Наш надлегкий, потужний і акумуляторний ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp — це перший пилосос, який завдяки інноваційному матеріалу EPP (експандований поліпропілен) важить менше 4,6 кг (вага для носіння на спині), а властивості матеріалу роблять його надміцним та довговічним. Завдяки потужності 500 Вт, тривалому часу роботи від акумулятора та 5-літровому контейнеру, ранцевий пилосос є найкращим вибором скрізь, де обмежений простір ускладнює завдання прибирання - в кінотеатрі, в літаку, в автобусах і поїздах, для прибирання офісу або навіть на сходах. Ергономічна форма корпусу та продумане керування з усіма важливими функціями і додатковими можливостями, які керуються через панель управління на поясному ремені, а також зручне використання з окремими варіантами для правшів і лівшів роблять прилад комфортним та легким у застосуванні. Безщітковий EC-двигун також надзвичайно стійкий до зносу. Різноманітні аксесуари входять до стандартної комплектації. Фільтр HEPA-14 доступний як додаткова опція. При замовленні цієї моделі, враховуйте, будь ласка, що потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ та відповідний зарядний пристрій необхідно замовляти окремо.