РЮКЗАК-ПЫЛЕСОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ!

Когда вы носите пылесос на спине, его вес и эргономика имеют очень большое значение. Вот почему Kärcher использует вспененный полипропилен (EPP) для BVL 5/1 Bp. Этот материал прочный, но на 96% состоит из воздуха, поэтому очень легок. Он также поглощает шум и на 100% подлежит переработке.

Благодаря EPP BVL 5/1 Bp имеет собственный вес всего 3,3 кг или 4,6 кг с аккумулятором – это делает новый беспроводной ранцевой пылесос от Kärcher одним из самых легких устройств на рынке.