Оптимальне рішення для клінінгу: легкий, потужний і універсальний ручний акумуляторний пилосос HV 1/1 Bp Fs. У стандартну комплектацію входить комплект аксесуарів, що включає насадку для м'яких меблів, насадку для підлоги і щілинну насадку.
Наш ручний акумуляторний пилосос Karcher HV 1/1 Bp Fs гарантує працівникам виключно швидке і зручне виконання невеликих обсягів робіт з прибирання. Типовими задачами його застосування є очищення предметів інтер'ру, м'яких меблів і підлоги у вузьких приміщеннях. Легкий і компактний бездротоий апарат працює від акумулятора Kärcher Battery Power+, що забезпечує високу силу всмоктування і тривалу роботу від одного заряду. Насадки (для підлоги, щілинна, для м'яких меблів, поворотна щіткова насадка) і подовжувальні трубки, що входять в комплект поставки, дозволяють виконувати роботи набагато швидше і зручніше, ніж за допомогою звичайного пилососа з мережевим живленням. Крім того, універсальний ручний акумуляторний пилосос придатний і для вирішення ряду інших завдань, зокрема, для прибирання в автомобілі або при виконанні невеликих монтажних робіт. Для цих сфер застосування можуть бути придбані відповідні комплекти аксесуарів.
Особливості та переваги
Компактний, легкий і зручний у використанні.
Компактний, легкий і зручний у використанні.Дозволяє працювати в усіх напрямках (застосування на 360°).
З ефективним режимом eco!efficiency.Заощаджує енергію та подовжує час роботи від акумулятора. Знижує рівень шуму під час роботи.
Технологія Real Time для зручної роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|0,9
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Витрата повітря (л/с)
|33
|Розрідження (мбар/кПа)
|47 / 4,7
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|2,5
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|макс. 100 (2,5 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / макс. 42 (3,0 А·год) Режим живлення: / макс. 25 (3,0 А·год) Режим eco!еfficiency: / макс. 29 (2,5 А·год) Режим живлення: / макс. 22 (2,5 А·год)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|44 / 83
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,045
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|313 x 115 x 315
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для підлоги
- Насадка для м'яких меблів
- Щілинна насадка
- Щіткова насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
- Фільтр попереднього очищення
- Акумулятор: Акумулятор 18 В / 2,5 Аг (1 шт.)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)
Оснащення
- Режим eco!еfficiency
Відео
Області застосування
- Ідеально підходить для очищення оббивки меблів або прибирання у важкодоступних місцях.
- Очищення транспортних засобів.
