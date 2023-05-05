BVL 5/1 BP BATTERY-POWERED BACKPACK VACUUM

РЮКЗАК-ПИЛОСОС НАДЛЕГКИЙ!

Коли ви носите пилосос на спині, його вага та ергономіка мають надзвичайно велике значення. Ось чому Kärcher використовує спінений поліпропілен (EPP) для BVL 5/1 Bp. Цей матеріал міцний, але на 96% складається з повітря, тому надзвичайно легкий. Він також поглинає шум і на 100% підлягає переробці.

Завдяки EPP BVL 5/1 Bp має власну вагу лише 3,3 кг, або 4,6 кг з акумулятором – це робить новий бездротовий ранцевий пилосос від Kärcher одним із найлегших пристроїв на ринку.