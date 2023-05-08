ПРОФЕСІЙНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ МИЮЧИЙ ПИЛОСОС Puzzi BP

Миючий пилосос - у будь-який час і в будь-якому місці.

Puzzi 9/1 Bp та Puzzi 2/1 Bp — це перші у світі професійні акумуляторні машини для глибокого очищення текстильних поверхонь методом розпилення та екстракції. Завдяки потужному 36-вольтовому акумулятору вони забезпечують високу продуктивність очищення без підключення до мережі, що дозволяє працювати автономно в будь-яких умовах.

Ці моделі ідеально підходять для очищення оббивки меблів, сидінь, текстилю в готельному бізнесі, клінінгових компаніях та при прибиранні салонів авто. Їхня конструкція гарантує максимальну мобільність, а ергономічне керування дозволяє швидко досягати професійних результатів навіть при видаленні глибоко в’їдених забруднень.

 

 

Компактний професійний миючий пилосос на акумуляторі Puzzi 2/1 Bp — потужне рішення для видалення плям із текстилю

Невеликий за розміром, але надзвичайно ефективний, Puzzi 2/1 Bp — це професійний акумуляторний екстрактор для хімчистки, який забезпечує глибоке очищення килимів, м’яких меблів, штор та автомобільних сидінь. Компактний і легкий корпус дозволяє працювати в обмеженому просторі або у важкодоступних зонах без підключення до мережі.

Завдяки простому керуванню та потужному акумулятору, пилосос для хімчистки швидко та надійно видаляє як свіжі, так і застарілі плями, гарантуючи професійні результати очищення до волокна. Puzzi 2/1 Bp поєднує універсальність, мобільність і продуктивність — саме тому його обирають клінінгові компанії, готелі та автосервіси.

Puzzi 2/1 Bp
Puzzi 9/1 Bp

 

 

 

 

Акумуляторний миючий пилосос Puzzi 9/1 Bp — професійне очищення текстилю

Puzzi 9/1 Bp — це професійний акумуляторний пилосос для хімчистки, який ідеально підходить для глибокого очищення текстильних поверхонь. Завдяки потужному акумулятору він забезпечує високу продуктивність без підключення до мережі, що дає повну свободу пересування навіть у важкодоступних місцях.

Апарат ефективно очищає килимові покриття, м’які меблі, оббивку, штори та інші текстильні елементи, гарантуючи гігієнічний результат до глибини волокон. Компактний дизайн і проста експлуатація роблять його незамінним для щоденного прибирання у готелях, офісах, клінінгових компаніях та при автодетейлінгу.

Глибоке очищення тканин — там, де це потрібно.

Наші акумуляторні миючі пилососи Puzzi Bp забезпечують глибоке очищення текстильних поверхонь у будь-якому місці — без підключення до мережі та з ефективністю, яка не поступається мережевим моделям. Завдяки потужному акумулятору та продуманій конструкції, вони легко видаляють в’їдені забруднення з оббивки, килимів і сидінь, гарантуючи професійний результат навіть у складних умовах.

Очищення килимів у вхідних зонах готелів за допомогою Kärcher Puzzi 2/1 Bp

Жодних дротів — лише потужне професійне очищення.

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В забезпечує стабільну високу продуктивність навіть без підключення до мережі. Вона створена спеціально для професійного використання: у готелях, клінінгових компаніях, офісах, торгових центрах і транспортній сфері. Надійна робота протягом усього робочого циклу дозволяє досягати глибокого очищення текстильних поверхонь — без втрати ефективності.

Очищення шезлонга за допомогою миючого пилососа Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Гнучкість без обмежень і повна сумісність

Акумулятор на 36 В від Puzzi 9/1 Bp підходить до всіх професійних пристроїв Kärcher, що працюють на платформі Kärcher Battery Power 36 В. Один акумулятор — безліч можливостей для ефективного прибирання.

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В

ОСЬ ЯКІ ПЕРЕВАГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ

Потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ на 36 В

Універсальність акумуляторної платформи та потужна продуктивність: акумулятор сумісний з усіма апаратами з акумуляторною платформою 36 В Kärcher Battery Power+.

Ви завжди будете знати, скільки заряду залишилося для роботи

Акумулятор 36 В у режимі реального часу забезпечує користувача інформацією про заряд, що залишився для роботи апарата, до якого він підключений. Акумулятор є вологозахищеним, тому зіткнення з водою для нього не є небезпечним.

Міцна, надійна конструкція

Компактна і міцна конструкція пилососа, стійкий до засобів для чищення розпилювальний насос, а також потужна турбіна Puzzi Bp забезпечують апарат високою ефективністю і довговічністю.

Ретельне глибоке очищення текстильних покриттів

Залишається тільки відчуття свіжості та чистоти: за допомогою акумуляторного миючого пилососа Puzzi Bp ви очищаєте текстиль дуже ретельно та гігієнічно до найглибших волокон.

Відмінна сила всмоктування

Puzzi Bp не тільки ефективно очищає, а й вражає своєю потужною силою всмоктування. Це означає, що текстиль залишається лише злегка вологим і його можна швидко використовувати знову.

