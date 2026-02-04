Професійний акумуляторний пилосос

Ранцевий акумуляторний пилосос BVL 3/1 Bp

Ергономічне прибирання та транспортування без зусиль: надлегкий та потужний ранцевий пилосос BVL 3/1 Bp з живленням від акумулятора неймовірно зручний при прибиранні в важкодоступних місцях. Завдяки міцному та довговічному інноваційному матеріалу EPP пилосос зі сміттєзбірником об'ємом 3 літри важить лише 4,5 кг. Він також відрізняється хорошим співвідношенням ціни та якості.

Висока сила всмоктування і компактні розміри роблять BVL 3/1 Bp особливо зручним для прибирання в обмеженому просторі, наприклад, на сходах. Потужний акумулятор Kärcher Battery Power забезпечує тривалий час роботи, а ергономічна система ременів для перенесення знижує навантаження на оператора. Всіма основними функціями можна керувати за допомогою пульта на поясному ремені — дуже просто і зручно. Як опція доступний високоефективний фільтр HEPA 14.

Надлегкий

Завдяки новому матеріалу EPP пилосос важить лише 4,5 кг, що робить його особливо ергономічним і легким у транспортуванні.

Інноваційний

Матеріал EPP (спінений поліпропілен) надзвичайно легкий, міцний і довговічний. Він також є безпечним для довкілля, оскільки на 100% підлягає переробці.

Ергономічний

Система ременів для перенесення deuter® забезпечує високий рівень комфорту навіть за тривалої роботи. На поясному ремені на поясному ремені розташований пульт управління, за допомогою якого можна контролювати та перевіряти всі функції. Всмоктуючий шланг може підключатися з обох боків – для зручності лівші та правші.