Фільтр HEPA 14: найкраще рішення для гігієни

Вірус Sars-Cov-2 зараз викликає найбільший інтерес. Ми знаємо, як він поширюється, і дізналися різницю між краплями та аерозолями, а також те, що аерозолі накопичуються та концентруються у повітрі приміщень, не кажучи вже про пряме зараження при вдиханні. Це також означає, що чим нижча концентрація вірусу в повітрі приміщень, тим нижчий ризик зараження.

Фільтри HEPA вже десятиліттями використовуються в багатьох медичних та наукових установах для зменшення поширення частинок та організмів у повітрі. Вбудовані в очищувачі повітря та пилососи, вони ефективно та надійно видаляють віруси, бактерії, грибки та мікроби. Як лідер на ринку інноваційних рішень для очищення, Kärcher вдалося об'єднати чудові фільтруючі якості фільтрів HEPA 14 (DIN EN 1822:2019) з високоефективними продуктами, тим самим вносячи істотний внесок у підвищення безпеки в закритих приміщеннях.