Уникальное беспроводное решение: наш аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 9/1 Bp – единственный на мировом рынке профессионального оборудования такого типа. Эта модель в линейке аппаратов Puzzi гарантирует максимальную мобильность и отличные результаты очистки обивки мягкой мебели и других текстильных поверхностей в гостиницах, ресторанах, офисных и других зданиях, а также эффективную уборку в салонах автомобилей. При этом аппарат работает настолько тихо, что может без проблем использоваться в рабочее время, а эргономичная ручка позволяет легко переносить его одной рукой. Для тщательной очистки текстильных материалов на них под давлением разбрызгивается раствор чистящего средства, который сразу же всасывается вместе с отделяемой от волокон грязью. В стандартную комплектацию аппарата входят короткая насадка для мягкой мебели, всасывающий шланг с подводкой воды, бак «2 в 1» для чистой и грязной воды, держатели для принадлежностей и многое другое. При заказе аппарата в этой версии следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации мощный 36-вольтный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее быстрозарядное устройство нужно приобретать отдельно.