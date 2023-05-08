ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНыЙ МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС Puzzi BP
Моющий пылесос - в любое время и в любом месте.
Puzzi 9/1 Bp и Puzzi 2/1 Bp - это первые в мире профессиональные аккумуляторные машины для глубокой очистки текстильных поверхностей методом распыления и экстракции. Благодаря мощному 36-вольтовому аккумулятору они обеспечивают высокую производительность очистки без подключения к сети, что позволяет работать автономно в любых условиях.
Эти модели идеально подходят для очистки обивки мебели, сидений, текстиля в гостиничном бизнесе, клининговых компаниях и при уборке салонов авто. Их конструкция гарантирует максимальную мобильность, а эргономичное управление позволяет быстро достигать
Компактный профессиональный моющий пылесос на аккумуляторе Puzzi 2/1 Bp - мощное решение для удаления пятен с текстиля
Небольшой по размеру, но чрезвычайно эффективный, Puzzi 2/1 Bp - это профессиональный аккумуляторный экстрактор для химчистки, который обеспечивает глубокую очистку ковров, мягкой мебели, штор и автомобильных сидений. Компактный и легкий корпус позволяет работать в ограниченном пространстве или в труднодоступных зонах без подключения к сети.
Благодаря простому управлению и мощному аккумулятору, пылесос для химчистки быстро и надежно удаляет как свежие, так и застарелые пятна, гарантируя профессиональные результаты очистки до волокна. Puzzi 2/1 Bp сочетает универсальность, мобильность и производительность - именно поэтому его выбирают клининговые компании, гостиницы и автосервисы.
Аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 9/1 Bp - профессиональная очистка текстиля
Puzzi 9/1 Bp - это профессиональный аккумуляторный пылесос для химчистки, который идеально подходит для глубокой очистки текстильных поверхностей. Благодаря мощному аккумулятору он обеспечивает высокую производительность без подключения к сети, что дает полную свободу передвижения даже в труднодоступных местах.
Аппарат эффективно очищает ковровые покрытия, мягкую мебель, обивку, шторы и другие текстильные элементы, гарантируя гигиенический результат до глубины волокон. Компактный дизайн и простая эксплуатация делают его незаменимым для ежедневной уборки в гостиницах, офисах, клининговых компаниях и при автодетейлинге.
Глубокая очистка тканей - там, где это нужно.
Наши аккумуляторные моющие пылесосы Puzzi Bp обеспечивают глубокую очистку текстильных поверхностей в любом месте - без подключения к сети и с эффективностью, которая не уступает сетевым моделям. Благодаря мощному аккумулятору и продуманной конструкции, они легко удаляют въевшиеся загрязнения с обивки, ковров и сидений, гарантируя профессиональный результат даже в сложных условиях.
Никаких проводов - только мощная профессиональная очистка.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В обеспечивает стабильную высокую производительность даже без подключения к сети. Она создана специально для профессионального использования: в отелях, клининговых компаниях, офисах, торговых центрах и транспортной сфере. Надежная работа на протяжении всего рабочего цикла позволяет достигать глубокой очистки текстильных поверхностей - без потери эффективности.
Гибкость без ограничений и полная совместимость
Аккумулятор на 36 В от Puzzi 9/1 Bp подходит ко всем профессиональным устройствам Kärcher, работающим на платформе Kärcher Battery Power 36 В. Один аккумулятор - множество возможностей для эффективной уборки.
ВОТ КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ на 36 В
Универсальность аккумуляторной платформы и мощная производительность: аккумулятор совместим со всеми аппаратами с аккумуляторной платформой 36 В Kärcher Battery Power+.
Вы всегда будете знать, сколько зарядо осталось для работы
Аккумулятор 36 В в режиме реального времени обеспечивает пользователя информацией об оставшемся заряде для работы аппарата, к которому он подключен. Аккумулятор является влогозащищенным, поэтому соприкосновение с водой для него не опасно.
Прочная, надежная конструкция
Компактная и прочная конструкция пылесоса, устойчивый к чистящим средствам распылительный насос, а также мощная турбина Puzzi Bp обеспечивают аппарат высокой эффективностью и долговечностью.
Тщательная глубокая очистка текстильных покрытий
Остается только ощущение свежести и чистоты: с помощью аккумуляторного моющего пылесоса Puzzi Bp вы очищаете текстиль очень тщательно и гигиенично до самых глубоких волокон.
