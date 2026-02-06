HV 1/1 Bp Cs
Ручний акумуляторний пилосос HV 1/1 Bp Cs: потужний, універсальний і легкий апарат, що має високу силу всмоктування і, завдяки набору аксесуарів, що включає гнучкий шланг і ремінь для перенесення, чудово підходить для прибирання при проведенні монтажних робіт.
Компактність, мала вага і відсутність кабелю: ручний акумуляторний пилосос Karcher HV 1/1 Bp Cs, оснащений спеціальним комплектом аксесуарів, забезпечує ефективне видалення забруднень, що утворюються при виконанні типових монтажних робіт. Практичний ремінь для перенесення дозволяє звільнити обидві руки для виконання робіт, а гнучкий шланг в поєднанні з щілинною насадкою або щітковою насадкою - швидко видаляти пил, що утворюється під час свердління, і решту забруднень. При цьому прибирання проводиться набагато легше і немає необхідності в транспортуванні великого пилососа. Потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ забезпечує високу силу всмоктування і тривалу роботу від одного заряду. Апарат придатний і для вирішення ряду інших завдань, зокрема, для прибирання в будинках або в салонах автомобілів. Для цих областей застосування можуть бути придбані відповідні комплекти аксесуарів.
Особливості та переваги
З великим фільтром для води та потужною турбіною.Потужне прибирання на всіх типах поверхонь.
Компактний, легкий і зручний у використанні.Дозволяє працювати в усіх напрямках (застосування на 360°).
З ефективним режимом eco!efficiency.Заощаджує енергію та подовжує час роботи від акумулятора. Знижує рівень шуму під час роботи.
Технологія Real Time для зручної роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|0,9
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Витрата повітря (л/с)
|33
|Розрідження (мбар/кПа)
|47 / 4,7
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|2,5
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / макс. 29 (2,5 А·год) Режим живлення: / макс. 22 (2,5 А·год) Режим eco!еfficiency: / макс. 42 (3,0 А·год) Режим живлення: / макс. 25 (3,0 А·год)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|44 / 83
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|313 x 115 x 315
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Довжина всмоктувального шлангу: 0.5 м
- Тип всмоктувального шлангу: Еластичний всмоктуючий шланг
- Щілинна насадка
- Щіткова насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
- Фільтр попереднього очищення
- Акумулятор: Акумулятор 18 В / 2,5 Аг (1 шт.)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)
- Ремінь для перенесення.
Оснащення
- Режим eco!еfficiency
Відео
Області застосування
- Оптимальне рішення для майстрів (наприклад, для прибирання при виконанні робіт зі сверління)
