Наш сверхлегкий, мощный и аккумуляторный ранцевый пылесос BVL 5/1 Bp - это первый пылесос, который благодаря инновационному материалу EPP (экспандированный полипропилен) весит менее 4,6 кг (вес для ношения на спине), а свойства материала делают его сверхпрочным и долговечным. Благодаря мощности 500 Вт, длительному времени работы от аккумулятора и 5-литровому контейнеру, ранцевый пылесос является лучшим выбором везде, где ограниченное пространство усложняет задачу уборки - в кинотеатре, в самолете, в автобусах и поездах, для уборки офиса или даже на лестнице. Эргономичная форма корпуса и продуманное управление со всеми важными функциями и дополнительными возможностями, которые управляются через панель управления на поясном ремне, а также удобное использование с отдельными вариантами для правшей и левшей делают прибор комфортным и легким в применении. Бесщеточный EC-двигатель также чрезвычайно устойчив к износу. Различные аксессуары входят в стандартную комплектацию. Фильтр HEPA-14 доступен как дополнительная опция. При заказе этой модели, учитывайте, пожалуйста, что мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее зарядное устройство необходимо заказывать отдельно.