Гарантирует максимальную свободу передвижений при очистке мягкой мебели: наш надежный аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 9/1 Bp, в комплектацию которого входит короткая насадка для мягкой мебели.

Уникальное беспроводное решение: наш аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 9/1 Bp – единственный на мировом рынке профессионального оборудования такого типа. Эта модель в линейке аппаратов Puzzi гарантирует максимальную мобильность и отличные результаты очистки обивки мягкой мебели и других текстильных поверхностей в гостиницах, ресторанах, офисных и других зданиях, а также эффективную уборку в салонах автомобилей. При этом аппарат работает настолько тихо, что может без проблем использоваться в рабочее время, а эргономичная ручка позволяет легко переносить его одной рукой. Для тщательной очистки текстильных материалов на них под давлением разбрызгивается раствор чистящего средства, который сразу же всасывается вместе с отделяемой от волокон грязью. В стандартную комплектацию аппарата входят короткая насадка для мягкой мебели, всасывающий шланг с подводкой воды, бак «2 в 1» для чистой и грязной воды, держатели для принадлежностей и многое другое. При заказе аппарата в этой версии следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации мощный 36-вольтный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее быстрозарядное устройство нужно приобретать отдельно.

Особенности и преимущества
Puzzi 9/1 Bp: Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В
Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В
Максимальная свобода движений благодаря отсутствию кабеля. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power+36 В.
Puzzi 9/1 Bp: Прочная и долговечная конструкция
Прочная и долговечная конструкция
Долгий срок службы пылесоса гарантирует высокую рентабельность его эксплуатации. Надежный и износостойкий мембранный насос. Два больших выключателя для удобного нажатия рукой или ногой.
Puzzi 9/1 Bp: Эргономичная короткая насадка для мягкой мебели
Эргономичная короткая насадка для мягкой мебели
Оптимальное решение для уборки в ограниченном пространстве (например, в салоне автомобиля). Эргономичный дизайн. Удобная и эргономичная рукоятка.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
  • Быстрая и удобная заправка бака для чистой воды.
  • Простой и удобный слив грязной воды.
  • Краткая инструкция по подготовке Puzzi 9/1 Bp к работе для исключения ошибочных действий.
Эргономичная ручка для переноски
  • Удобный аппарат, переносимый одной рукой.
  • Удобный в работе, хорошо сбалансированный аппарат.
  • Держатель для удлинительной трубки на ручке для переноски обеспечивает удобную и безопасную транспортировку.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Все принадлежности размещаются на корпусе пылесоса и всегда находятся под рукой.
  • Практичный встроенный отсек для таблеток чистящего средства.
  • Безопасное хранения, даже во время транспортировки.
Малый вес
  • Возможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой).
  • Продуманная конструкция аппарата гарантирует длительные периоды работы без утомления.
  • Легкий аппарат начального класса.
Низкий уровень шума при работе
  • Возможность выполнения работ в ночное время и на объектах, требующих соблюдения тишины.
  • Повышение комфорта пользователя.
  • Очень тихая модель в сегменте аппаратов начального класса.
Система 2 в 1 с интегрированной в шланг системой подачи моющего раствора
  • Разбрызгиваемый под давлением раствор чистящего средства глубоко проникает в структуру текстильного материала.
  • Тщательная экстракция загрязненного раствора чистящего средства.
  • Быстрое высыхание.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Производительность по площади (м²/ч) 12 - 18
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 9 / 7
Расход воздуха (л/с) 57
Разрежение (кПа) 15
Расход моющего раствора (л/мин) 0,5
Давление распыления (МПа) 0,16 - 0,22
Мощность турбины (Вт) 550
Мощность насоса (Вт) 4
Потребляемая мощность (Вт) 575
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Номин. диаметр аксессуаров ( ) DN 32
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) 35 (7,5 Ач) / 27 (6,0 Aч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 58 / 81
Зарядный ток (A) 6
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,6
Вес (с упаковкой) (кг) 11,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 540 x 332 x 460

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Сетчатый фильтр для чистой воды
  • Короткая ручная насадка для мебели
  • Отсек для хранения таблеток моющего средства.
  • Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
  • Моющее средство: Таблетки RM 760, 2 табл.

Оснащение

  • Фиксатор шланга для транспортировки.
  • Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Видео

Области применения
  • Для тщательной очистки обивки мягкой мебели
  • Для промежуточной очистки ковровых напольных покрытий и выведения с них пятен
  • Для очистки любых текстильных поверхностей – в т. ч. салонов автомобилей
  • Для тщательной очистки текстильной обивки автомобильных сидений
  • Для тщательной очистки ковров малой площади
