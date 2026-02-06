HV 1/1 Bp Cs Pack

Ручной аккумуляторный пылесос HV 1/1 Bp Cs: мощный, универсальный и легкий аппарат, обладающий высокой силой всасывания и благодаря набору принадлежностей, включающему гибкий всасывающий шланг и ремень для переноски, прекрасно подходящий для уборки при проведении монтажных работ.

Компактность, малый вес и отсутствие кабеля: ручной аккумуляторный пылесос Karcher HV 1/1 Bp Cs, оснащенный специальным комплектом принадлежностей, обеспечивает эффективное удаление загрязнений, образующихся при выполнении типичных монтажных работ. Практичный ремень для переноски позволяет освободить обе руки для выполнения работ, а гибкий всасывающий шланг в сочетании с щелевой насадкой или насадкой-кистью – быстро удалять пыль, образующуюся при сверлении, и остальной мусор. При этом уборка производится намного легче и нет необходимости в транспортировке большого пылесоса. Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ обеспечивает высокую силу всасывания и продолжительную работу от одного заряда. Аппарат пригоден и для решения ряда других задач, в частности, для уборки в зданиях или в салонах автомобилей. Для этих областей применения могут быть приобретены соответствующие комплекты принадлежностей.

Особенности и преимущества
HV 1/1 Bp Cs Pack: С большим фильтром для воды и мощной турбиной.
Высокая эффективность очистки на всех типах поверхностей.
HV 1/1 Bp Cs Pack: Компактный, лёгкий и удобный в использовании.
Позволяет работать во всех направлениях (применение на 360°).
HV 1/1 Bp Cs Pack: С эффективным режимом eco!efficiency.
Экономит энергию и увеличивает время работы от одного заряда аккумулятора. Снижает уровень шума во время работы.
Технология Real Time для удобной работы
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Объем мусоросборника (л) 0,9
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Расход воздуха (л/с) 33
Разрежение (мбар/кПа) 47 / 4,7
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 29 (2,5 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 22 (2,5 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 42 (3,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 25 (3,0 А·ч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 44 / 83
Зарядный ток (A) 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,8
Вес (с упаковкой) (кг) 4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 313 x 115 x 315

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Длина всасывающего шланга: 0.5 м
  • Тип всасывающего шланга: Эластичный всасывающий шланг
  • Щелевая насадка
  • Щеточная насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
  • Фильтр предварительной очистки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Ремень для переноски.

Оснащение

  • Режим eco!efficiency
HV 1/1 Bp Cs Pack
Видео

Области применения
  • Оптимальное решение для мастеров (например, для уборки при выполнении сверлильных работ)
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
