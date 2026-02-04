Профессиональный аккумуляторный пылесос

Ранцевый аккумуляторный пылесос BVL 3/1 Bp

Эргономичная уборка и транспортировка без усилий: сверхлегкий и мощный ранцевый пылесос BVL 3/1 Bp с питанием от аккумулятора невероятно удобен при уборке в самых труднодоступных местах. Благодаря прочному и долговечному инновационному материалу EPP пылесос с мусоросборником объёмом 3 литра весит всего 4,5 кг. Он также отличается хорошим соотношением цены и качества.

Высокая сила всасывания и компактные размеры делают BVL 3/1 Bp особенно удобным для уборки в ограниченном пространстве, например, на лестничных клетках. Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power обеспечивает длительное время работы, а эргономичная система ремней для переноски снижает нагрузку на оператора. Всеми основными функциями можно управлять с помощью пульта на поясном ремне — очень просто и удобно. В качестве опции доступен высокоэффективный фильтр HEPA 14.

Сверхлегкий

Благодаря новому материалу EPP пылесос весит всего 4,5 кг, что делает его особенно эргономичным и легким в транспортировке.

Инновационный

Материал EPP (вспененный полипропилен) очень легкий, прочный и долговечный. Он также безопасен для окружающей среды, поскольку на 100% подлежит переработке.

Эргономичный

Система ремней для переноски deuter® обеспечивает высочайший уровень комфорта даже при длительной работе. На поясном ремне на поясном ремне расположен пульт управления, с помощью которого можно контролировать и проверять все функции. Всасывающий шланг может подключаться с обоих сторон – для удобства левшей и правшей.