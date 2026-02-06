HV 1/1 Bp Fs Pack

Оптимальное решение для клининга: легкий, мощный и универсальный ручной аккумуляторный пылесос HV 1/1 Bp Fs. В стандартную комплектацию входит комплект принадлежностей, включающий насадку для мягкой мебели, насадку для пола и щелевую насадку.

Наш ручной аккумуляторный пылесос Karcher HV 1/1 Bp Fs гарантирует работникам исключительно быстрое и удобное выполнение небольших объемов уборочных работ. Типичными областями его применения являются очистка предметов обстановки, мягкой мебели и полов в узких помещениях. Легкий и компактный беспроводной аппарат приводится в действие аккумулятором Kärcher Battery Power+, обеспечивающим высокую силу всасывания и продолжительную работу от одного заряда. Входящие в комплект поставки насадки (для пола, щелевая, для мягкой мебели, поворотная насадка-кисть) и удлинительные трубки позволяют выполнять работы намного быстрее и удобней, чем при помощи обычного пылесоса с сетевым питанием. Кроме того, универсальный ручной аккумуляторный пылесос пригоден и для решения ряда других задач, в частности, для уборки в автомобиле или при выполнении небольших монтажных работ. Для этих сфер применения могут быть приобретены соответствующие комплекты принадлежностей.

Особенности и преимущества
HV 1/1 Bp Fs Pack: С большим фильтром для воды и мощной турбиной.
С большим фильтром для воды и мощной турбиной.
Высокая эффективность очистки на всех типах поверхностей.
HV 1/1 Bp Fs Pack: Компактный, лёгкий и удобный в использовании.
Компактный, лёгкий и удобный в использовании.
Позволяет работать во всех направлениях (применение на 360°).
HV 1/1 Bp Fs Pack: С эффективным режимом eco!efficiency.
С эффективным режимом eco!efficiency.
Экономит энергию и увеличивает время работы от одного заряда аккумулятора. Снижает уровень шума во время работы.
Технология Real Time для удобной работы
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Объем мусоросборника (л) 0,9
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Расход воздуха (л/с) 33
Разрежение (мбар/кПа) 47 / 4,7
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 100 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 42 (3,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 25 (3,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 29 (2,5 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 22 (2,5 А·ч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 44 / 83
Зарядный ток (A) 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,8
Вес (с упаковкой) (кг) 4,045
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 313 x 115 x 315

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для пола
  • Насадка для мягкой мебели
  • Щелевая насадка
  • Щеточная насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
  • Фильтр предварительной очистки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)

Оснащение

  • Режим eco!efficiency
Видео

Области применения
  • Превосходное решение для чистки мягкой мебели или уборки небольших помещений.
  • Очистка транспортных средств.
