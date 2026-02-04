Професійний акумуляторний пилосос
Автономність мережевих апаратів обмежена довжиною кабеля живлення. Наші акумуляторні пилососи для сухого прибирання можна використовувати будь-де. Не треба змотувати та розкручувати шнур. Не треба тягнути його за собою. Немає ризику падіння через натягнутий шнур. Ніяких пошуків і постійної зміни розеток. Акумуляторна технологія дає до 24 відсотків економії часу та підвищення продуктивності.
Безкомпромісна продуктивність без дротів
При використанні акумуляторного пилососу Karcher вам не потрібно йти на компроміс ні за продуктивністю, ні за якістю прибирання. У той же час ви отримуєте повну свободу пересування, недосяжну для мережевих пилососів. Жодних кабелів живлення, ніяких пошуків розетки – в результаті ви заощаджуєте час і підвищуєте ефективність прибирання.
Акумуляторний пилосос T 9/1 Bp працює 24 хвилини на одному заряді та до 46 хвилин у режимі eco!efficiency. Ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp незамінний при роботі в обмеженому просторі – у кінотеатрах, автобусах, літаках та поїздах. Надлегкий BVL 3/1 Bp надзвичайно зручний при точковому прибиранні та роботі на сходах. Він ідеально підходить для приватних домоволодінь, майстрів або спеціалістів з експлуатації будівель
Повний заряд – ключ до спокійної роботи
Ви будете приємно здивовані свободою і комфортом роботи без дротів, мобільністю та гнучкістю при виборі варіантів використання, високою продуктивністю при менших зусиллях і значною (до 24%) економії часу.
Потужність не потребує кабелю
Пилосос BVL 5/1 Bp пропонує найкращу на ринку ефективність очищення завдяки інноваційній батареї 36 В. Його продуктивність відповідає продуктивності аналогічних пилососів сухого прибирання, що працюють від мережі. Єдине, чим ви жертвуєте, це кабель. Але натомість ви отримуєте набагато більше.
Простий у використанні
Завдяки панелі управління, розташованій безпосередньо на поясному ремені, ви можете керувати ранцевим пилососом надзвичайно легко та без будь-яких перерв у роботі. А за допомогою індикатора стану батареї ви завжди знатимете, який запас заряду маєте.
Економте енергію та виграйте час
Для акумуляторної техніки економія енергії має особливо велике значення. У режимі eco!efficiency пилосос BVL 5/1 Bp споживає значно менше електроенергії, завдяки чому час автономної роботи істотно збільшується.
Без підключення/відключення дротів
Постійно нахилятися до розеток, щоб приєднати/від'єднати кабель живлення, стомливо та некомфортно – незалежно від віку та фізичної форми. Позбавте себе та своїх співробітників від зайвих рухів.
Знати, а не здогадуватися
Завдяки Kärcher Real Time Technology ви будете знати час роботи від акумулятора з точністю до хвилини. Показник розраховується в режимі реального часу, з урахуванням поточного споживання енергії. При підключенні акумулятора до зарядного пристрою ви також завжди знатимете, скільки часу залишилося до закінчення процесу заряджання.
Ефективний і екологічний
Завдяки режиму eco!efficiency, який включається одним натисканням кнопки, ваш пилосос Kärcher витрачає енергію більш економно та працює тихіше. Ефективна концепція забезпечує тривалий час автономної роботи та дозволяє працювати у чутливих до шуму зонах, таких як готелі.
Ранцевий акумуляторний пилосос BVL 3/1 Bp
Ергономічне прибирання та транспортування без зусиль: надлегкий та потужний ранцевий пилосос BVL 3/1 Bp з живленням від акумулятора неймовірно зручний при прибиранні в важкодоступних місцях. Завдяки міцному та довговічному інноваційному матеріалу EPP пилосос зі сміттєзбірником об'ємом 3 літри важить лише 4,5 кг. Він також відрізняється хорошим співвідношенням ціни та якості.
