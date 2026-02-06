Puzzi 9/1 Bp
Гарантує максимальну свободу пересування при очищенні м'яких меблів: наш надійний акумуляторний миючий пилосос Puzzi 9/1 Bp, в комплект якого входить коротка насадка для м'яких меблів.
Унікальне бездротове рішення: акумуляторний миючий пилосос Puzzi 9/1 Bp – єдиний на світовому ринку професійного обладнання такого типу. Ця модель у лінійці апаратів Puzzi гарантує максимальну мобільність та відмінні результати очищення оббивки м'яких меблів та інших текстильних поверхонь у готелях, ресторанах, офісних та інших будівлях, а також ефективне прибирання у салонах автомобілів. При цьому апарат працює настільки тихо, що може без проблем використовуватись у робочий час, а ергономічна ручка дозволяє легко переносити його однією рукою. Для ретельного очищення текстильних матеріалів на них під тиском розбризкується розчин засобу для чищення, який відразу ж всмоктується разом з брудом, що відокремлюється від волокон. У стандартну комплектацію апарату входить коротка насадка для м'яких меблів, шланг з підведенням води, бак «2 в 1» для чистої та брудної води, тримачі для приладдя та багато іншого. При замовленні апарата в цій версії слід враховувати, що необхідні для його експлуатації потужний 36-вольтний акумулятор Kärcher Battery Power+ та відповідний швидкозарядний пристрій потрібно придбати окремо.
Особливості та переваги
Потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ 36 ВМаксимальна свобода рухів завдяки відсутності кабелю. Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду. Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі Battery Power+36 В.
Міцна та довговічна конструкціяТривалий термін служби пилососу гарантує високу рентабельність його експлуатації. Надійний та зносостійкий мембранний насос. Два великі вимикачі для зручного натискання рукою або ногою.
Ергономічна коротка насадка для м'яких меблівОптимальне рішення для прибирання в обмеженому просторі (наприклад, салон автомобіля). Ергономічний дизайн. Зручна та ергономічна рукоятка.
Зйомний бак «2 в 1» з детально продуманою конструкцією
- Швидка та зручна заправка бака для чистої води.
- Простий та зручний злив брудної води.
- Коротка інструкція з підготовки Puzzi 9/1 Bp до роботи для уникнення помилкових дій.
Ергономічна ручка для перенесення
- Зручний апарат, який переноситься однією рукою.
- Зручний у роботі, добре збалансований апарат.
- Тримач для подовжувальної трубки на ручці для перенесення забезпечує зручне та безпечне транспортування.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Все приладдя розміщується на корпусі пилососа і завжди знаходиться під рукою.
- Практичний вбудований відсік для таблеток засобу для чищення.
- Безпечне зберігання, навіть під час транспортування.
Невелика вага
- Можливість легкого перенесення по сходах (у т. ч. однією рукою).
- Продумана конструкція апарату гарантує тривалі періоди роботи без втоми.
- Легкий апарат початкового класу.
Низький рівень шуму під час роботи
- Можливість виконання робіт у нічний час та на об'єктах, які вимагають дотримання тиші.
- Підвищення комфорту користувача.
- Дуже тиха модель у сегменті апаратів початкового класу.
Система 2 в 1 з інтегрованою в шланг системою подачі миючого розчину
- Розбризкуваний під тиском розчин засобу для чищення глибоко проникає в структуру текстильного матеріалу.
- Ретельна екстракція забрудненого розчину засобу для чищення.
- Швидке висихання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Продуктивність за площею (м²/год)
|12 - 18
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|9 / 7
|Витрата повітря (л/с)
|57
|Розрідження (кПа)
|15
|Витрата миючого розчину (л/хв)
|0,5
|Тиск розпилення (МПа)
|0,16 - 0,22
|Потужність турбіни (Вт)
|550
|Потужність насосу (Вт)
|4
|Споживана потужність (Вт)
|575
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Номін. діаметр аксесуарів ( )
|DN 32
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|35 (7,5 Агод) / 27 (6,0 Aгод)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|58 / 81
|Зарядний струм (A)
|6
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|7,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|540 x 332 x 460
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Шланг для розпилення/всмоктування: 2.5 м
- Фільтр захисту електродвигуна
- Сітчастий фільтр для чистої води
- Коротка ручна насадка для меблів
- Відсік для зберігання таблеток миючого засобу.
- Знімний контейнер 2-в-1 для чистої та брудної води.
- Миючий засіб: Таблетки RM 760, 2 табл.
Оснащення
- Фіксатор шланга для транспортування.
- Інтегрований органайзер для аксесуарів
Області застосування
- Для ретельного очищення оббивки та м'яких меблів
- Для проміжного очищення килимових підлогових покриттів та виведення з них плям
- Для очищення будь-яких текстильних поверхонь – у т.ч. салонів автомобілів
- Для ретельного очищення текстильної оббивки автомобільних сидінь
- Для ретельного очищення килимів малої площі
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.