BVL 5/1 BP BATTERY-POWERED BACKPACK VACUUM

Бездротовий ранцевий пилосос для професійного прибирання
УЛЬТРА-ЛЕГКИЙ ТА НАДЗВИЧАЙНО ПОТУЖНИЙ. Найлегший у своєму класі завдяки інноваційному матеріалу EPP. Надлегкий, надпотужний, вражаюче гнучкий – бездротовий ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp від Kärcher є незамінним скрізь, де не можна використовувати звичайні пилососи, наприклад, у тісних місцях, на сходах, в автобусах, літаках і кінотеатрах. Відкрийте для себе всі переваги нашого нового акумуляторного ранцевого пилососу BVL 5/1 Bp.
Надлегкий і надзвичайно потужний
НОВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РАНЦЕВИЙ ПИЛОСОС BVL 5/1
Незалежно від того, чи прибираєте ви класні кімнати, офіси, сходові клітини, склади, чи громадський транспорт від автобусів до літаків, є незліченна кількість ситуацій, коли потрібен легкий, компактний пилосос. Новий акумуляторний ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp від Kärcher поєднує в собі надзвичайно малу вагу, високу потужність всмоктування та тривалий час роботи від батареї . Він є частиною Kärcher Battery Power+, нашої акумуляторної платформи 36 В. З появою зручного акумуляторного ранцевого пилососа пошуки розеток залишаються в минулому.
РЮКЗАК-ПИЛОСОС НАДЛЕГКИЙ!
Коли ви носите пилосос на спині, його вага та ергономіка мають надзвичайно велике значення. Ось чому Kärcher використовує спінений поліпропілен (EPP) для BVL 5/1 Bp. Цей матеріал міцний, але на 96% складається з повітря, тому надзвичайно легкий. Він також поглинає шум і на 100% підлягає переробці.
Завдяки EPP BVL 5/1 Bp має власну вагу лише 3,3 кг, або 4,6 кг з акумулятором – це робить новий бездротовий ранцевий пилосос від Kärcher одним із найлегших пристроїв на ринку.
ПРАЦЮЙТЕ БЕЗ ВТОМИ З РАНЦЕВИМ АКУМУЛЯТОРНИМ ПИЛОСОСОМ BVL 5/1 BP!
Ремені для перенесення можна адаптувати до росту користувача, вони також підходить для лівшів та правшів. Пульт керування розташований на на поясному ремені, тому він завжди під рукою, незалежно від того, перевіряєте ви стан зарядки, вмикаєте та вимикаєте пилосос чи активуєте енергозберігаючий режим eco!efficiency.
ПРИБИРАННЯ З РАНЦЕВИМ ПИЛОСОСОМ - ЩО МОЖЕ БУТИ ПРОСТІШЕ?
BVL 5/1 Bp можна легко налаштувати для роботи лівою або правою рукою. Просто відкрийте застібку на корпусі пилососа та поверніть контейнер для відходів так, щоб з’єднання всмоктувального шланга було розташоване з потрібного боку (зліва чи справа). Потім просто знову приєднайте всмоктувальний шланг, і ви готові до роботи!
Це дійсно дуже просто. Подивіться відео, і ви самі в цьому переконаєтесь.
АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ 36 В
Літій-іонна батарея 36 В/6,0 А·год акумуляторного ранцевого пилососа BVL 5/1 Bp сумісна з іншими продуктами 36 В акумуляторної платформи Kärcher Battery Power+. Акумулятор, що постачається в стандартній комплектації з версіями Bp Pack, може живити ваш BVL 5/1 Bp приблизно 50 хвилин у режимі eco!efficiency. За допомогою швидкого зарядного пристрою, що входить у комплект (тільки для версії Pack), акумулятору потрібно 44 хвилини, щоб досягти 80% заряду, і 68 хвилин для 100% заряду. Отже, якщо у вас є один додатковий акумулятор, ви можете працювати годинами безперервно.
Акумулятор не потребує технічного обслуговування та забезпечує вражаючий термін служби в 1000 циклів, що означає менші витрати на заміну та довший термін служби вашого пилососа.
МАКСИМАЛЬНА ГІГІЄНА З ФІЛЬТРОМ HEPA В РАНЦЕВОМУ ПИЛОСОСІ
Ранцевий акумуляторний пилосос BVL 5/1 Bp також доступний із опціональним високоефективним фільтром HEPA 14. З надзвичайною здатністю поглинання пилу 99,995%, фільтр HEPA 14 вловлює навіть найдрібніші частинки. Висока ефективність фільтра означає, що практично всі аерозолі, віруси та мікроби вловлюються і не викидаються назад у навколишнє повітря. Сертифікований відповідно до стандарту DIN EN 1822:2019, фільтр HEPA 14 також відповідає високим стандартам безпеки, необхідним для гігієнічно чутливих зон.
