Сверхлегкий и чрезвычайно прочный, благодаря инновационному материалу EPP (экспандированный полипропилен): мощный и долговечный аккумуляторный ранцевый пылесос BVL 5/1 Bp от Kärcher для уборки в ограниченном пространстве.

Наш сверхлегкий, мощный и аккумуляторный ранцевый пылесос BVL 5/1 Bp - это первый пылесос, который благодаря инновационному материалу EPP (экспандированный полипропилен) весит менее 4,6 кг (вес для ношения на спине), а свойства материала делают его сверхпрочным и долговечным. Благодаря мощности 500 Вт, длительному времени работы от аккумулятора и 5-литровому контейнеру, ранцевый пылесос является лучшим выбором везде, где ограниченное пространство усложняет задачу уборки - в кинотеатре, в самолете, в автобусах и поездах, для уборки офиса или даже на лестнице. Эргономичная форма корпуса и продуманное управление со всеми важными функциями и дополнительными возможностями, которые управляются через панель управления на поясном ремне, а также удобное использование с отдельными вариантами для правшей и левшей делают прибор комфортным и легким в применении. Бесщеточный EC-двигатель также чрезвычайно устойчив к износу. Различные аксессуары входят в стандартную комплектацию. Фильтр HEPA-14 доступен как дополнительная опция. При заказе этой модели, учитывайте, пожалуйста, что мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее зарядное устройство необходимо заказывать отдельно.

Особенности и преимущества
BVL 5/1 Bp: Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесос
Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесос
Изготовлен из чрезвычайно легкого, инновационного EPP (экспандированного полипропилена). Обеспечивает удобство работы. Обеспечивает удобство транспортировки.
BVL 5/1 Bp: Инновационный EPP (экспандированный полипропилен).
Инновационный EPP (экспандированный полипропилен).
Особо прочный и чрезвычайно долговечный. Сверхлегкий. Высокая экологичность, благодаря возможности переработки на 100%.
BVL 5/1 Bp: Высокая эргономичность
Высокая эргономичность
Форма корпуса ранцевого пылесоса очень удобна, даже при длительном использовании. Панель управления на поясном ремне позволяет легко управлять всеми функциями. Всасывающий шланг можно подключать в положениях, оптимальных для правшей и левшей.
Бесщеточный ЕС-двигатель
  • Высокая износостойкость и длительный срок службы.
  • Гарантирует продолжительную работу, повышает эффективность и производительность труда.
Режим eco!efficiency
  • Режим eco!efficiency снижает потребление электроэнергии и уровень шума, а также увеличивает время работы от аккумулятора.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Объем мусоросборника (л) 5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 500
Разрежение (мбар/кПа) 223 / 22,3
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 150 (6,0 Aч) / прим. 200 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 22 (6,0 Aч) Режим eco!efficiency: / макс. 64 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 30 (7,5 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 44 / 68
Зарядный ток (A) 6
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,7
Вес (с упаковкой) (кг) 6,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 220 x 320 x 510

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Длина всасывающего шланга: 1 м
  • Тип всасывающего шланга: с коленом
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Сталь, хромированная
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Насадка для мягкой мебели
  • Щелевая насадка
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Фильтр защиты электродвигателя

Оснащение

  • Режим eco!efficiency
  • Прочный каркас
Видео

Области применения
  • Оптимальное решение для уборки в автобусах, поездах и самолетах.
  • Оптимальный выбор для отелей, ресторанов, магазинов, кинотеатров и театров.
  • Удобное решение для клининговых компаний, выполняющих уборку в офисах, коридорах и на лестницах.
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для BVL 5/1 Bp

