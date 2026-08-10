Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Pack

CV 30/2 Bp Pack – первый профессиональный аккумуляторный щеточный пылесос, предназначенный для очистки любых ковровых и твердых напольных покрытий. С автоматическим распознаванием вида покрытия, малой высотой щеточного узла и функцией очистки щетки. Комплектуется аккумулятором и быстрозарядным устройством.

Инновационный эргономичный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Pack – первый профессиональный аккумуляторный аппарат такого типа, оснащенный мусоросборником объемом 3 л. Благодаря автоматическому распознаванию вида напольного покрытия он гарантирует превосходную очистку любых ковровых или твердых покрытий. Эффективная очистка коврового ворса обеспечивается щеткой, удаляющей глубоко забившиеся загрязнения и распрямляющей волокна. Большим преимуществом для персонала гостиниц или клининговых компаний является функция быстрой самоочистки роликовой щетки, легко и гигиенично активируемая нажатием педали. При этом намотавшиеся на щетку волосы отделяются от нее и всасываются аппаратом. Беспроводной, компактный и маневренный пылесос имеет щеточный узел очень малой высоты, что позволяет легко очищать пол под кроватями и другой мебелью. В инновационную рукоятку аппарата CV 30/2 Bp Pack встроены выключатель, кнопка включения режима eco!efficiency и светодиодный дисплей для отображения остаточного времени работы. В комплект поставки включены мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и быстрозарядное устройство. В качестве опции предлагается высокоэффективный фильтр HEPA 14.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Pack: Автоматическое определение уровня пола
Автоматическое определение уровня пола
Автоматическая адаптация производительности уборки к соответствующей поверхности. Превосходные результаты уборки текстильных и твердых напольных покрытий.
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Pack: Функция самоочистки роликовой щетки с помощью ножного выключателя
Функция самоочистки роликовой щетки с помощью ножного выключателя
Волосы, собранные щеткой, отделяются и всасываются пылесосом. Быстрая и эффективная очистка роликовой щетки без необходимости ее снятия. Бесконтактная, следовательно, особенно гигиеничная очистка роликовой щетки.
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Pack: Многофункциональная инновационная ручка со светодиодным дисплеем
Многофункциональная инновационная ручка со светодиодным дисплеем
С эргономичным выключателем. С режимом eco!efficiency: продлевает время работы аккумулятора, снижает уровень шума во время работы. Светодиодный дисплей с практичным отображением остаточного времени работы аккумулятора.
Компактная конструкция с очень малой высотой щеточного узла
  • Гибкий вертикальный щеточный пылесос можно легко выровнять на полу.
  • Позволяет без усилий пылесосить под кроватями и другой мебелью.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
  • Совместимость со всеми аккумуляторами Kärcher Battery Power+ и аккумуляторами Battery Power на 36 В.
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Разрежение (мбар/кПа) 187 / 18,7
Расход воздуха (л/с) 34
Потребляемая мощность (Вт) 420
Уровень звукового давления (дБ(А)) 64
Объем мусоросборника (л) 3
Рабочая ширина (см) 30
Тип аккумулятора Съемный литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 6
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) 200 (6,0 Aч) / 250 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 32 (6,0 Aч) Режим eco!efficiency: / макс. 67 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 47 (7,5 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 44 / 68
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 6,5
Вес (с упаковкой) (кг) 12,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 310 x 1150

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
  • Аккумулятор: Аккумулятор 36 В / 6 Ач Battery Power+ (1 шт)
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Жесткость роликовой щетки: средне мягкая
  • Количество роликовых щеток: 1 шт.
  • Цвет роликовых щеток: Черный
  • Съемная всасывающая трубка
  • Эластичный всасывающий шланг

Оснащение

  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.)
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Pack
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Pack
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Pack

Видео

Области применения
  • Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
Принадлежности
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