РАНЦЕВИЙ ПИЛОСОС З БЕЗЩІТКОВИМ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ
Ранцевий акумуляторний пилосос BVL 5/1 Bp оснащений довговічним безщітковим електродвигуном. Це робить його ідеальним для робіт, які потребують інтенсивного використання, а також підвищує ефективність і продуктивність.
ПРОСТОТА У ВИКОРИСТАННІ
Ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp дуже простий в експлуатації. Пульт керування пилососом прикріплений до поясного ременя,тому він завжди під рукою. За допомогою пульта ви можете контролювати ступінь зарядки батареї та вмикати і вимикати пилосос. Звідси також можна активувати енергозберігаючий режим eco!efficiency.
ПЕРЕВАГИ РАНЦЕВОГО ПИЛОСОСА BVL 5/1 BP PACK
Навіщо переходити на акумуляторний ранцевий пилосос? У чому полягають його переваги? Ось кілька з них:
Швидка підготовка до роботи
Працює без кабелів живлення
Легкий та компактний, що робить його зручним для перенесення
Ідеально підходить для використання у місцях з високою прохідністю
Значна економія коштів за рахунок більш ефективної роботи
Єдина акумуляторна платформа
АКУМУЛЯТОРНИЙ РАНЦЕВИЙ ПИЛОСОС BVL 5/1 BP Є ІДЕАЛЬНИМ ВИБОРОМ ДЛЯ:
ТРАНСПОРТ/ЛОГІСТИКА
Знайти розетку на складі буває важко. З BVL прибирання проходів стає значно простішим.
СХОДИ, ЛІФТИ
Вам потрібно швидко та ретельно почистити сходи чи ліфт? З ранцевим акумуляторним пилососом BVL, що живиться від батареї, це зовсім не складно.
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
Мінімізуйте перешкоди для своїх клієнтів за допомогою бездротового ранцевого пилососа. Щось розсипалося на підлогу магазину? Це не проблема для BVL.
СПОРТЗАЛИ
Очистіть свій тренажерний зал швидко та надзвичайно ефективно за допомогою BVL. З ранцевим пилососом ви можете дістатися до місць, куди не зможе дістатися звичайний пилосос, наприклад, між обладнанням для тренажерного залу.
КАФЕ ТА РЕСТОРАНИ
Швидко прибирайте бруд і безлад, не заважаючи гостям. З ранцевим пилососом BVL ви можете забезпечити своїм гостям максимальну гігієну з мінімальними турботами, оскільки пилосос важить лише 4,6 кг.
УНІКАЛЬНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ РАНЦЕВИЙ ПИЛОСОС BVL 5/1 BP PACK ВЖЕ В НАЯВНОСТІ!
Новий ультралегкий і надзвичайно потужний акумуляторний ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp Pack є ідеальним рішенням для швидкого, безпроблемного та ефективного прибирання, особливо в місцях, де доступ може бути ускладненим. Він доступний у версії Bp Pack, яка включає акумулятор 36 В і пристрій швидкої зарядки. У вас вже є інший апарат на 36 В з акумуляторної платформи Kärcher Battery Power+? Якщо так, ви можете придбати версію Bp – лише пилосос, без акумулятора чи швидкого зарядного пристрою. Замовити новий апарат можна швидко та легко через наш онлайн-магазин, або ж ви можете відвідати офіційного дилера Kärcher поблизу вас.
АКУМУЛЯТОРНИЙ РАНЦЕВИЙ ПИЛОСОС BVL 5/1 BP PACK
Надлегкий ранцевий акумуляторний пилосос із надзвичайною потужністю всмоктування. Максимальна гнучкість без кабелю живлення та мінімальна вага!
У комплект поставки входять:
1 х батарея 36 В/6,0 Ач
1 x 36 В швидкий зарядний пристрій
Працює від змінної батареї 36 В, яка також підходить для використання в інших апаратах на акумуляторній платформі Battery Power+.
- Витрата повітря - 40 л/с
- Розрідження - 223 мбар
- Обсяг сміттєзбірника - 5 л
- Потужність - 500 Вт
- Вага з акумулятором 36 В/6,0 Ач - 4,6 кг
- Акумулятор - 36/6.0 В/Аг
- Стандартний комплект постачання включає телескопічну всмоктувальну трубку, насадку для оббивки, комбіновану підлогову насадку, щілинну насадку, всмоктувальний шланг 1 м.
