Надлегкий і надзвичайно міцний, завдяки інноваційному матеріалу EPP (експандований поліпропілен): Потужний і довговічний акумуляторний ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp від Kärcher для прибирання в обмеженому просторі.
Наш надлегкий, потужний і акумуляторний ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp — це перший пилосос, який завдяки інноваційному матеріалу EPP (експандований поліпропілен) важить менше 4,6 кг (вага для носіння на спині), а властивості матеріалу роблять його надміцним та довговічним. Завдяки потужності 500 Вт, тривалому часу роботи від акумулятора та 5-літровому контейнеру, ранцевий пилосос є найкращим вибором скрізь, де обмежений простір ускладнює завдання прибирання - в кінотеатрі, в літаку, в автобусах і поїздах, для прибирання офісу або навіть на сходах. Ергономічна форма корпусу та продумане керування з усіма важливими функціями і додатковими можливостями, які керуються через панель управління на поясному ремені, а також зручне використання з окремими варіантами для правшів і лівшів роблять прилад комфортним та легким у застосуванні. Безщітковий EC-двигун також надзвичайно стійкий до зносу. Різноманітні аксесуари входять до стандартної комплектації. Фільтр HEPA-14 доступний як додаткова опція. При замовленні цієї моделі, враховуйте, будь ласка, що потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ та відповідний зарядний пристрій необхідно замовляти окремо.
Особливості та переваги
Надлегкий акумуляторний ранцевий пилососВиготовлений з надзвичайно легкого, інноваційного EPP (експандованого поліпропілену). Забезпечує ергономічну роботу. Дозволяє транспортувати без зусиль.
Високоінноваційний EPP (експандований поліпропілен)Особливо міцний і надзвичайно довговічний. Надлегкий. Винятково екологічний, оскільки на 100% придатний для вторинної переробки.
Відмінна ергономічністьФорма корпусу надзвичайно зручна, навіть при тривалому використанні. Панель управління на поясному ремені дозволяє легко управляти всіма функціями. Всмоктувальний шланг можна під'єднувати в положеннях, оптимальних для правшів і лівшів.
Безщітковий ЕС-двигун
- Висока зносостійкість і тривалий термін служби.
- Гарантує тривалу роботу, підвищує ефективність і продуктивність праці.
Режим eco!еfficiency
- Режим eco!efficiency знижує споживання електроенергії і рівень шуму, а також збільшує час роботи від акумулятора.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
- Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|65
|Витрата повітря (л/с)
|40
|Споживана потужність (Вт)
|500
|Розрідження (мбар/кПа)
|223 / 22,3
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|прим. 150 (6,0 Aгод) / прим. 200 (7,5 Агод)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / макс. 50 (6,0 Aгод) Режим живлення: / макс. 22 (6,0 Aгод) Режим eco!еfficiency: / макс. 64 (7,5 Агод) Режим живлення: / макс. 30 (7,5 Агод)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|44 / 68
|Зарядний струм (A)
|6
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,7
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|220 x 320 x 510
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Довжина всмоктувального шлангу: 1 м
- Тип всмоктувального шлангу: з коліном
- Коліно: Антистатичний, з регулятором потоку повітря
- Телескопічна всмоктувальна трубка: 615 мм, 1007 мм
- Матеріал телескопічної всмоктувальної трубки: Сталь, хромована
- Комбінована насадка для підлоги.
- Насадка для м'яких меблів
- Щілинна насадка
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Фільтр захисту електродвигуна
Оснащення
- Режим eco!еfficiency
- Надійний каркас
Області застосування
- Оптимальне рішення для прибирання в автобусах, поїздах і літаках.
- Оптимальний вибір для готелів, ресторанів, магазинів, кінотеатрів і театрів.
- Зручне рішення для клінінгових компаній, що виконують прибирання в офісах, коридорах та на сходах.
