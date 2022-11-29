Фильтр HEPA 14: идеальное решение для гигиены

Вирус Sars-Cov-2 в настоящее время вызывает наибольший интерес. Мы знаем, как он распространяется, и узнали разницу между каплями и аэрозолями, а также то, что аэрозоли накапливаются и концентрируются в воздухе помещений, не говоря уже о прямом заражении при вдыхании. Это также означает, что чем ниже концентрация вируса в воздухе помещений, тем ниже риск заражения.

Фильтры HEPA уже десятилетиями используются во многих медицинских и научных учреждениях для уменьшения распространения частиц и организмов в воздухе. Встроенные в очистители воздуха и пылесосы, они эффективно и надежно удаляют вирусы, бактерии, грибки и микробы. Являясь лидером на рынке инновационных решений для очистки, Kärcher удалось объединить превосходные фильтрующие качества фильтров HEPA 14 (DIN EN 1822:2019) с высокоэффективными продуктами, тем самым внося существенный вклад в повышение безопасности в закрытых помещениях.