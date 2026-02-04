Профессиональный аккумуляторный пылесос
Автономность сетевых аппаратов ограничена длиной питающего кабеля. Наши аккумуляторные пылесосы для сухой уборки можно использовать где угодно. Не нужно сматывать и раскручивать шнур. Не надо тащить его за собой. Нет риска падения из-за натянутого шнура. Никаких поисков и постоянной смены розеток. Аккумуляторная технология даёт до 24 процентов экономии времени и повышения производительности.
Бескомпромиссная производительность без проводов
При использовании аккумуляторного пылесоса Karcher, вам не нужно идти на компромисс ни по производительности, ни по качеству уборки. В то же время, вы получаете полную свободу передвижения, недостижимую для сетевых пылесосов. Никаких кабелей питания, никаких поисков розетки – в результате вы экономите время и повышаете эффективность уборки.
Аккумуляторный пылесос T 9/1 Bp работает 24 минуты на одном заряде и до 46 минут в режиме eco!efficiency. Ранцевый пылесос BVL 5/1 Bp незаменим при работе в ограниченном пространстве – в кинотеатрах, в автобусах, в самолётах и поездах. Сверхлёгкий BVL 3/1 Bp чрезвычайно удобен при точечной уборке и работе на лестницах. Он идеально подходит для частных домовладений, мастеров или специалистов по эксплуатации зданий.
Полный заряд – ключ к спокойной работе
Вы будете приятно удивлены свободой и комфортом работы без проводов, мобильностью и гибкостью при выборе вариантов использования, высокой производительностью при меньших прилагаемых усилиях и значительной (до 24%) экономии времени.
Для мощности не требуется кабель
Пылесос BVL 5/1 Bp предлагает лучшую на рынке эффективность очистки благодаря инновационной батарее 36 В. Его производительность соответствует производительности аналогичных пылесосов сухой уборки, работающих от сети. Единственное, чем вы жертвуете, это кабель. Но взамен вы получаете гораздо больше.
Простой в использовании
Благодаря панели управления, расположенной непосредственно на поясном ремне, вы можете управлять ранцевым пылесосом чрезвычайно легко и без каких-либо перерывов в работе. А с помощью индикатора состояния батареи вы всегда будете знать, каким запасом заряда располагаете.
Экономьте энергию и выиграйте время
Для аккумуляторной техники экономия энергии имеет особенно большое значение. В режиме eco!efficiency пылесос BVL 5/1 Bp потребляет значительно меньше электроэнергии, благодаря чему время автономной работы существенно увеличивается.
Без подключения/отключения кабелей
Постоянно наклоняться к розеткам, чтобы присоединить/отсоединить кабель питания, утомительно и некомфортно – независимо от возраста и физической формы. Избавьте себя и своих сотрудников от лишних движений.
Знать, а не догадываться
Благодаря Kärcher Real Time Technology вы будете знать оставшееся время работы от аккумулятора с точностью до минуты. Показатель рассчитывается в режиме реального времени, с учетом текущего потребления энергии. При подключении аккумулятора к зарядному устройству вы также всегда будете точно знать, сколько времени осталось до окончания процесса зарядки.
Эффективный и экологичный
Благодаря режиму eco!efficiency, включаемому одним нажатием кнопки, ваш пылесос Kärcher тратит энергию более экономно и работает тише. Эффективная концепция обеспечивает длительное время автономной работы и позволяет работать в чувствительных к шуму зонах, таких как гостиницы.
Ранцевый аккумуляторный пылесос BVL 3/1 Bp
Эргономичная уборка и транспортировка без усилий: сверхлегкий и мощный ранцевый пылесос BVL 3/1 Bp с питанием от аккумулятора невероятно удобен при уборке в самых труднодоступных местах. Благодаря прочному и долговечному инновационному материалу EPP пылесос с мусоросборником объёмом 3 литра весит всего 4,5 кг. Он также отличается хорошим соотношением цены и качества.