Просте управління

Акумуляторний миючий пилосос Puzzi Bp вражає своєю простою концепцією управління, яка включає великі кнопки, великий заправний отвір і практичну систему баків 2 в 1.

ОЧИЩЕННЯ В БУДЬ-ЯКОМУ МІСЦІ – ОГЛЯД РОБОЧОГО ФУНКЦІОНАЛУ

A sun lounger is cleaned with the Puzzi 9/1 Bp

Один апарат, дві функції: розпилення і збір миючого розчину одним пилососом

За допомогою Puzzi 9/1 Bp ви розпилюєте миючий засіб безпосередньо на зону, яка очищається, а потім збираєте відпрацьований миючий розчин. Залежно від ступеня забруднення це може бути зроблено за один крок, тобто одночасне розпилення і всмоктування, або за 2 кроки – розпилення, очікування часу впливу миючого засобу, а потім збір розчину.

A man cleans a beach chair on the beach with the Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Потужний літій-іонний акумулятор 36 В

Свобода руху без кабелю для глибокого очищення текстильних покриттів у будь-який час і в будь-якому місці.

Smart 2-in-1 water bucket for Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Швидке заливання та зливання води

Наповнення та спорожнення баків ніколи не було таким простим: за допомогою практичного відра для води 2 в 1 ви наливаєте чисту воду з крана, змішуєте з миючим засобом і просто виливаєте суміш у бак. Після прибирання брудна вода легко виливається без особливих зусиль за допомогою того ж відра.

Kärcher Puzzi bucket with guide

Маленькі підказки

Інформація з експлуатації апарата завжди на виду: на знімному відрі 2 в 1 знаходиться коротка візуальна інструкція з етапами обслуговування апарата.

Foot presses a large pushbutton on the Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Дуже проста концепція управління

Функції розпилення і всмоктування можна вмикати і вимикати за допомогою великих кнопок. Це також можна зробити ногою, не нахиляючись.

Transparent window of the Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Постійний контроль

Завдяки прозорій кришці бака для брудної води, а також прозорому віконцю на насадці ви можете постійно контролювати збір миючого розчину з текстильної поверхні. Обережно, цей процес, може захопити!

ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ

Акумуляторні миючі пилососи Puzzi Bp відрізняються комплексним оснащенням, високим рівнем гнучкості та незалежною від місця прибирання продуктивністю. У повсякденному використанні перший у світі акумуляторний миючий пилосос забезпечує повну мобільність і гнучке прибирання в будь-якому місці завдяки детально продуманій технології.

Продумана мобільність і зручне транспортування Kärcher Puzzi Bp

Мобільність

  • Ергономічна ручка для перенесення
  • Зручне перенесення однією рукою
  • Зручно збалансований за вагою апарат
Компактна та довговічна конструкція Kärcher Puzzi Bp

Компактна та довговічна конструкція

  • Надійний, зносостійкий корпус, розрахований на тривалу експлуатацію в інтенсивних умовах
  • Висока економічність завдяки тривалому строку служби
  • Міцний діафрагмовий насос із підвищеною стійкістю до навантажень і зношування
Максимальна зручність у кожній деталі Kärcher Puzzi Bp

Інші переваги

  • Ергономічна та надкоротка насадка для очищення оббивки
  • Оптимальне рішення для роботи у важкодоступних місцях, наприклад, в салонах автомобілів
  • Конструкція з урахуванням принципів ергономіки для зручності тривалого використання

ЗРОБЛЕНО ПРОФЕСІОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ - ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ Puzzi Bp?

Puzzi Bp особливо підходить для професійного використання в тих випадках, коли текстиль (наприклад, подушки або килими) потребує глибокого чищення. Незалежність від розеток дає змогу швидко й ефективно чистити текстиль у важкодоступних місцях.

Cleaning of all textiles in representative areas with Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Клінінг

  • Професійне очищення всіх текстильних покриттів у таких приміщеннях, як приймальні, зали засідань, конференц-зали

  • Гнучке та бездротове очищення текстильних покриттів на терасах

Professional cordless upholstery cleaning with Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Готельний бізнес

  • Професійне глибоке очищення всіх типів текстильних покриттів, незалежно від того, килим це чи оббивка меблів

  • Також можливе ефективне видалення плям з делікатного текстилю

Upholstery cleaning in vehicle interior cleaning with Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Автосалони

  • Професійне очищення оббивки салону автомобіля

  • Видалення плям від кави, кетчупу тощо

  • Професійне швидке очищення оббивки, зокрема на стоянці автомобілів

Cleaning of chairs and upholstered furniture with Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Ресторани та заклади громадського харчування

  • Професійне очищення стільців і всіх видів м'яких меблів

  • Професійне видалення будь-яких плям, будь то кава чи сік, червоне вино чи пиво, кетчуп чи масло

Cleaning of dust control mats and door mats with Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Громадські установи

  • Очищення пилозахисних і дверних килимків у зоні входу

  • Очищення м'яких крісел у конференц-залах і переговорних кімнатах

  • Очищення стільців в офісах і конференц-залах