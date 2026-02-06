Аккумуляторные щеточные пылесосы
Больше никаких кабелей и никаких компромиссов.
CV 30/2 Bp – первый в мире профессиональный аккумуляторный щеточный пылесос для всех типов напольных покрытий, как ковровых, так и твердых. Благодаря автоматическому распознаванию типа пола, функции очистки роликовой щетки и низкому клиренсу, компактный и маневренный щеточный пылесос легко убирает даже под мебелью и в сильно заставленных помещениях.
Пылесос CV 30/2 Bp: надежный помощник в любой ситуации
Один аппарат, множество возможностей: благодаря нашим новым аккумуляторным вертикальным щеточным пылесосам CV 30/2 Bp возможна уборка в любой ситуации. Благодаря особенно низкому клиренсу компактный пылесос легко убирает под кроватями и другой мебелью. Практичная насадка для очистки поверхностей позволяет убирать столы, шкафы, дверные коробки, потолки и лампы, а также узкие зоны.
Что действительно важно: компактный дизайн и маневренность
Простое управление, максимальная мобильность и эффективное удаление загрязнений: CV 30/2 Bp – это идеальный вертикальный щеточный пылесос для профессионального использования. Благодаря автоматическому распознаванию типа пола он обеспечивает превосходную очистку любых ковровых и твердых напольных покрытий. Компактный аккумуляторный щеточный пылесос является беспроводным, маневренным и очень простым в эксплуатации. Поиск розетки и надоедливый кабель остались в прошлом.
ДОСТИЖЕНИЕ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА УБОРКИ БЫСТРЕЕ
Автоматическое распознавание типа пола
Пылесос автоматически определяет, на какой поверхности он находится, и соответствующим образом адаптирует уровень своей производительности. Это означает, что превосходные результаты уборки могут быть достигнуты как на ковровых, так и на твердых напольных покрытиях.
Функция самоочистки роликовой щетки
Функция очистки роликовой щетки активируется с помощью ножного переключателя. Намотанные волосы срезаются и полностью собираются пылесосом. Таким образом, пылесос выполняет быструю, эффективную и гигиеническую очистку роликовой щетки без необходимости снимать ее вручную. Это позволяет существенно сэкономить время на уборке.
Компактная конструкция с низким клиренсом
Компактный и маневренный пылесос с ультраплоской конструкцией идеально подходит для полной и глубокой уборки под плоскими предметами обстановки, такими как кровати, комоды, шкафы или другая мебель.
ИННОВАЦИОННОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ:
Откройте для себя преимущества нашего нового аккумуляторного вертикального щеточного пылесоса CV 30/2 Bp
Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В
Мощная производительность и гибкость работы: этот аккумулятор совместим со всеми аппаратами от Керхер, которые работают на аккумуляторных платформах 36 В Kärcher Battery Power+ и Battery Power.
Долговечная и компактная конструкция
Компактная и прочная конструкция пылесоса CV 30/2 Bp отличается исключительной надежностью, а также обеспечивает высокую экономическую эффективность благодаря длительному сроку службы.
Вы всегда владеете информацией о состоянии пылесоса
Аккумулятор 36 В обеспечивает прозрачность и простоту эксплуатации пылесоса. Он распознает подключенный аппарат и автоматически отображает оставшееся время автономной работы пылесоса.
Многофункциональная инновационная ручка пылесоса со светодиодным дисплеем
Оснащена эргономичным переключателем вкл./викл., светодиодным дисплеем с практичным отображением оставшегося времени работы аккумулятора и режимом eco!efficiency, который продлевает время работы и снижает уровень шума пылесоса при эксплуатации.
Простое и эргономичное управление
CV 30/2 Bp – очень простой в эксплуатации пылесос. Он удобно включается и выключается, а также отличается эргономичным дизайном. Кроме того, он оснащен функциями автоматического определения типа пола и очистки роликовой щетки.
Высокоэффективный фильтр HEPA 14
Опциональный фильтр HEPA 14 увеличивает пропускную способность фильтра и улучшает качество выдуваемого воздуха. Со степенью сепарации 99,995% он сертифицирован в соответствии со стандартом испытаний DIN EN 1822:2019. Даже аэрозоли, вирусы и микробы надежно и практически полностью отфильтровываются из воздуха и не попадают обратно в окружающий воздух.
