і продуктивність — саме тому його обирають клінінгові компанії, готелі та автосервіси.
Акумуляторний миючий пилосос Puzzi 9/1 Bp — професійне очищення текстилю
Puzzi 9/1 Bp — це професійний акумуляторний пилосос для хімчистки, який ідеально підходить для глибокого очищення текстильних поверхонь. Завдяки потужному акумулятору він забезпечує високу продуктивність без підключення до мережі, що дає повну свободу пересування навіть у важкодоступних місцях.
Апарат ефективно очищає килимові покриття, м’які меблі, оббивку, штори та інші текстильні елементи, гарантуючи гігієнічний результат до глибини волокон. Компактний дизайн і проста експлуатація роблять його незамінним для щоденного прибирання у готелях, офісах, клінінгових компаніях та при автодетейлінгу.
Глибоке очищення тканин — там, де це потрібно.
Наші акумуляторні миючі пилососи Puzzi Bp забезпечують глибоке очищення текстильних поверхонь у будь-якому місці — без підключення до мережі та з ефективністю, яка не поступається мережевим моделям. Завдяки потужному акумулятору та продуманій конструкції, вони легко видаляють в’їдені забруднення з оббивки, килимів і сидінь, гарантуючи професійний результат навіть у складних умовах.
Жодних дротів — лише потужне професійне очищення.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В забезпечує стабільну високу продуктивність навіть без підключення до мережі. Вона створена спеціально для професійного використання: у готелях, клінінгових компаніях, офісах, торгових центрах і транспортній сфері. Надійна робота протягом усього робочого циклу дозволяє досягати глибокого очищення текстильних поверхонь — без втрати ефективності.
Гнучкість без обмежень і повна сумісність
Акумулятор на 36 В від Puzzi 9/1 Bp підходить до всіх професійних пристроїв Kärcher, що працюють на платформі Kärcher Battery Power 36 В. Один акумулятор — безліч можливостей для ефективного прибирання.
ОСЬ ЯКІ ПЕРЕВАГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ
Потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ на 36 В
Універсальність акумуляторної платформи та потужна продуктивність: акумулятор сумісний з усіма апаратами з акумуляторною платформою 36 В Kärcher Battery Power+.
Ви завжди будете знати, скільки заряду залишилося для роботи
Акумулятор 36 В у режимі реального часу забезпечує користувача інформацією про заряд, що залишився для роботи апарата, до якого він підключений. Акумулятор є вологозахищеним, тому зіткнення з водою для нього не є небезпечним.
Міцна, надійна конструкція
Компактна і міцна конструкція пилососа, стійкий до засобів для чищення розпилювальний насос, а також потужна турбіна Puzzi Bp забезпечують апарат високою ефективністю і довговічністю.
Ретельне глибоке очищення текстильних покриттів
Залишається тільки відчуття свіжості та чистоти: за допомогою акумуляторного миючого пилососа Puzzi Bp ви очищаєте текстиль дуже ретельно та гігієнічно до найглибших волокон.
Відмінна сила всмоктування
Puzzi Bp не тільки ефективно очищає, а й вражає своєю потужною силою всмоктування. Це означає, що текстиль залишається лише злегка вологим і його можна швидко використовувати знову.
Просте управління
Акумуляторний миючий пилосос Puzzi Bp вражає своєю простою концепцією управління, яка включає великі кнопки, великий заправний отвір і практичну систему баків 2 в 1.
ОЧИЩЕННЯ В БУДЬ-ЯКОМУ МІСЦІ – ОГЛЯД РОБОЧОГО ФУНКЦІОНАЛУ
Один апарат, дві функції: розпилення і збір миючого розчину одним пилососом
За допомогою Puzzi 9/1 Bp ви розпилюєте миючий засіб безпосередньо на зону, яка очищається, а потім збираєте відпрацьований миючий розчин. Залежно від ступеня забруднення це може бути зроблено за один крок, тобто одночасне розпилення і всмоктування, або за 2 кроки – розпилення, очікування часу впливу миючого засобу, а потім збір розчину.
Потужний літій-іонний акумулятор 36 В
Свобода руху без кабелю для глибокого очищення текстильних покриттів у будь-який час і в будь-якому місці.
Швидке заливання та зливання води
Наповнення та спорожнення баків ніколи не було таким простим: за допомогою практичного відра для води 2 в 1 ви наливаєте чисту воду з крана, змішуєте з миючим засобом і просто виливаєте суміш у бак. Після прибирання брудна вода легко виливається без особливих зусиль за допомогою того ж відра.
Маленькі підказки
Інформація з експлуатації апарата завжди на виду: на знімному відрі 2 в 1 знаходиться коротка візуальна інструкція з етапами обслуговування апарата.
Дуже проста концепція управління
Функції розпилення і всмоктування можна вмикати і вимикати за допомогою великих кнопок. Це також можна зробити ногою, не нахиляючись.
Постійний контроль
Завдяки прозорій кришці бака для брудної води, а також прозорому віконцю на насадці ви можете постійно контролювати збір миючого розчину з текстильної поверхні. Обережно, цей процес, може захопити!
ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ
Акумуляторні миючі пилососи Puzzi Bp відрізняються комплексним оснащенням, високим рівнем гнучкості та незалежною від місця прибирання продуктивністю. У повсякденному використанні перший у світі акумуляторний миючий пилосос забезпечує повну мобільність і гнучке прибирання в будь-якому місці завдяки детально продуманій технології.
Мобільність
- Ергономічна ручка для перенесення
- Зручне перенесення однією рукою
- Зручно збалансований за вагою апарат
Компактна та довговічна конструкція
- Надійний, зносостійкий корпус, розрахований на тривалу експлуатацію в інтенсивних умовах
- Висока економічність завдяки тривалому строку служби
- Міцний діафрагмовий насос із підвищеною стійкістю до навантажень і зношування
Інші переваги
- Ергономічна та надкоротка насадка для очищення оббивки
- Оптимальне рішення для роботи у важкодоступних місцях, наприклад, в салонах автомобілів
- Конструкція з урахуванням принципів ергономіки для зручності тривалого використання
ЗРОБЛЕНО ПРОФЕСІОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ - ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ Puzzi Bp?
Puzzi Bp особливо підходить для професійного використання в тих випадках, коли текстиль (наприклад, подушки або килими) потребує глибокого чищення. Незалежність від розеток дає змогу швидко й ефективно чистити текстиль у важкодоступних місцях.
Клінінг
Професійне очищення всіх текстильних покриттів у таких приміщеннях, як приймальні, зали засідань, конференц-зали
Гнучке та бездротове очищення текстильних покриттів на терасах
Готельний бізнес
Професійне глибоке очищення всіх типів текстильних покриттів, незалежно від того, килим це чи оббивка меблів
Також можливе ефективне видалення плям з делікатного текстилю
Автосалони
Професійне очищення оббивки салону автомобіля
Видалення плям від кави, кетчупу тощо
Професійне швидке очищення оббивки, зокрема на стоянці автомобілів
Ресторани та заклади громадського харчування
Професійне очищення стільців і всіх видів м'яких меблів
Професійне видалення будь-яких плям, будь то кава чи сік, червоне вино чи пиво, кетчуп чи масло
Громадські установи
Очищення пилозахисних і дверних килимків у зоні входу
Очищення м'яких крісел у конференц-залах і переговорних кімнатах
Очищення стільців в офісах і конференц-залах