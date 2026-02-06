BVL 5/1 Bp
Сверхлегкий и чрезвычайно прочный, благодаря инновационному материалу EPP (экспандированный полипропилен): мощный и долговечный аккумуляторный ранцевый пылесос BVL 5/1 Bp от Kärcher для уборки в ограниченном пространстве.
Наш сверхлегкий, мощный и аккумуляторный ранцевый пылесос BVL 5/1 Bp - это первый пылесос, который благодаря инновационному материалу EPP (экспандированный полипропилен) весит менее 4,6 кг (вес для ношения на спине), а свойства материала делают его сверхпрочным и долговечным. Благодаря мощности 500 Вт, длительному времени работы от аккумулятора и 5-литровому контейнеру, ранцевый пылесос является лучшим выбором везде, где ограниченное пространство усложняет задачу уборки - в кинотеатре, в самолете, в автобусах и поездах, для уборки офиса или даже на лестнице. Эргономичная форма корпуса и продуманное управление со всеми важными функциями и дополнительными возможностями, которые управляются через панель управления на поясном ремне, а также удобное использование с отдельными вариантами для правшей и левшей делают прибор комфортным и легким в применении. Бесщеточный EC-двигатель также чрезвычайно устойчив к износу. Различные аксессуары входят в стандартную комплектацию. Фильтр HEPA-14 доступен как дополнительная опция. При заказе этой модели, учитывайте, пожалуйста, что мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее зарядное устройство необходимо заказывать отдельно.
Особенности и преимущества
Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесосИзготовлен из чрезвычайно легкого, инновационного EPP (экспандированного полипропилена). Обеспечивает удобство работы. Обеспечивает удобство транспортировки.
Инновационный EPP (экспандированный полипропилен).Особо прочный и чрезвычайно долговечный. Сверхлегкий. Высокая экологичность, благодаря возможности переработки на 100%.
Высокая эргономичностьФорма корпуса ранцевого пылесоса очень удобна, даже при длительном использовании. Панель управления на поясном ремне позволяет легко управлять всеми функциями. Всасывающий шланг можно подключать в положениях, оптимальных для правшей и левшей.
Бесщеточный ЕС-двигатель
- Высокая износостойкость и длительный срок службы.
- Гарантирует продолжительную работу, повышает эффективность и производительность труда.
Режим eco!efficiency
- Режим eco!efficiency снижает потребление электроэнергии и уровень шума, а также увеличивает время работы от аккумулятора.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Объем мусоросборника (л)
|5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|500
|Разрежение (мбар/кПа)
|223 / 22,3
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 150 (6,0 Aч) / прим. 200 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 22 (6,0 Aч) Режим eco!efficiency: / макс. 64 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 30 (7,5 Ач)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|44 / 68
|Зарядный ток (A)
|6
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|220 x 320 x 510
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Длина всасывающего шланга: 1 м
- Тип всасывающего шланга: с коленом
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Сталь, хромированная
- Комбинированная насадка для пола.
- Насадка для мягкой мебели
- Щелевая насадка
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
Оснащение
- Режим eco!efficiency
- Прочный каркас
Области применения
- Оптимальное решение для уборки в автобусах, поездах и самолетах.
- Оптимальный выбор для отелей, ресторанов, магазинов, кинотеатров и театров.
- Удобное решение для клининговых компаний, выполняющих уборку в офисах, коридорах и на лестницах.
