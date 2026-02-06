Компактність, мала вага і відсутність кабелю: ручний акумуляторний пилосос Karcher HV 1/1 Bp Cs, оснащений спеціальним комплектом аксесуарів, забезпечує ефективне видалення забруднень, що утворюються при виконанні типових монтажних робіт. Практичний ремінь для перенесення дозволяє звільнити обидві руки для виконання робіт, а гнучкий шланг в поєднанні з щілинною насадкою або щітковою насадкою - швидко видаляти пил, що утворюється під час свердління, і решту забруднень. При цьому прибирання проводиться набагато легше і немає необхідності в транспортуванні великого пилососа. Потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ забезпечує високу силу всмоктування і тривалу роботу від одного заряду. Апарат придатний і для вирішення ряду інших завдань, зокрема, для прибирання в будинках або в салонах автомобілів. Для цих областей застосування можуть бути придбані відповідні комплекти аксесуарів.