З батареєю 36 В/6,0 Аг пилосос може працювати приблизно 22 хвилини в стандартному режимі або приблизно 50 хвилин у режимі eco!efficiency. Порада: з акумулятором 36 В/7,5 Аг ви можете працювати до 64 хвилин у режимі eco!efficiency.
АКУМУЛЯТОРНИЙ РАНЦЕВИЙ ПИЛОСОС BVL 5/1 BP
Надлегкий ранцевий акумуляторний пилосос із надзвичайною потужністю всмоктування. Максимальна гнучкість без кабелю живлення та мінімальна вага!
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: пилосос постачається без швидкого зарядного пристрою та без акумулятора. За потреби ви можете замовити зарядний пристрій та акумулятор тут.
Працює від змінної батареї 36 В, яка також підходить для використання в інших апаратах на акумуляторній платформі Battery Power+. Натисніть тут, щоб дізнатися більше про акумуляторну платформу Battery Power+.
- Витрата повітря - 40 л/с
- Розрідження - 223 мбар
- Обсяг сміттєзбірника - 5 л
- Потужність - 500 Вт
- Вага з акумулятором 36 В/6,0 Ач - 4,6 кг
- Акумулятор - 36/6.0 В/Аг
- Стандартний комплект поставки включає телескопічну всмоктувальну трубку, насадку для оббивки, комбіновану насадку для підлоги, щілинну насадку, всмоктувальний шланг 1 м.
З батареєю 36 В/6,0 Аг пилосос може працювати приблизно 22 хвилини в стандартному режимі або приблизно 50 хвилин у режимі eco!efficiency. Порада: з акумулятором 36 В/7,5 Аг ви можете працювати до 64 хвилин у режимі eco!efficiency.
ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ KÄRCHER ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНОГО РАНЦЕВОГО ПИЛОСОСУ
Оригінальні аксесуари Kärcher гарантують, що ви й надалі отримаєте максимальну продуктивність від свого BVL 5/1 Bp Pack. Ви можете швидко та легко замовити аксесуари в нашому інтернет-магазині.
ФЛІСОВІ ФІЛЬТР-МІШКИ
Для максимальної потужності всмоктування тришарові, стійкі до розриву флісові фільтрувальні мішки для пилу класу M є абсолютною необхідністю. Замовляйте флісові мішки для ранцевого пилососа BVL 5/1 Bp Pack тут. В упаковці 10 фільтр-мішків.
ФІЛЬТР HEPA 14
Опціональний фільтр HEPA підвищує ефективність фільтрації та покращує якість повітря на виході з пилососу. Цей фільтр слід замінювати максимум через 50 годин роботи.
BATTERY POWER+ АКУМУЛЯТОР 36 В/7,5 Агод
Отримайте максимум ефективності від свого акумуляторного ранцевого пилососа BVL 5/1 Bp Pack. З цим додатковим акумулятором ви можете працювати до 64 хвилин у режимі eco!efficiency.
Як працює акумуляторний ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp Pack?
Новий, надлегкий і потужний BVL 5/1 Bp Pack є ідеальним вибором для тих, хто шукає пилосос, який може забезпечити потужність у важкодоступних місцях. Маючи надзвичайно малу вагу (всього 4,6 кг) та інноваційну технологію акумулятора, BVL 5/1 Bp Pack готовий до будь-яких випробувань. Завдяки високоефективній 36-вольтній літій-іонній батареї від акумуляторної платформи Kärcher Battery Power+, BVL особливо підходить для регулярного прибирання невеликих приміщень в офісах, магазинах, ресторанах або їдальнях, а також у готелях, школах та лікарнях. По суті, будь-яких місцях, де звичайний пилосос використовувати складно та незручно.
Ідеально підходить для літаків
Навіть незручні місця, такі як багажні полиці в салоні, легко очистити за допомогою ранцевого пилососа. Оскільки пилосос закріплений на спині, руки при роботі завжди залишаються вільними. Невелика вага та відсутність кабелю роблять його ідеальним для використання в літаках.
Навіть на сходах
Ранцевий пилосос дозволяє дістатися навіть до важкодоступних куточків готельного номера. У найскладніших випадках його можна використовувати стоячи на драбині.
Свобода пересування
Використовуючи ранцевий акумуляторний пилосос, можна прибирати в оздоровчому центрі, не турбуючи відвідувачів. Відсутність довгих кабелів живлення повністю виключає для гостей загрозу падіння, і можна легко та безпечно працювати навіть поруч із басейном, що було б важко при використанні дротового пилососу.