ФИЛЬТР HEPA 14
Практически невидимые, но всегда присутствующие: вирусы, бактерии, мелкая пыль и аллергены циркулируют в воздухе помещений офисов, гостиниц, больниц, врачебных кабинетов, школ, а также, конечно же, в наших домах и квартирах. Респираторные заболевания часто являются долгосрочным последствием. Пандемия коронавируса подняла єту проблему на новій уровень.
Фильтр HEPA 14: идеальное решение для гигиены
Вирус Sars-Cov-2 в настоящее время вызывает наибольший интерес. Мы знаем, как он распространяется, и узнали разницу между каплями и аэрозолями, а также то, что аэрозоли накапливаются и концентрируются в воздухе помещений, не говоря уже о прямом заражении при вдыхании. Это также означает, что чем ниже концентрация вируса в воздухе помещений, тем ниже риск заражения.
Фильтры HEPA уже десятилетиями используются во многих медицинских и научных учреждениях для уменьшения распространения частиц и организмов в воздухе. Встроенные в очистители воздуха и пылесосы, они эффективно и надежно удаляют вирусы, бактерии, грибки и микробы. Являясь лидером на рынке инновационных решений для очистки, Kärcher удалось объединить превосходные фильтрующие качества фильтров HEPA 14 (DIN EN 1822:2019) с высокоэффективными продуктами, тем самым внося существенный вклад в повышение безопасности в закрытых помещениях.
Что такое НЕРА-фильтр?
High Efficiency Particulate Air filter — или сокращенно HEPA — высокоэффективный воздушный фильтр для твердых частиц относится к высокоэффективным фильтрам, которые удаляют и улавливают даже мельчайшие частицы и взвешенные вещества из воздуха, такие как микробы, бактерии, вирусы, споры, пыльца и клещи. Они классифицируются в соответствии со стандартом EN 1822:2019 для сажевых фильтров и встроены в пылесосы Kärcher для сухой уборки и воздухоочистители. Благодаря тонкой структуре фильтра они значительно улучшают качество воздуха в офисах и жилых помещениях.
Какие классы фильтров HEPA существуют?
Фильтры HEPA делятся на два класса фильтров с разной степенью тонкой очистки:
- Фильтры HEPA 13 поглощают более 99,95% взвешенных веществ из воздуха в помещении.
- Фильтры HEPA 14 фактически поглощают более 99,995% частиц.
Структура фильтра HEPA 14*
1. Каркас фильтра
2. Фильтрующая прокладка
Режимы действия внутри фильтра:
3. Инерционный эффект.
4. Блокирующий эффект
5. Диффузионный эффект
*Наглядный пример фильтра HEPA 14, встроенного в пылесос для сухой уборки Kärcher T 11/1 Classic HEPA.
Принцип работы фильтра HEPA 14
Чистый воздух благодаря силам физики: как работает фильтр HEPA 14
В фильтрах HEPA 14 используются основные принципы физики, такие как сила сцепления и броуновское движение, чтобы надежно отфильтровывать даже мельчайшие частицы из воздушного потока. С этой целью его мелкоячеистая сеть волокон имеет неправильную структуру, в отличие от сита. Возникающие в результате зазоры разного размера между волокнами не «просеивают» частицы, а позволяют им прилипать непосредственно к волокнам при прохождении воздуха.
Режимы работы фильтра HEPA 14
От самых крупных до самых мелких частиц: как работает фильтр HEPA 14
Иннерционный эффект:
Чем крупнее частица, тем больше ее масса и, следовательно, инерция. Согласно гидродинамике, когда воздушный поток меняет направление из-за препятствия (волокна), инерция тяжелой частицы обеспечивает сохранение траектории частицы, попадание в волокно и прилипание к нему.
Блокирующий эффект:
Чем меньше частица, тем меньше ее масса и, следовательно, инерция. Таким образом, маленькая частица следует воздушному потоку, когда он движется вокруг препятствия (волокна). Если он подходит слишком близко к волокну, он притягивается силой сцепления волокна и прилипает к нему.
Диффузионный эффект:
В соответствии с броуновским движением мельчайшие частицы в воздушном потоке постоянно сталкиваются с другими молекулами газа и постоянно меняют направление, подобно шарику в автомате для игры в пинбол. Они прилипают к фильтрующему материалу, как только касаются его.
Продукты с HEPA 14 (опционально)
Как часто нужно заменять фильтры HEPA 14?
Чем чаще используется устройство, тем чаще следует заменять или чистить фильтр, чтобы обеспечить надежную эффективность. Ощутимое снижение мощности всасывания в пылесосе или воздушном фильтре свидетельствует о необходимости замены или очистки фильтра. В идеале фильтр HEPA 14 следует заменять каждые три месяца. В зонах с повышенными требованиями к гигиене рекомендуется менять фильтр каждый месяц.
Заменить или почистить фильтр HEPA 14?
Стабильно высокая прочность фильтра и регулярная замена фильтра особенно важны для людей, страдающих аллергией. Фильтр постепенно теряет свою эффективность в зависимости от того, как он используется и под какой нагрузкой он находится – тогда его пора заменить. Регулярные интервалы замены – единственный способ обеспечить неизменно высокое качество и гигиеническую чистоту. Не рекомендуется мыть фильтр HEPA 14 водой.
Фильтр HEPA 14: гигиеническое решение для чистого воздуха в помещении
Мы ежедневно соприкасаемся с вирусами, бактериями, мелкодисперсной пылью и аллергенами, которые циркулируют в воздухе помещений в офисах, отелях, больницах, врачебных кабинетах, школах, а также, конечно же, в наших домах и квартирах. Респираторные заболевания часто являются долгосрочным последствием.
Фильтр Kärcher HEPA 14 обеспечивает длительную фильтрацию аэрозолей из воздуха в закрытых помещениях и удаление вредных частиц. Фильтры, используемые в воздухоочистителях Kärcher и пылесосах сухой уборки, эффективно и надежно очищают воздух в помещении.