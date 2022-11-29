ФІЛЬТР HEPA 14
Практично невидимі, але завжди присутні: віруси, бактерії, дрібний пил та алергени циркулюють у повітрі приміщень офісів, готелів, лікарень, лікарських кабінетів, шкіл, а також, звичайно ж, у наших будинках та квартирах. Респіраторні захворювання найчастіше є довгостроковим наслідком. Пандемія коронавірусу підняла цю проблему на новий рівень.
Фільтр HEPA 14: найкраще рішення для гігієни
Вірус Sars-Cov-2 зараз викликає найбільший інтерес. Ми знаємо, як він поширюється, і дізналися різницю між краплями та аерозолями, а також те, що аерозолі накопичуються та концентруються у повітрі приміщень, не кажучи вже про пряме зараження при вдиханні. Це також означає, що чим нижча концентрація вірусу в повітрі приміщень, тим нижчий ризик зараження.
Фільтри HEPA вже десятиліттями використовуються в багатьох медичних та наукових установах для зменшення поширення частинок та організмів у повітрі. Вбудовані в очищувачі повітря та пилососи, вони ефективно та надійно видаляють віруси, бактерії, грибки та мікроби. Як лідер на ринку інноваційних рішень для очищення, Kärcher вдалося об'єднати чудові фільтруючі якості фільтрів HEPA 14 (DIN EN 1822:2019) з високоефективними продуктами, тим самим вносячи істотний внесок у підвищення безпеки в закритих приміщеннях.
Що таке фільтр HEPA?
High Efficiency Particulate Air filter - або скорочено HEPA - високоефективний повітряний фільтр для твердих частинок відноситься до високоефективних фільтрів, які видаляють і уловлюють навіть найдрібніші частинки, зважені речовини з повітря, такі як мікроби, бактерії, віруси, суперечки, пилок та кліщі. Вони класифікуються відповідно до стандарту EN 1822:2019 для фільтрів сажі і вбудовані в пилососи Kärcher для сухого прибирання та очищувачі повітря. Завдяки тонкій структурі фільтру вони значно покращують якість повітря в офісах та житлових приміщеннях.
Які існують класи фільтрів HEPA?
Фільтри HEPA діляться на два класи фільтрів з різним ступенем тонкого очищення:
- Фільтри HEPA 13 поглинають більше 99,95% завислих речовин з повітря у приміщенні.
- Фільтри HEPA 14 фактично поглинають понад 99,995% частинок.
Структура фільтра HEPA 14*
1. Каркас фільтра
2. Фільтруюча прокладка
Режими дії всередині фільтра:
3. Інерційний ефект.
4. Блокуючий ефект
5. Дифузійний ефект
*Наочний приклад фільтра HEPA 14, вбудованого в пилосос для сухого прибирання Kärcher T 11/1 Classic HEPA.
Принцип работи фільтра HEPA 14
Чисте повітря завдяки силам фізики: як працює фільтр HEPA 14
У фільтрах HEPA 14 використовуються основні принципи фізики, такі як сила зчеплення та броунівський рух, щоб надійно відфільтровувати навіть найдрібніші частинки повітряного потоку. Для цього його мілкокомірчиста мережа волокон має неправильну структуру, на відміну сита. Зазори різного розміру, що виникають в результаті, між волокнами не «просіюють» частинки, а дозволяють їм прилипати безпосередньо до волокон при проходженні повітря.
Режими роботи фільтра НЕРА 14
Від найбільших до найдрібніших частинок: як працює фільтр HEPA 14
Іннерційний ефект:
Чим більша частинка, тим більша її маса і, отже, інерція. Відповідно до гідродинаміки, коли повітряний потік змінює напрямок через перешкоди (волокна), інерція важкої частинки забезпечує збереження її траєкторії, потрапляння у волокно та прилипання до нього.
Блокуючий ефект:
Чим менша частинка, тим менша її маса і, отже, інерція. Таким чином, маленька частинка слідує повітряному потоку, коли він рухається навколо перешкоди (волокна). Якщо він підходить надто близько до волокна, він притягується силою зчеплення волокна та прилипає до нього.
Дифузійний ефект:
Відповідно до броунівського руху дрібні частинки в повітряному потоці постійно стикаються з іншими молекулами газу і постійно змінюють напрямок, подібно до кульки в автоматі для гри в пінбол. Вони прилипають до фільтруючого матеріалу, щойно торкаючись його.
Продукти з HEPA 14 (опціонально)
Як часто потрібно міняти фільтри HEPA 14?
Чим частіше використовується пристрій, тим частіше слід замінювати або чистити фільтр, щоб забезпечити надійну ефективність. Відчутне зниження потужності всмоктування у пилососі чи повітряному фільтрі свідчить про необхідність заміни чи очищення фільтра. В ідеалі фільтр HEPA 14 слід замінювати кожні три місяці. У зонах з підвищеними вимогами до гігієни рекомендується міняти фільтр щомісяця.
Замінити чи очистити фільтр HEPA 14?
Стабільно висока міцність фільтра і регулярна заміна фільтра особливо важливі для людей, які страждають на алергію. Фільтр поступово втрачає свою ефективність залежно від того, як він використовується і під яким навантаженням він знаходиться – тоді його час замінити. Регулярні інтервали заміни – єдиний спосіб забезпечити незмінно високу якість та гігієнічну чистоту. Не рекомендується мити фільтр HEPA 14 водою.
Фільтр HEPA 14: гігієнічне рішення для чистого повітря в приміщенні
Ми щодня стикаємося з вірусами, бактеріями, дрібнодисперсним пилом та алергенами, які циркулюють у повітрі приміщень в офісах, готелях, лікарнях, лікарських кабінетах, школах, а також, звичайно ж, у наших будинках та квартирах. Респіраторні захворювання найчастіше є довгостроковим наслідком.
Фільтр Kärcher HEPA 14 забезпечує тривалу фільтрацію аерозолів з повітря в закритих приміщеннях та видалення шкідливих частинок. Фільтри, що використовуються в очищувачах повітря Kärcher і пилососах сухого прибирання, ефективно і надійно очищають повітря в приміщенні.