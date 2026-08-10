Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Pack
CV 30/2 Bp Pack – первый профессиональный аккумуляторный щеточный пылесос, предназначенный для очистки любых ковровых и твердых напольных покрытий. С автоматическим распознаванием вида покрытия, малой высотой щеточного узла и функцией очистки щетки. Комплектуется аккумулятором и быстрозарядным устройством.
Инновационный эргономичный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Pack – первый профессиональный аккумуляторный аппарат такого типа, оснащенный мусоросборником объемом 3 л. Благодаря автоматическому распознаванию вида напольного покрытия он гарантирует превосходную очистку любых ковровых или твердых покрытий. Эффективная очистка коврового ворса обеспечивается щеткой, удаляющей глубоко забившиеся загрязнения и распрямляющей волокна. Большим преимуществом для персонала гостиниц или клининговых компаний является функция быстрой самоочистки роликовой щетки, легко и гигиенично активируемая нажатием педали. При этом намотавшиеся на щетку волосы отделяются от нее и всасываются аппаратом. Беспроводной, компактный и маневренный пылесос имеет щеточный узел очень малой высоты, что позволяет легко очищать пол под кроватями и другой мебелью. В инновационную рукоятку аппарата CV 30/2 Bp Pack встроены выключатель, кнопка включения режима eco!efficiency и светодиодный дисплей для отображения остаточного времени работы. В комплект поставки включены мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и быстрозарядное устройство. В качестве опции предлагается высокоэффективный фильтр HEPA 14.
Особенности и преимущества
Автоматическое определение уровня полаАвтоматическая адаптация производительности уборки к соответствующей поверхности. Превосходные результаты уборки текстильных и твердых напольных покрытий.
Функция самоочистки роликовой щетки с помощью ножного выключателяВолосы, собранные щеткой, отделяются и всасываются пылесосом. Быстрая и эффективная очистка роликовой щетки без необходимости ее снятия. Бесконтактная, следовательно, особенно гигиеничная очистка роликовой щетки.
Многофункциональная инновационная ручка со светодиодным дисплеемС эргономичным выключателем. С режимом eco!efficiency: продлевает время работы аккумулятора, снижает уровень шума во время работы. Светодиодный дисплей с практичным отображением остаточного времени работы аккумулятора.
Компактная конструкция с очень малой высотой щеточного узла
- Гибкий вертикальный щеточный пылесос можно легко выровнять на полу.
- Позволяет без усилий пылесосить под кроватями и другой мебелью.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
- Совместимость со всеми аккумуляторами Kärcher Battery Power+ и аккумуляторами Battery Power на 36 В.
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Разрежение (мбар/кПа)
|187 / 18,7
|Расход воздуха (л/с)
|34
|Потребляемая мощность (Вт)
|420
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|64
|Объем мусоросборника (л)
|3
|Рабочая ширина (см)
|30
|Тип аккумулятора
|Съемный литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|6
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|200 (6,0 Aч) / 250 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 32 (6,0 Aч) Режим eco!efficiency: / макс. 67 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 47 (7,5 Ач)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|44 / 68
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|6,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 310 x 1150
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор 36 В / 6 Ач Battery Power+ (1 шт)
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Жесткость роликовой щетки: средне мягкая
- Количество роликовых щеток: 1 шт.
- Цвет роликовых щеток: Черный
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
Оснащение
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.)
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
Видео
Области применения
- Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
Принадлежности
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