ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНыЙ МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС Puzzi BP

Моющий пылесос - в любое время и в любом месте.

Puzzi 9/1 Bp и Puzzi 2/1 Bp - это первые в мире профессиональные аккумуляторные машины для глубокой очистки текстильных поверхностей методом распыления и экстракции. Благодаря мощному 36-вольтовому аккумулятору они обеспечивают высокую производительность очистки без подключения к сети, что позволяет работать автономно в любых условиях.

Эти модели идеально подходят для очистки обивки мебели, сидений, текстиля в гостиничном бизнесе, клининговых компаниях и при уборке салонов авто. Их конструкция гарантирует максимальную мобильность, а эргономичное управление позволяет быстро достигать