Инновационный эргономичный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Pack – первый профессиональный аккумуляторный аппарат такого типа, оснащенный мусоросборником объемом 3 л. Благодаря автоматическому распознаванию вида напольного покрытия он гарантирует превосходную очистку любых ковровых или твердых покрытий. Эффективная очистка коврового ворса обеспечивается щеткой, удаляющей глубоко забившиеся загрязнения и распрямляющей волокна. Большим преимуществом для персонала гостиниц или клининговых компаний является функция быстрой самоочистки роликовой щетки, легко и гигиенично активируемая нажатием педали. При этом намотавшиеся на щетку волосы отделяются от нее и всасываются аппаратом. Беспроводной, компактный и маневренный пылесос имеет щеточный узел очень малой высоты, что позволяет легко очищать пол под кроватями и другой мебелью. В инновационную рукоятку аппарата CV 30/2 Bp Pack встроены выключатель, кнопка включения режима eco!efficiency и светодиодный дисплей для отображения остаточного времени работы. В комплект поставки включены мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и быстрозарядное устройство. В качестве опции предлагается высокоэффективный фильтр HEPA 14.