Висока сила всмоктування і компактні розміри роблять BVL 3/1 Bp особливо зручним для прибирання в обмеженому просторі, наприклад, на сходах. Потужний акумулятор Kärcher Battery Power забезпечує тривалий час роботи, а ергономічна система ременів для перенесення знижує навантаження на оператора. Всіма основними функціями можна керувати за допомогою пульта на поясному ремені — дуже просто і зручно. Як опція доступний високоефективний фільтр HEPA 14.
Надлегкий
Завдяки новому матеріалу EPP пилосос важить лише 4,5 кг, що робить його особливо ергономічним і легким у транспортуванні.
Інноваційний
Матеріал EPP (спінений поліпропілен) надзвичайно легкий, міцний і довговічний. Він також є безпечним для довкілля, оскільки на 100% підлягає переробці.
Ергономічний
Система ременів для перенесення deuter® забезпечує високий рівень комфорту навіть за тривалої роботи. На поясному ремені на поясному ремені розташований пульт управління, за допомогою якого можна контролювати та перевіряти всі функції. Всмоктуючий шланг може підключатися з обох боків – для зручності лівші та правші.
Ранцевий акумуляторний пилосос для сухого прибирання BVL 5/1 Bp
Радіус дії мережевого пилососа визначається довжиною кабелю. Наші акумуляторні пилососи для сухого прибирання можна використовувати будь-де. Не потрібно змотувати та розкручувати шнур. Не треба тягти його за собою. Нема ризику падіння через натягнутий шнур. Жодних пошуків та постійної зміни розеток. BVL 5/1 Bp – акумуляторний ранцевий пилосос для сухого прибирання, який дозволяє працювати максимально мобільно і автономно. Завдяки високій потужності всмоктування, порівнянної з показниками мережевих пилососів, BVL 5/1 Bp має найкращу ефективність очищення на ринку. Запатентована ергономічна система ременів для перенесення забезпечує високий рівень комфорту, а закріплений на поясному ремені пульт дозволяє легко керувати всіма функціями пилососа. З BVL 5/1 Bp ви можете заощадити до 24% часу. І жодних витрат на заміну пошкоджених кабелів живлення!
Ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp. Детальний огляд
Незалежно від того, чи прибираєте ви класні кімнати, офіси, сходові клітини, склади, чи громадський транспорт від автобусів до літаків, є незліченна кількість ситуацій, коли потрібен легкий, компактний пилосос. Новий акумуляторний ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp від Kärcher поєднує в собі надзвичайно малу вагу, високу потужність всмоктування та тривалий час роботи від батареї . Він є частиною Kärcher Battery Power+, нашої акумуляторної платформи 36 В. З появою зручного акумуляторного ранцевого пилососа пошуки розеток залишаються в минулому.
Акумуляторний пилосос T 9/1 Bp
Немає кабелю – тільки потужність. Потужний акумуляторний пилосос Kärcher T 9/1 Bp нічим не відрізняється від мережевих пилососів для сухого прибирання за продуктивністю та якістю прибирання. Більше того, він пропонує найкращу ефективність очищення на ринку. І ви виграєте від цього щоразу, коли використовуєте його. Акумуляторна технологія забезпечує безперешкодну бездротову роботу, чудову мобільність та гнучкість, більш високу продуктивність при менших зусиллях, економію часу до 23%. T 9/1 Bp – це ідеальний пилосос для сухого прибирання для спеціалістів з експлуатації будівель, а також для прибирання у транспортному секторі, роздрібній торгівлі або у готельному бізнесі.
Використання T 9/1 Bp є надзвичайно зручним та комфортним, особливо в місцях з невеликою кількістю розеток або без них, наприклад, на сходах, у кінотеатрах, театрах, у коридорах готелів. Пошкодження стін або меблів через протягування кабелю тепер залишаються у минулому.
T 9/1 Bp може застосовуватись з двома різними акумуляторами. Літій-іонний акумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В/6,0 Агод з інноваційною технологією реального часу з РК-дисплеєм та контролем напруги забезпечує тривалий час роботи. Ще більш тривалу роботу дозволяє акумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В/7,5 Агод, з технологією реального часу на РК-дисплеї та захистом від навантаження.