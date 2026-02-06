BVL 5/1 Bp

Надлегкий і надзвичайно міцний, завдяки інноваційному матеріалу EPP (експандований поліпропілен): Потужний і довговічний акумуляторний ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp від Kärcher для прибирання в обмеженому просторі.

Наш надлегкий, потужний і акумуляторний ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp — це перший пилосос, який завдяки інноваційному матеріалу EPP (експандований поліпропілен) важить менше 4,6 кг (вага для носіння на спині), а властивості матеріалу роблять його надміцним та довговічним. Завдяки потужності 500 Вт, тривалому часу роботи від акумулятора та 5-літровому контейнеру, ранцевий пилосос є найкращим вибором скрізь, де обмежений простір ускладнює завдання прибирання - в кінотеатрі, в літаку, в автобусах і поїздах, для прибирання офісу або навіть на сходах. Ергономічна форма корпусу та продумане керування з усіма важливими функціями і додатковими можливостями, які керуються через панель управління на поясному ремені, а також зручне використання з окремими варіантами для правшів і лівшів роблять прилад комфортним та легким у застосуванні. Безщітковий EC-двигун також надзвичайно стійкий до зносу. Різноманітні аксесуари входять до стандартної комплектації. Фільтр HEPA-14 доступний як додаткова опція. При замовленні цієї моделі, враховуйте, будь ласка, що потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ та відповідний зарядний пристрій необхідно замовляти окремо.

Особливості та переваги
BVL 5/1 Bp: Надлегкий акумуляторний ранцевий пилосос
Надлегкий акумуляторний ранцевий пилосос
Виготовлений з надзвичайно легкого, інноваційного EPP (експандованого поліпропілену). Забезпечує ергономічну роботу. Дозволяє транспортувати без зусиль.
BVL 5/1 Bp: Високоінноваційний EPP (експандований поліпропілен)
Високоінноваційний EPP (експандований поліпропілен)
Особливо міцний і надзвичайно довговічний. Надлегкий. Винятково екологічний, оскільки на 100% придатний для вторинної переробки.
BVL 5/1 Bp: Відмінна ергономічність
Відмінна ергономічність
Форма корпусу надзвичайно зручна, навіть при тривалому використанні. Панель управління на поясному ремені дозволяє легко управляти всіма функціями. Всмоктувальний шланг можна під'єднувати в положеннях, оптимальних для правшів і лівшів.
Безщітковий ЕС-двигун
  • Висока зносостійкість і тривалий термін служби.
  • Гарантує тривалу роботу, підвищує ефективність і продуктивність праці.
Режим eco!еfficiency
  • Режим eco!efficiency знижує споживання електроенергії і рівень шуму, а також збільшує час роботи від акумулятора.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
  • Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Об'єм сміттєзбірника (л) 5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65
Витрата повітря (л/с) 40
Споживана потужність (Вт) 500
Розрідження (мбар/кПа) 223 / 22,3
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²) прим. 150 (6,0 Aгод) / прим. 200 (7,5 Агод)
Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв) Режим eco!еfficiency: / макс. 50 (6,0 Aгод) Режим живлення: / макс. 22 (6,0 Aгод) Режим eco!еfficiency: / макс. 64 (7,5 Агод) Режим живлення: / макс. 30 (7,5 Агод)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв) 44 / 68
Зарядний струм (A) 6
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 4,7
Вага (з упаковкою) (кг) 6,2
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 220 x 320 x 510

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Довжина всмоктувального шлангу: 1 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з коліном
  • Коліно: Антистатичний, з регулятором потоку повітря
  • Телескопічна всмоктувальна трубка: 615 мм, 1007 мм
  • Матеріал телескопічної всмоктувальної трубки: Сталь, хромована
  • Комбінована насадка для підлоги.
  • Насадка для м'яких меблів
  • Щілинна насадка
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Фільтр захисту електродвигуна

Оснащення

  • Режим eco!еfficiency
  • Надійний каркас
Відео

Області застосування
  • Оптимальне рішення для прибирання в автобусах, поїздах і літаках.
  • Оптимальний вибір для готелів, ресторанів, магазинів, кінотеатрів і театрів.
  • Зручне рішення для клінінгових компаній, що виконують прибирання в офісах, коридорах та на сходах.
Аксесуари
Запчастини для BVL 5/1 Bp

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
Загальна інформація
