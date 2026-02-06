Puzzi 9/1 Bp
Гарантирует максимальную свободу передвижений при очистке мягкой мебели: наш надежный аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 9/1 Bp, в комплектацию которого входит короткая насадка для мягкой мебели.
Уникальное беспроводное решение: наш аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 9/1 Bp – единственный на мировом рынке профессионального оборудования такого типа. Эта модель в линейке аппаратов Puzzi гарантирует максимальную мобильность и отличные результаты очистки обивки мягкой мебели и других текстильных поверхностей в гостиницах, ресторанах, офисных и других зданиях, а также эффективную уборку в салонах автомобилей. При этом аппарат работает настолько тихо, что может без проблем использоваться в рабочее время, а эргономичная ручка позволяет легко переносить его одной рукой. Для тщательной очистки текстильных материалов на них под давлением разбрызгивается раствор чистящего средства, который сразу же всасывается вместе с отделяемой от волокон грязью. В стандартную комплектацию аппарата входят короткая насадка для мягкой мебели, всасывающий шланг с подводкой воды, бак «2 в 1» для чистой и грязной воды, держатели для принадлежностей и многое другое. При заказе аппарата в этой версии следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации мощный 36-вольтный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее быстрозарядное устройство нужно приобретать отдельно.
Особенности и преимущества
Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 ВМаксимальная свобода движений благодаря отсутствию кабеля. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power+36 В.
Прочная и долговечная конструкцияДолгий срок службы пылесоса гарантирует высокую рентабельность его эксплуатации. Надежный и износостойкий мембранный насос. Два больших выключателя для удобного нажатия рукой или ногой.
Эргономичная короткая насадка для мягкой мебелиОптимальное решение для уборки в ограниченном пространстве (например, в салоне автомобиля). Эргономичный дизайн. Удобная и эргономичная рукоятка.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
- Быстрая и удобная заправка бака для чистой воды.
- Простой и удобный слив грязной воды.
- Краткая инструкция по подготовке Puzzi 9/1 Bp к работе для исключения ошибочных действий.
Эргономичная ручка для переноски
- Удобный аппарат, переносимый одной рукой.
- Удобный в работе, хорошо сбалансированный аппарат.
- Держатель для удлинительной трубки на ручке для переноски обеспечивает удобную и безопасную транспортировку.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Все принадлежности размещаются на корпусе пылесоса и всегда находятся под рукой.
- Практичный встроенный отсек для таблеток чистящего средства.
- Безопасное хранения, даже во время транспортировки.
Малый вес
- Возможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой).
- Продуманная конструкция аппарата гарантирует длительные периоды работы без утомления.
- Легкий аппарат начального класса.
Низкий уровень шума при работе
- Возможность выполнения работ в ночное время и на объектах, требующих соблюдения тишины.
- Повышение комфорта пользователя.
- Очень тихая модель в сегменте аппаратов начального класса.
Система 2 в 1 с интегрированной в шланг системой подачи моющего раствора
- Разбрызгиваемый под давлением раствор чистящего средства глубоко проникает в структуру текстильного материала.
- Тщательная экстракция загрязненного раствора чистящего средства.
- Быстрое высыхание.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Производительность по площади (м²/ч)
|12 - 18
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|9 / 7
|Расход воздуха (л/с)
|57
|Разрежение (кПа)
|15
|Расход моющего раствора (л/мин)
|0,5
|Давление распыления (МПа)
|0,16 - 0,22
|Мощность турбины (Вт)
|550
|Мощность насоса (Вт)
|4
|Потребляемая мощность (Вт)
|575
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Номин. диаметр аксессуаров ( )
|DN 32
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|35 (7,5 Ач) / 27 (6,0 Aч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|58 / 81
|Зарядный ток (A)
|6
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|540 x 332 x 460
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
- Фильтр защиты электродвигателя
- Сетчатый фильтр для чистой воды
- Короткая ручная насадка для мебели
- Отсек для хранения таблеток моющего средства.
- Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
- Моющее средство: Таблетки RM 760, 2 табл.
Оснащение
- Фиксатор шланга для транспортировки.
- Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Области применения
- Для тщательной очистки обивки мягкой мебели
- Для промежуточной очистки ковровых напольных покрытий и выведения с них пятен
- Для очистки любых текстильных поверхностей – в т. ч. салонов автомобилей
- Для тщательной очистки текстильной обивки автомобильных сидений
- Для тщательной очистки ковров малой площади
