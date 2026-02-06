HV 1/1 Bp Fs Pack
Оптимальное решение для клининга: легкий, мощный и универсальный ручной аккумуляторный пылесос HV 1/1 Bp Fs. В стандартную комплектацию входит комплект принадлежностей, включающий насадку для мягкой мебели, насадку для пола и щелевую насадку.
Наш ручной аккумуляторный пылесос Karcher HV 1/1 Bp Fs гарантирует работникам исключительно быстрое и удобное выполнение небольших объемов уборочных работ. Типичными областями его применения являются очистка предметов обстановки, мягкой мебели и полов в узких помещениях. Легкий и компактный беспроводной аппарат приводится в действие аккумулятором Kärcher Battery Power+, обеспечивающим высокую силу всасывания и продолжительную работу от одного заряда. Входящие в комплект поставки насадки (для пола, щелевая, для мягкой мебели, поворотная насадка-кисть) и удлинительные трубки позволяют выполнять работы намного быстрее и удобней, чем при помощи обычного пылесоса с сетевым питанием. Кроме того, универсальный ручной аккумуляторный пылесос пригоден и для решения ряда других задач, в частности, для уборки в автомобиле или при выполнении небольших монтажных работ. Для этих сфер применения могут быть приобретены соответствующие комплекты принадлежностей.
Особенности и преимущества
С большим фильтром для воды и мощной турбиной.Высокая эффективность очистки на всех типах поверхностей.
Компактный, лёгкий и удобный в использовании.Позволяет работать во всех направлениях (применение на 360°).
С эффективным режимом eco!efficiency.Экономит энергию и увеличивает время работы от одного заряда аккумулятора. Снижает уровень шума во время работы.
Технология Real Time для удобной работы
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Объем мусоросборника (л)
|0,9
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Расход воздуха (л/с)
|33
|Разрежение (мбар/кПа)
|47 / 4,7
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 100 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / макс. 42 (3,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 25 (3,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 29 (2,5 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 22 (2,5 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|44 / 83
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,045
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|313 x 115 x 315
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для пола
- Насадка для мягкой мебели
- Щелевая насадка
- Щеточная насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
- Фильтр предварительной очистки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Оснащение
- Режим eco!efficiency
Видео
Области применения
- Превосходное решение для чистки мягкой мебели или уборки небольших помещений.
- Очистка транспортных средств.