ВЫБОР ЗА ВАМИ: ОБЗОР РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Многофункциональная ручка
CV 30/2 Bp оснащен светодиодным дисплеем для отображения оставшегося времени автономной работы от аккумулятора. Переключатель вкл./викл. удобен в использовании и также расположен на ручке. Кроме того, в любой момент можно переключиться в практичный режим eco!efficiency. Это позволяет продлить время работы от аккумулятора и снизить уровень шума при работе.
Светодиодный дисплей
Во время работы на светодиодном дисплее отображается оставшееся время работы аккумулятора Battery Power+ в минутах, а также соответствующие сервисные коды ошибок.
Интуитивно понятная концепция управления
Управление всеми функциями осуществляется с помощью простой и эргономичной ручки пылесоса CV 30/2 Bp. Просто, практично и быстро в процессе уборки.
Регулировка силы всасывания
При высоком скольжении, например, на коврах с высоким ворсом, можно открыть крышку поворотом желтого кольца, и сила скольжения сразу же уменьшится.
Насадка для очистки поверхностей
В стандартную комплектацию версии пылесоса CV 30/2 Bp Adv входит дополнительная насадка для очистки поверхностей. Эта практичная насадка также доступна для всех других версий этого пылесоса как дополнительная принадлежность. Она позволяет производить глубокую очистку в труднодоступных местах, например, в шкафах, углах и под мебелью.
Продолжительное время работы от аккумулятора
Чрезвычайно мощный аккумулятор Battery Power+. Литий-ионный аккумулятор 36 В емкостью 6,0 Ачас обеспечивает длительное время автономной работы. С инновационной технологией реального времени на ЖК-дисплее. Свобода передвижения без постоянного контроля кабелей и уборка там, где это необходимо.
НАДЕЖНОСТЬ: ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ
Благодаря автоматическому распознаванию типа пола, практичной функции очистки роликовой щетки и ультраплоской конструкции CV 30/2 Bp обеспечивает максимальную гибкость и мобильность. Аккумуляторная технология 36 В позволяет всегда добиваться превосходных результатов уборки, независимо от того, где находится пользователь. В повседневном использовании аккумуляторный вертикальный щеточный пылесос обеспечивает максимальную мобильность и гибкость применения, особенно при уборе отелей и других публичных заведений.
Мобильность
CV 30/2 Bp обеспечивает новый уровень независимости при уборке. Благодаря мощному аккумулятору беспроводная и производительная уборка возможна везде. Ультраплоский аккумуляторный щеточный пылесос с особенно низким клиренсом позволяет без проблем производить глубокую уборку под низкой мебелью, такой как кровати, комоды или шкафы.
Опциональный фильтр HEPA 14
Безопасность превыше всего: дополнительный фильтр HEPA 14 увеличивает пропускную способность фильтра и улучшает качество выдуваемого воздуха. Он имеет степень очистки 99,995% и сертифицирован в соответствии со стандартом испытаний DIN EN 1822:2019. Даже аэрозоли, вирусы и микробы надежно и практически полностью отфильтровываются из воздуха и не попадают обратно в окружающий воздух.
Режим eco!efficiency
Экономичный режим eco!efficiency позволяет снизить уровень шума при уборке и существенно продлить время автономной работы от аккумулятора.
СОЗДАН ПРОФЕССИОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЩЕТОЧНЫЙ ПЫЛЕСОС CV 30/2 BP?
Пылесос CV 30/2 Bp от Kärcher идеально подходит для профессионального использования везде, где требуется регулярная уборка твердых или ковровых напольных покрытий. Независимость от розеток и кабелей, быстрое и эффективное использование возможно везде, где в этом есть необходимость.
Клининг
- Профессиональная уборка ковровых и твердых напольных покрытий в типичных зонах, таких как приемные, офисы, залы для проведения совещаний и семинаров.
- Гибкая и беспроводная уборка также возможна под очень низкой мебелью.
Индустрия гостеприимства
- Профессиональный аккумуляторный щеточный пылесос предназначен для всех типов напольных покрытий, как твердых, так и ковровых.
- Превосходная уборка благодаря особенно низкому клиренсу, в том числе под кроватями, комодами, тумбами и шкафами.
- Практичная насадка для очистки труднодоступных поверхностей на шкафах, потолках, а также в других подвесных системах.