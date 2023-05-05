Беспроводной ранцевый пылесос для профессиональной уборки
УЛЬТРА-ЛЕГКИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО МОЩНЫЙ. Самый легкий в своем классе благодаря инновационному материалу EPP. Сверхлегкий, сверхмощный, впечатляюще гибкий – беспроводной ранцевой пылесос BVL 5/1 Bp от Kärcher является незаменимым везде, где нельзя использовать обычные пылесосы, например, в тесных местах, на лестницах, в автобусах, самолетах и кинотеатрах. Откройте для себя все преимущества нашего нового аккумуляторного ранцевого пылесоса BVL 5/1 Bp.
Сверхлегкий и очень мощный
НОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС BV 5/1
Независимо от того, убираете ли вы классные комнаты, офисы, лестничные клетки, склады, или общественный транспорт от автобусов до самолетов, есть бесчисленное количество ситуаций, когда требуется легкий, компактный пылесос. Новый аккумуляторный ранцевой пылесос BVL 5/1 Bp от Kärcher сочетает в себе очень малый вес, высокую мощность всасывания и длительное время работы от батареи. Он является частью Kärcher Battery Power+, нашей аккумуляторной платформы 36 В. С появлением удобного аккумуляторного ранцевого пылесоса поиски розеток остаются в прошлом.
РЮКЗАК-ПЫЛЕСОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ!
Когда вы носите пылесос на спине, его вес и эргономика имеют очень большое значение. Вот почему Kärcher использует вспененный полипропилен (EPP) для BVL 5/1 Bp. Этот материал прочный, но на 96% состоит из воздуха, поэтому очень легок. Он также поглощает шум и на 100% подлежит переработке.
Благодаря EPP BVL 5/1 Bp имеет собственный вес всего 3,3 кг или 4,6 кг с аккумулятором – это делает новый беспроводной ранцевой пылесос от Kärcher одним из самых легких устройств на рынке.
РАБОТАЙТЕ БЕЗ УСТАЛОСТИ С РАНЦЕВЫМ АККУМУЛЯТОРНЫМ ПЫЛЕСОСОМ BVL 5/1 BP!
Ремни для переноски можно адаптировать к росту пользователя, они также подходят для левшей и правшей. Пульт управления расположен на поясном ремне, поэтому он всегда под рукой, независимо от того, проверяете ли вы состояние зарядки, включаете и выключаете пылесос или активируете энергосберегающий режим eco!efficiency.
УБОРКА С РАНЦЕВЫМ ПЫЛЕСОСОМ – ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ?
BVL 5/1 Bp легко можно настроить для работы левой или правой рукой. Просто откройте застежку на корпусе пылесоса и поверните контейнер для отходов так, чтобы соединение всасывающего шланга было расположено с нужной стороны (слева или справа). Затем просто снова подсоедините всасывающий шланг, и вы готовы к работе!
Это действительно очень просто. Посмотрите видео, и вы сами в этом убедитесь.
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 36 В
Литий-ионная батарея 36 В/6,0 А•ч аккумуляторного ранцевого пылесоса BVL 5/1 Bp совместима с другими продуктами 36 В аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power+. Аккумулятор, поставляемый в стандартной комплектации с версиями Bp Pack, может питать ваш BVL 5/1 Bp примерно 50 минут в режиме eco!efficiency. С помощью быстрого зарядного устройства (только для версии Pack) аккумулятору требуется 44 минуты, чтобы достичь 80% заряда, и 68 минут для 100% заряда. Итак, если у вас есть один дополнительный аккумулятор, вы можете работать часами непрерывно.
Аккумулятор не требует технического обслуживания и обеспечивает впечатляющий срок службы в 1000 циклов, что означает меньшие затраты на замену и более длительный срок службы пылесоса.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА С ФИЛЬТРОМ HEPA В РАНЦЕВОМ ПЫЛЕСОСЕ
Ранцевый аккумуляторный пылесос BVL 5/1 Bp также доступен с опциональным высокоэффективным фильтром HEPA 14. С чрезвычайной поглощающей способностью пыли 99,995%, фильтр HEPA 14 улавливает даже мельчайшие частицы. Высокая эффективность фильтра означает, что практически все аэрозоли, вирусы и микробы улавливаются и не выбрасываются в окружающий воздух. Сертифицированный в соответствии со стандартом DIN EN 1822:2019, фильтр HEPA 14 также отвечает высоким стандартам безопасности, необходимым для чувствительных гигиенически зон.
РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС С БЕСЩЁТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
Ранцевый аккумуляторный пылесос BVL 5/1 Bp оснащен долговечным бесщеточным электродвигателем. Это делает его идеальным для работ, нуждающихся в интенсивном использовании, а также повышает эффективность и производительность.
ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Ранцевый пылесос BVL 5/1 Bp очень прост в эксплуатации. Пульт управления пылесосом прикреплен к поясному ремню, поэтому он всегда под рукой. С помощью пульта можно контролировать степень зарядки батареи и включать и выключать пылесос. Также отсюда можно активировать энергосберегающий режим eco!efficiency.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАНЦЕВОГО ПЫЛЕСОСА BVL 5/1 BP PACK
Зачем переходить на аккумуляторный ранцевой пылесос? В чем его преимущества? Вот несколько из них:
Быстрая подготовка к работе
Работает без кабелей питания
Легкий и компактный, что делает его удобным для переноски
Идеально подходит для использования в местах с высокой проходимостью
Значительная экономия средств за счет более эффективной работы
Единая аккумуляторная платформа
АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС BVL 5/1 BP ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ:
ТРАНСПОРТ/ЛОГИСТИКА
Найти розетку на складе бывает затруднительно. С BVL уборка проходов становится значительно проще.
ЛЕСТНИЦЫ, ЛИФТЫ
Вам нужно быстро и тщательно почистить лестницу или лифт? С ранцевым аккумуляторным пылесосом BVL, питающимся от батареи, это совсем не сложно.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Минимизировать препятствия для своих клиентов с помощью беспроводного ранцевого пылесоса. Что-то рассыпалось на пол магазина? Это не проблема для BVL.
СПОРТЗАЛЫ
Очистите свой тренажерный зал быстро и очень эффективно с помощью BVL. С ранцевым пылесосом вы можете добраться до мест, куда не сможет добраться обычный пылесос, например между оборудованием для тренажерного зала.
КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
Быстро убирайте грязь и беспорядок, не мешая гостям. С ранцевым пылесосом BVL вы можете обеспечить своим гостям максимальную гигиену с минимальными заботами, поскольку пылесос весит всего 4,6 кг.
УНИКАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛОСОС BVL 5/1 BP PACK УЖЕ В НАЛИЧИИ!
Новый ультралегкий и очень мощный аккумуляторный ранцевой пылесос BVL 5/1 Bp Pack является идеальным решением для быстрой, беспроблемной и эффективной уборки, особенно в местах, где доступ может быть затруднен. Он доступен в версии Bp Pack, включающей аккумулятор 36 В и устройство быстрой зарядки. У вас уже есть другой аппарат на 36 В с аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power+? Если да, то можно приобрести версию Bp – только пылесос, без аккумулятора или быстрого зарядного устройства. Заказать новый аппарат можно быстро и легко через наш онлайн-магазин, или вы можете посетить официального дилера Kärcher вблизи вас.
АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС BVL 5/1 BP PACK
Сверхлегкий аккумуляторный пылесос с чрезвычайно высокой мощностью всасывания. Максимальная гибкость без кабеля питания и минимальный вес!
В комплект поставки входят:
1 х батарея 36 В/6,0 Ач
1 x 36 В быстрое зарядное устройство
Работает от сменной батареи 36 В, которая подходит для использования в других аппаратах на аккумуляторной платформе Battery Power+.
- Расход воздуха – 40 л/с
- Разрежение – 223 мбар
- Объём мусоросборника – 5 л
- Мощность – 500 Вт
- Вес с аккумулятором 36 В/6,0 Ач – 4,6 кг
- Аккумулятор – 36/6.0 В/Ач
- Стандартный комплект поставки включает телескопическую всасывающую трубку, насадку для обивки, комбинированную напольную насадку, щелевую насадку, всасывающий шланг 1 м.
