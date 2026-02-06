HV 1/1 Bp Cs

Ручний акумуляторний пилосос HV 1/1 Bp Cs: потужний, універсальний і легкий апарат, що має високу силу всмоктування і, завдяки набору аксесуарів, що включає гнучкий шланг і ремінь для перенесення, чудово підходить для прибирання при проведенні монтажних робіт.

Компактність, мала вага і відсутність кабелю: ручний акумуляторний пилосос Karcher HV 1/1 Bp Cs, оснащений спеціальним комплектом аксесуарів, забезпечує ефективне видалення забруднень, що утворюються при виконанні типових монтажних робіт. Практичний ремінь для перенесення дозволяє звільнити обидві руки для виконання робіт, а гнучкий шланг в поєднанні з щілинною насадкою або щітковою насадкою - швидко видаляти пил, що утворюється під час свердління, і решту забруднень. При цьому прибирання проводиться набагато легше і немає необхідності в транспортуванні великого пилососа. Потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ забезпечує високу силу всмоктування і тривалу роботу від одного заряду. Апарат придатний і для вирішення ряду інших завдань, зокрема, для прибирання в будинках або в салонах автомобілів. Для цих областей застосування можуть бути придбані відповідні комплекти аксесуарів.

Особливості та переваги
З великим фільтром для води та потужною турбіною.
Потужне прибирання на всіх типах поверхонь.
Компактний, легкий і зручний у використанні.
Дозволяє працювати в усіх напрямках (застосування на 360°).
З ефективним режимом eco!efficiency.
Заощаджує енергію та подовжує час роботи від акумулятора. Знижує рівень шуму під час роботи.
Технологія Real Time для зручної роботи.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Об'єм сміттєзбірника (л) 0,9
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 70
Витрата повітря (л/с) 33
Розрідження (мбар/кПа) 47 / 4,7
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Напруга (В) 18
Ємність (Ач) 2,5
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв) Режим eco!еfficiency: / макс. 29 (2,5 А·год) Режим живлення: / макс. 22 (2,5 А·год) Режим eco!еfficiency: / макс. 42 (3,0 А·год) Режим живлення: / макс. 25 (3,0 А·год)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв) 44 / 83
Зарядний струм (A) 2,5
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 1,8
Вага (з упаковкою) (кг) 4
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 313 x 115 x 315

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
  • Довжина всмоктувального шлангу: 0.5 м
  • Тип всмоктувального шлангу: Еластичний всмоктуючий шланг
  • Щілинна насадка
  • Щіткова насадка
  • Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
  • Фільтр попереднього очищення
  • Акумулятор: Акумулятор 18 В / 2,5 Аг (1 шт.)
  • Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Ремінь для перенесення.

Оснащення

  • Режим eco!еfficiency
Відео

Області застосування
  • Оптимальне рішення для майстрів (наприклад, для прибирання при виконанні робіт зі сверління)
