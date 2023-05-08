ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНыЙ МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС Puzzi BP

Моющий пылесос - в любое время и в любом месте. 

Puzzi 9/1 Bp и Puzzi 2/1 Bp - это первые в мире профессиональные аккумуляторные машины для глубокой очистки текстильных поверхностей методом распыления и экстракции. Благодаря мощному 36-вольтовому аккумулятору они обеспечивают высокую производительность очистки без подключения к сети, что позволяет работать автономно в любых условиях.

Эти модели идеально подходят для очистки обивки мебели, сидений, текстиля в гостиничном бизнесе, клининговых компаниях и при уборке салонов авто. Их конструкция гарантирует максимальную мобильность, а эргономичное управление позволяет быстро достигать

 

 

Компактный профессиональный моющий пылесос на аккумуляторе Puzzi 2/1 Bp - мощное решение для удаления пятен с текстиля

Небольшой по размеру, но чрезвычайно эффективный, Puzzi 2/1 Bp - это профессиональный аккумуляторный экстрактор для химчистки, который обеспечивает глубокую очистку ковров, мягкой мебели, штор и автомобильных сидений. Компактный и легкий корпус позволяет работать в ограниченном пространстве или в труднодоступных зонах без подключения к сети.

Благодаря простому управлению и мощному аккумулятору, пылесос для химчистки быстро и надежно удаляет как свежие, так и застарелые пятна, гарантируя профессиональные результаты очистки до волокна. Puzzi 2/1 Bp сочетает универсальность, мобильность и производительность - именно поэтому его выбирают клининговые компании, гостиницы и автосервисы.

Puzzi 2/1 Bp
Puzzi 9/1 Bp

 

 

 

 

Аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 9/1 Bp - профессиональная очистка текстиля

Puzzi 9/1 Bp - это профессиональный аккумуляторный пылесос для химчистки, который идеально подходит для глубокой очистки текстильных поверхностей. Благодаря мощному аккумулятору он обеспечивает высокую производительность без подключения к сети, что дает полную свободу передвижения даже в труднодоступных местах.

Аппарат эффективно очищает ковровые покрытия, мягкую мебель, обивку, шторы и другие текстильные элементы, гарантируя гигиенический результат до глубины волокон. Компактный дизайн и простая эксплуатация делают его незаменимым для ежедневной уборки в гостиницах, офисах, клининговых компаниях и при автодетейлинге.

Глубокая очистка тканей - там, где это нужно.

Наши аккумуляторные моющие пылесосы Puzzi Bp обеспечивают глубокую очистку текстильных поверхностей в любом месте - без подключения к сети и с эффективностью, которая не уступает сетевым моделям. Благодаря мощному аккумулятору и продуманной конструкции, они легко удаляют въевшиеся загрязнения с обивки, ковров и сидений, гарантируя профессиональный результат даже в сложных условиях.

Очистка ковров во входных зонах отелей с помощью Kärcher Puzzi 2/1 Bp

Никаких проводов - только мощная профессиональная очистка.

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В обеспечивает стабильную высокую производительность даже без подключения к сети. Она создана специально для профессионального использования: в отелях, клининговых компаниях, офисах, торговых центрах и транспортной сфере. Надежная работа на протяжении всего рабочего цикла позволяет достигать глубокой очистки текстильных поверхностей - без потери эффективности.

Очистка шезлонга с помощью моющего пылесоса Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Гибкость без ограничений и полная совместимость

Аккумулятор на 36 В от Puzzi 9/1 Bp подходит ко всем профессиональным устройствам Kärcher, работающим на платформе Kärcher Battery Power 36 В. Один аккумулятор - множество возможностей для эффективной уборки.

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В

ВОТ КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ на 36 В

Универсальность аккумуляторной платформы и мощная производительность: аккумулятор совместим со всеми аппаратами с аккумуляторной платформой 36 В Kärcher Battery Power+.

Вы всегда будете знать, сколько зарядо осталось для работы

Аккумулятор 36 В в режиме реального времени обеспечивает пользователя информацией об оставшемся заряде для работы аппарата, к которому он подключен. Аккумулятор является влогозащищенным, поэтому соприкосновение с водой для него не опасно.

Прочная, надежная конструкция

Компактная и прочная конструкция пылесоса, устойчивый к чистящим средствам распылительный насос, а также мощная турбина Puzzi Bp обеспечивают аппарат высокой эффективностью и долговечностью.

Тщательная глубокая очистка текстильных покрытий

Остается только ощущение свежести и чистоты: с помощью аккумуляторного моющего пылесоса Puzzi Bp вы очищаете текстиль очень тщательно и гигиенично до самых глубоких волокон.

Превосходная сила всасывания

Puzzi Bp не только эффективно очищает, но и впечатляет своей мощной силой всасывания. Это означает, что текстиль остается лишь слегка влажным и его можно быстро использовать снова.