С батареей 36 В/6,0 Ач пылесос может работать примерно 22 минуты в стандартном режиме или примерно 50 минут в режиме eco!efficiency. Совет: с аккумулятором 36 В/7,5 Ач можно работать до 64 минут в режиме eco!efficiency.
АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС BVL 5/1 BP
Сверхлегкий аккумуляторный пылесос с чрезвычайно высокой мощностью всасывания. Максимальная гибкость без кабеля питания и минимальный вес!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: пылесос поставляется без быстро-зарядного устройства и без аккумулятора. При необходимости можно заказать зарядное устройство и аккумулятор.
Работает от сменной батареи 36 В, которая подходит для использования в других аппаратах на аккумуляторной платформе Battery Power+.
- Расход воздуха – 40 л/с
- Разрежение – 223 мбар
- Объём мусоросборника – 5 л
- Мощность – 500 Вт
- Вес с аккумулятором 36 В/6,0 Ач – 4,6 кг
- Аккумулятор – 36/6.0 В/Ач
- Стандартный комплект поставки включает телескопическую всасывающую трубку, насадку для обивки, комбинированную напольную насадку, щелевую насадку, всасывающий шланг 1 м.
С батареей 36 В/6,0 Ач пылесос может работать примерно 22 минуты в стандартном режиме или примерно 50 минут в режиме eco!efficiency. Совет: с аккумулятором 36 В/7,5 Ач можно работать до 64 минут в режиме eco!efficiency.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ KÄRCHER ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО РАНЦЕВОГО ПЫЛЕСОСА
Оригинальные аксессуары Kärcher гарантируют, что вы и дальше получите максимальную производительность от BVL 5/1 Bp Pack. Вы можете быстро и легко заказать аксессуары в нашем интернет магазине.
ФЛИСОВЫЕ ФИЛЬТР-МЕШКИ
Для максимальной мощности всасывания трехслойные, стойкие к разрыву флисовые фильтровальные мешки для пыли класса M являются абсолютной необходимостью. Заказывайте флисовые мешки для ранцевого пылесоса BVL 5/1 Bp Pack здесь. В упаковке 10 фильтр-мешков.
ФИЛЬТР HEPA 14
Опциональный фильтр HEPA повышает эффективность фильтрации и улучшает качество воздуха на выходе из пылесоса. Этот фильтр следует заменять максимум через 50 часов работы.
BATTERY POWER+ АККУМУЛЯТОР 36 В/7,5 Ачас.
Получите максимум эффективности от аккумуляторного ранцевого пылесоса BVL 5/1 Bp Pack. С этим дополнительным аккумулятором можно работать до 64 минут в режиме eco!efficiency.
Как работает аккумуляторный ранцевый пылесос BVL 5/1 Bp Pack?
Новый, сверхлегкий и мощный BVL 5/1 Bp Pack является идеальным выбором для ищущих пылесос, который может обеспечить мощность в труднодоступных местах. Имея очень малый вес (всего 4,6 кг) и инновационную технологию аккумулятора, BVL 5/1 Bp Pack готов к любым испытаниям. Благодаря высокоэффективной 36-вольтной литий-ионной батарее от аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power+, BVL особенно подходит для регулярной уборки небольших помещений в офисах, магазинах, ресторанах или столовых, а также в гостиницах, школах и больницах. По сути, в любых местах, где обычный пылесос использовать сложно и неудобно.
Идеально подходит для самолетов
Даже неудобные места, такие как багажные полки в салоне, легко очистить с помощью ранцевого пылесоса. Так как пылесос закреплен на спине, руки при работе всегда остаются свободными. Небольшой вес и отсутствие кабеля делают его идеальным для использования в самолетах.
Даже на лестнице
Ранцевый пылесос позволяет добраться даже до труднодоступных уголков гостиничного номера. В сложных случаях его можно использовать стоя на стремянке.
Свобода передвижения
Используя ранцевый аккумуляторный пылесос, можно производить уборку в оздоровительном центре, не беспокоя посетителей. Отсутствие длинных кабелей питания полностью исключает для гостей угрозу падения, и можно легко и безопасно работать даже рядом с бассейном, что было бы затруднительно при использовании проводного пылесоса.