Наш ручний акумуляторний пилосос Karcher HV 1/1 Bp Fs гарантує працівникам виключно швидке і зручне виконання невеликих обсягів робіт з прибирання. Типовими задачами його застосування є очищення предметів інтер'ру, м'яких меблів і підлоги у вузьких приміщеннях. Легкий і компактний бездротоий апарат працює від акумулятора Kärcher Battery Power+, що забезпечує високу силу всмоктування і тривалу роботу від одного заряду. Насадки (для підлоги, щілинна, для м'яких меблів, поворотна щіткова насадка) і подовжувальні трубки, що входять в комплект поставки, дозволяють виконувати роботи набагато швидше і зручніше, ніж за допомогою звичайного пилососа з мережевим живленням. Крім того, універсальний ручний акумуляторний пилосос придатний і для вирішення ряду інших завдань, зокрема, для прибирання в автомобілі або при виконанні невеликих монтажних робіт. Для цих сфер застосування можуть бути придбані відповідні комплекти аксесуарів.