Простое управление

Аккумуляторный моющий пылесос Puzzi Bp впечатляет своей простой концепцией управления, которая включает большие кнопки, большое заправочное отверстие и практичную систему баков 2 в 1.

ОЧИСТКА В ЛЮБОМ МЕСТЕ – ОБЗОР РАБОЧЕГО ФУНКЦИОНАЛА

Очистка шезлонга с помощью Puzzi 9/1 Bp

Один аппарат, две функции: распыление и сбор моющего раствора одним пылесосом

С помощью Puzzi 9/1 Bp вы распыляете моющее средство непосредственно на очищаемую зону, а затем собираете отработанный моющий раствор. В зависимости от степени загрязнения это может быть сделано за один шаг, т.е. одновременное распыление и всасывание, или за 2 шага – распыление, ожидание времени воздействия моющего средства, а затем сбор раствора.

Чистка шезлонга на пляже с помощью Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Мощный литий-ионный аккумулятор 36 В

Свобода движения без кабеля для глубокой очистки текстильных покрытий в любое время и в любом месте.

Умное ведро для воды 2-в-1 для Puzzi 9/1 Bp

Быстрое заливание и сливание воды

Наполнение и опорожнение баков никогда не было таким простым: с помощью практичного ведра для воды 2 в 1 вы наливаете чистую воду из крана, смешиваете с моющим средством и просто выливаете смесь в бак. После уборки грязная вода легко выливается без особых усилий с помощью того же ведра.

Инструкция по пользованию на съемном ведре Kärcher Puzzi

Маленькие подсказки

Информация по эксплуатации аппарата всегда на виду: на съемном ведре 2 в 1 находится краткое руководство с этапами обслуживания аппарата.

Очень простая концепция управления Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Очень простая концепция управления

Функции распыления и всасывания можно включать и выключать с помощью больших кнопок. Это также можно сделать ногой, не наклоняясь.

Насадка из прозрачного пластика

Постоянный контроль

Благодаря прозрачной крышке бака для грязной воды, а также прозрачному окошку на насадке вы можете постоянно контролировать сбор моющего раствора с текстильной поверхности. Осторожно, это очень завораживающий процесс, может увлечь!

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ

Аккумуляторные моющие пылесосы Puzzi Bp отличаются комплексным оснащением, высоким уровнем гибкости и независимой от места уборки производительностью. В повседневном использовании первый в мире аккумуляторный моющий пылесос обеспечивает полную мобильность и гибкую уборку в любом месте благодаря детально продуманной технологии.

Продуманная мобильность и удобная транспортировка Kärcher Puzzi Bp

Мобильность

  • Эргономичная ручка для переноски
  • Удобная переноска одной рукой
  • Удобно сбалансированный по весу аппарат
Компактная и долговечная конструкция Kärcher Puzzi Bp

Компактная и долговечная конструкция

  • Надежный, износостойкий корпус, рассчитанный на длительную эксплуатацию в интенсивных условиях
  • Высокая экономичность благодаря длительному сроку службы
  • Прочный диафрагменный насос с повышенной устойчивостью к нагрузкам и износу
Максимальное удобство в каждой детали Kärcher Puzzi Bp

Другие преимущества

  • Эргономичная и сверхкороткая насадка для очистки обивки
  • Оптимальное решение для работы в труднодоступных местах, например, в салонах автомобилей
  • Конструкция с учетом принципов эргономики для удобства длительного использования

СДЕЛАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ - ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Puzzi Bp?

Puzzi Bp особенно подходит для профессионального использования в тех случаях, когда текстиль (например, подушки или ковры) требует глубокой чистки. Независимость от розеток позволяет быстро и эффективно чистить текстиль в труднодоступных местах.

Очистка всех текстильных изделий с помощью Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Клининг

  • Профессиональная очистка всех текстильных покрытий в таких помещениях, как приемные, залы заседаний, конференц-залы

  • Гибкая и беспроводная очистка текстильных покрытий на террасах

Профессиональная чистка обивки с помощью аккумуляторного моющего Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Гостиничный бизнес

  • Профессиональная глубокая очистка всех типов текстильных покрытий, независимо от того, ковер это или обивка мебели

  • Также возможно эффективное удаление пятен с деликатного текстиля

Чистка обивки салона автомобиля с помощью Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Автосалоны

  • Профессиональная очистка обивки салона автомобиля

  • Удаление пятен от кофе, кетчупа и т.д.

  • Профессиональная быстрая очистка обивки, в том числе на стоянке автомобилей

Чистка стульев и мягкой мебели с помощью Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Рестораны и заведения общественного питания

  • Профессиональная очистка стульев и всех видов мягкой мебели

  • Профессиональное удаление любых пятен, будь то кофе или сок, красное вино или пиво, кетчуп или масло

Очистка дверных ковриков с помощью Kärcher Puzzi 2/1 Bp с помощью Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Общественные учреждения

  • Очистка пылезащитных и дверных ковриков в зоне входак

  • Очистка мягких кресел в конференц-залах и переговорных комнатах

  • Очистка стульев в офисах и конференц-залах