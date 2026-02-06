Унікальне бездротове рішення: акумуляторний миючий пилосос Puzzi 9/1 Bp – єдиний на світовому ринку професійного обладнання такого типу. Ця модель у лінійці апаратів Puzzi гарантує максимальну мобільність та відмінні результати очищення оббивки м'яких меблів та інших текстильних поверхонь у готелях, ресторанах, офісних та інших будівлях, а також ефективне прибирання у салонах автомобілів. При цьому апарат працює настільки тихо, що може без проблем використовуватись у робочий час, а ергономічна ручка дозволяє легко переносити його однією рукою. Для ретельного очищення текстильних матеріалів на них під тиском розбризкується розчин засобу для чищення, який відразу ж всмоктується разом з брудом, що відокремлюється від волокон. У стандартну комплектацію апарату входить коротка насадка для м'яких меблів, шланг з підведенням води, бак «2 в 1» для чистої та брудної води, тримачі для приладдя та багато іншого. При замовленні апарата в цій версії слід враховувати, що необхідні для його експлуатації потужний 36-вольтний акумулятор Kärcher Battery Power+ та відповідний швидкозарядний пристрій потрібно придбати окремо.