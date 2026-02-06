HV 1/1 Bp Fs

Оптимальне рішення для клінінгу: легкий, потужний і універсальний ручний акумуляторний пилосос HV 1/1 Bp Fs. У стандартну комплектацію входить комплект аксесуарів, що включає насадку для м'яких меблів, насадку для підлоги і щілинну насадку.

Наш ручний акумуляторний пилосос Karcher HV 1/1 Bp Fs гарантує працівникам виключно швидке і зручне виконання невеликих обсягів робіт з прибирання. Типовими задачами його застосування є очищення предметів інтер'ру, м'яких меблів і підлоги у вузьких приміщеннях. Легкий і компактний бездротоий апарат працює від акумулятора Kärcher Battery Power+, що забезпечує високу силу всмоктування і тривалу роботу від одного заряду. Насадки (для підлоги, щілинна, для м'яких меблів, поворотна щіткова насадка) і подовжувальні трубки, що входять в комплект поставки, дозволяють виконувати роботи набагато швидше і зручніше, ніж за допомогою звичайного пилососа з мережевим живленням. Крім того, універсальний ручний акумуляторний пилосос придатний і для вирішення ряду інших завдань, зокрема, для прибирання в автомобілі або при виконанні невеликих монтажних робіт. Для цих сфер застосування можуть бути придбані відповідні комплекти аксесуарів.

Особливості та переваги
Потужне прибирання на всіх типах поверхонь.
Дозволяє працювати в усіх напрямках (застосування на 360°).
Заощаджує енергію та подовжує час роботи від акумулятора. Знижує рівень шуму під час роботи.
Технологія Real Time для зручної роботи.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Об'єм сміттєзбірника (л) 0,9
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 70
Витрата повітря (л/с) 33
Розрідження (мбар/кПа) 47 / 4,7
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Напруга (В) 18
Ємність (Ач) 2,5
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²) макс. 100 (2,5 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв) Режим eco!еfficiency: / макс. 42 (3,0 А·год) Режим живлення: / макс. 25 (3,0 А·год) Режим eco!еfficiency: / макс. 29 (2,5 А·год) Режим живлення: / макс. 22 (2,5 А·год)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв) 44 / 83
Зарядний струм (A) 2,5
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 1,8
Вага (з упаковкою) (кг) 4,045
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 313 x 115 x 315

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Насадка для підлоги
  • Насадка для м'яких меблів
  • Щілинна насадка
  • Щіткова насадка
  • Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
  • Фільтр попереднього очищення
  • Акумулятор: Акумулятор 18 В / 2,5 Аг (1 шт.)
  • Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)

Оснащення

  • Режим eco!еfficiency
Відео

Області застосування
  • Ідеально підходить для очищення оббивки меблів або прибирання у важкодоступних місцях.
  • Очищення транспортних засобів.
Аксесуари
