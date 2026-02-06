Аккумуляторные щеточные пылесосы

Пылесос CV 30/2 Bp: надежный помощник в любой ситуации

Один аппарат, множество возможностей: благодаря нашим новым аккумуляторным вертикальным щеточным пылесосам CV 30/2 Bp возможна уборка в любой ситуации. Благодаря особенно низкому клиренсу компактный пылесос легко убирает под кроватями и другой мебелью. Практичная насадка для очистки поверхностей позволяет убирать столы, шкафы, дверные коробки, потолки и лампы, а также узкие зоны.



Что действительно важно: компактный дизайн и маневренность



Простое управление, максимальная мобильность и эффективное удаление загрязнений: CV 30/2 Bp – это идеальный вертикальный щеточный пылесос для профессионального использования. Благодаря автоматическому распознаванию типа пола он обеспечивает превосходную очистку любых ковровых и твердых напольных покрытий. Компактный аккумуляторный щеточный пылесос является беспроводным, маневренным и очень простым в эксплуатации. Поиск розетки и надоедливый кабель остались в прошлом.