Высокая сила всасывания и компактные размеры делают BVL 3/1 Bp особенно удобным для уборки в ограниченном пространстве, например, на лестничных клетках. Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power обеспечивает длительное время работы, а эргономичная система ремней для переноски снижает нагрузку на оператора. Всеми основными функциями можно управлять с помощью пульта на поясном ремне — очень просто и удобно. В качестве опции доступен высокоэффективный фильтр HEPA 14.
Сверхлегкий
Благодаря новому материалу EPP пылесос весит всего 4,5 кг, что делает его особенно эргономичным и легким в транспортировке.
Инновационный
Материал EPP (вспененный полипропилен) очень легкий, прочный и долговечный. Он также безопасен для окружающей среды, поскольку на 100% подлежит переработке.
Эргономичный
Система ремней для переноски deuter® обеспечивает высочайший уровень комфорта даже при длительной работе. На поясном ремне на поясном ремне расположен пульт управления, с помощью которого можно контролировать и проверять все функции. Всасывающий шланг может подключаться с обоих сторон – для удобства левшей и правшей.
Ранцевый аккумуляторный пылесос для сухой уборки BVL 5/1 Bp
Радиус действия сетевого пылесоса определяется длиной кабеля. Наши аккумуляторные пылесосы для сухой уборки можно использовать где угодно. Не нужно сматывать и раскручивать шнур. Не надо тащить его за собой. Нет риска падения из-за натянутого шнура. Никаких поисков и постоянной смены розеток. BVL 5/1 Bp – аккумуляторный ранцевый пылесос для сухой уборки, который позволяет вам работать максимально мобильно и автономно. Благодаря высокой мощности всасывания, сравнимой с показателями сетевых пылесосов, BVL 5/1 Bp имеет наилучшую эффективность очистки на рынке. Его запатентованная эргономичная система ремней для переноски обеспечивает высокий уровень комфорта, а закреплённый на поясном ремне пульт позволяет легко управлять всеми функциями пылесоса. С BVL 5/1 Bp вы можете сэкономить до 24 % времени. И никаких затрат на замену повреждённых кабелей питания!
Ранцевый пылесос BVL 5/1 Bp. Детальный обзор
Независимо от того, убираете ли вы классные комнаты, офисы, лестничные клетки, склады, или общественный транспорт от автобусов до самолетов, есть бесчисленное количество ситуаций, когда требуется легкий, компактный пылесос. Новый аккумуляторный ранцевой пылесос BVL 5/1 Bp от Kärcher сочетает в себе очень малый вес, высокую мощность всасывания и длительное время работы от батареи. Он является частью Kärcher Battery Power+, нашей аккумуляторной платформы 36 В. С появлением удобного аккумуляторного ранцевого пылесоса поиски розеток остаются в прошлом.
Аккумуляторный пылесос T 9/1 Bp
Нет кабеля — только мощность. Мощный аккумуляторный пылесос Kärcher T 9/1 Bp ничем не отличается от сетевых пылесосов для сухой уборки по производительности и качеству уборки. Более того, он предлагает лучшую эффективность очистки на рынке. И вы выигрываете от этого каждый раз, когда используете его. Аккумуляторная технология обеспечивает беспрепятственную беспроводную работу, превосходную мобильность и гибкость, более высокую производительность при меньших усилиях, экономию времени до 23%. T 9/1 Bp — это идеальный пылесос для сухой уборки для специалистов по эксплуатации зданий, а также для уборки в транспортном секторе, розничной торговле или в гостиничном бизнесе.
Применение T 9/1 Bp чрезвычайно удобно и комфортно, особенно в местах с небольшим количеством розеток или без них, например, на лестницах, в кинотеатрах, театрах, в коридорах отелей. Повреждения стен или мебели из-за протягивания кабеля теперь остаются в прошлом.
T 9/1 Bp может применяться с двумя разными аккумуляторами. Литий-ионный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В/6,0 Ач с инновационной технологией реального времени с ЖК-дисплеем и контролем напряжения обеспечивает длительное время работы. Ещё более длительную работу позволяет аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В/7,5 Ач, с технологией реального времени на ЖК-дисплее и защитой от перегрузки.