Превосходная сила всасывания
Puzzi Bp не только эффективно очищает, но и впечатляет своей мощной силой всасывания. Это означает, что текстиль остается лишь слегка влажным и его можно быстро использовать снова.
Простое управление
Аккумуляторный моющий пылесос Puzzi Bp впечатляет своей простой концепцией управления, которая включает большие кнопки, большое заправочное отверстие и практичную систему баков 2 в 1.
ОЧИСТКА В ЛЮБОМ МЕСТЕ – ОБЗОР РАБОЧЕГО ФУНКЦИОНАЛА
Один аппарат, две функции: распыление и сбор моющего раствора одним пылесосом
С помощью Puzzi 9/1 Bp вы распыляете моющее средство непосредственно на очищаемую зону, а затем собираете отработанный моющий раствор. В зависимости от степени загрязнения это может быть сделано за один шаг, т.е. одновременное распыление и всасывание, или за 2 шага – распыление, ожидание времени воздействия моющего средства, а затем сбор раствора.
Мощный литий-ионный аккумулятор 36 В
Свобода движения без кабеля для глубокой очистки текстильных покрытий в любое время и в любом месте.
Быстрое заливание и сливание воды
Наполнение и опорожнение баков никогда не было таким простым: с помощью практичного ведра для воды 2 в 1 вы наливаете чистую воду из крана, смешиваете с моющим средством и просто выливаете смесь в бак. После уборки грязная вода легко выливается без особых усилий с помощью того же ведра.
Маленькие подсказки
Информация по эксплуатации аппарата всегда на виду: на съемном ведре 2 в 1 находится краткое руководство с этапами обслуживания аппарата.
Очень простая концепция управления
Функции распыления и всасывания можно включать и выключать с помощью больших кнопок. Это также можно сделать ногой, не наклоняясь.
Постоянный контроль
Благодаря прозрачной крышке бака для грязной воды, а также прозрачному окошку на насадке вы можете постоянно контролировать сбор моющего раствора с текстильной поверхности. Осторожно, это очень завораживающий процесс, может увлечь!
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ
Аккумуляторные моющие пылесосы Puzzi Bp отличаются комплексным оснащением, высоким уровнем гибкости и независимой от места уборки производительностью. В повседневном использовании первый в мире аккумуляторный моющий пылесос обеспечивает полную мобильность и гибкую уборку в любом месте благодаря детально продуманной технологии.
Мобильность
- Эргономичная ручка для переноски
- Удобная переноска одной рукой
- Удобно сбалансированный по весу аппарат
Компактная и долговечная конструкция
- Надежный, износостойкий корпус, рассчитанный на длительную эксплуатацию в интенсивных условиях
- Высокая экономичность благодаря длительному сроку службы
- Прочный диафрагменный насос с повышенной устойчивостью к нагрузкам и износу
Другие преимущества
- Эргономичная и сверхкороткая насадка для очистки обивки
- Оптимальное решение для работы в труднодоступных местах, например, в салонах автомобилей
- Конструкция с учетом принципов эргономики для удобства длительного использования
СДЕЛАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ - ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Puzzi Bp?
Puzzi Bp особенно подходит для профессионального использования в тех случаях, когда текстиль (например, подушки или ковры) требует глубокой чистки. Независимость от розеток позволяет быстро и эффективно чистить текстиль в труднодоступных местах.
Клининг
Профессиональная очистка всех текстильных покрытий в таких помещениях, как приемные, залы заседаний, конференц-залы
Гибкая и беспроводная очистка текстильных покрытий на террасах
Гостиничный бизнес
Профессиональная глубокая очистка всех типов текстильных покрытий, независимо от того, ковер это или обивка мебели
Также возможно эффективное удаление пятен с деликатного текстиля
Автосалоны
Профессиональная очистка обивки салона автомобиля
Удаление пятен от кофе, кетчупа и т.д.
Профессиональная быстрая очистка обивки, в том числе на стоянке автомобилей
Рестораны и заведения общественного питания
Профессиональная очистка стульев и всех видов мягкой мебели
Профессиональное удаление любых пятен, будь то кофе или сок, красное вино или пиво, кетчуп или масло
Общественные учреждения
Очистка пылезащитных и дверных ковриков в зоне входак
Очистка мягких кресел в конференц-залах и переговорных комнатах
Очистка стульев в офисах и конференц-залах