Акумуляторні щіткові пилососи

Більше жодних кабелів і жодних компромісів.

CV 30/2 Bp – перший у світі професійний акумуляторний щітковий пилосос для всіх типів підлогових покриттів, як килимових, так і твердих. Завдяки автоматичному розпізнаванню типу підлоги, функції очищення роликової щітки та низькому кліренсу, компактний і маневрений щітковий пилосос легко прибирає навіть під меблями і в сильно заставлених приміщеннях.

Професійний акумуляторний щітковий пилосос Karcher CV 30/2 BP

 

Пилосос CV 30/2 Bp: надійний помічник у будь-якій ситуації

Один апарат, безліч можливостей: завдяки нашим новим акумуляторним вертикальним щітковим пилососам CV 30/2 Bp можливе прибирання у будь-якій ситуації. Завдяки особливо низькому кліренсу компактний пилосос легко прибирає під ліжками та іншими меблями. Практична насадка для очищення поверхонь дає змогу прибирати столи, шафи, дверні коробки, стелі та лампи, а також вузькі зони.


Що дійсно важливо: компактний дизайн та маневреність


Просте управління, максимальна мобільність та ефективне видалення забруднень: CV 30/2 Bp – це ідеальний вертикальний щітковий пилосос для професійного використання. Завдяки автоматичному розпізнаванню типу підлоги він забезпечує відмінне очищення будь-яких килимових і твердих підлогових покриттів. Компактний акумуляторний щітковий пилосос є бездротовим, маневреним і дуже простим в експлуатації. Пошук розетки і докучливий кабель залишилися в минулому.

ДОСЯГНЕННЯ ІДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПРИБИРАННЯ ШВИДШЕ

Автоматичне розпізнавання типу підлоги

Пилосос автоматично визначає, на якій поверхні він знаходиться, і відповідним чином адаптує рівень своєї продуктивності. Це означає, що відмінні результати прибирання можуть бути досягнуті як на килимових, так і на твердих підлогових покриттях.

Kärcher CV 30/2 Bp: автоматичне розпізнавання типу підлоги

Функція самоочищення роликової щітки

Функція очищення роликової щітки активується за допомогою ножного перемикача. Намотане волосся зрізається і повністю збирається пилососом. Таким чином, пилосос виконує швидке, ефективне та гігієнічне очищення роликової щітки без необхідності знімати її вручну. Це дає змогу суттєво заощадити час на прибиранні.

Функція самоочищення роликової щітки

Компактна конструкція з низьким кліренсом

Компактний і маневрений пилосос з ультраплоскою конструкцією ідеально підходить для повного та глибокого прибирання під плоскими предметами обстановки такими, як ліжка, комоди, шафи або інші меблі.

Компактна конструкція з низьким кліренсом

ІННОВАЦІЙНІСТЬ У КОЖНІЙ ДЕТАЛІ:

Відкрийте для себе переваги нашого нового акумуляторного вертикального щіткового пилососа CV 30/2 Bp

Потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В

Потужна продуктивність і гнучкість роботи: цей акумулятор сумісний з усіма апаратами від Керхер, які працюють на акумуляторних платформах 36 В Kärcher Battery Power+ та Battery Power.

Довговічна і компактна конструкція

Компактна і міцна конструкція пилососа CV 30/2 Bp відрізняється винятковою надійністю, а також забезпечує високу економічну ефективність завдяки тривалому терміну служби.

Ви завжди володієте інформацією про стан пилососа

Акумулятор 36 В забезпечує прозорість та простоту експлуатації пилососа. Він розпізнає під'єднаний апарат і автоматично відображає час автономної роботи пилососа, який залишився.

Багатофункціональна інноваційна ручка пилососа зі світлодіодним дисплеєм

Оснащена ергономічним перемикачем увімкнення/вимкнення, світлодіодним дисплеєм із практичним відображенням часу роботи акумулятора, який залишився, та режимом eco!efficiency, який подовжує час роботи і знижує рівень шуму пилососа під час експлуатації.

Просте та ергономічне управління

CV 30/2 Bp – дуже простий в експлуатації пилосос. Він зручно вмикається і вимикається, а також відрізняється ергономічним дизайном. Крім того, він оснащений функціями автоматичного визначення типу підлоги та очищення роликової щітки.

Високоефективний фільтр HEPA 14

Опційний фільтр HEPA 14 збільшує пропускну спроможність фільтра і покращує якість повітря, яке видувається. Зі ступенем сепарації 99,995% він сертифікований відповідно до стандарту випробувань DIN EN 1822:2019. Навіть аерозолі, віруси і мікроби надійно та практично повністю відфільтровуються з повітря і не потрапляють назад у навколишнє повітря.

ВИБІР ЗА ВАМИ: ОГЛЯД РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Багатофункціональна ручка в Kärcher CV 30/2

Багатофункціональна ручка

CV 30/2 Bp оснащений світлодіодним дисплеєм для відображення часу автономної роботи від акумулятора, який залишився. Перемикач вкл./викл. зручний у використанні і також розташований на ручці. Крім того, в будь-який момент можна переключитися в практичний режим eco!efficiency. Це дає змогу подовжити час роботи від акумулятора і знизити рівень шуму під час роботи.

LED дисплей в CV 30/2 Bp

Світлодіодний дисплей

Під час роботи на світлодіодному дисплеї відображається час роботи акумулятора Battery Power+, який залишився, в хвилинах, а також відповідні сервісні коди помилок.

Інтуїтивно зрозуміла концепція управління в пилососі CV 30/2 Bp

Інтуїтивно зрозуміла концепція управління

Управління всіма функціями здійснюється за допомогою простої та ергономічної ручки пилососа CV 30/2 Bp. Просто, практично і швидко в процесі прибирання.

Регулювання сили всмоктування в CV 30/2 Bp

Регулювання сили всмоктування

У разі високого ковзання, наприклад, на килимах із високим ворсом, можна відкрити кришку поворотом жовтого кільця, і сила ковзання відразу ж зменшиться.

Насадка для очищення поверхонь

Насадка для очищення поверхонь

У стандартну комплектацію версії пилососа CV 30/2 Bp Adv входить додаткова насадка для очищення поверхонь. Ця практична насадка також доступна для всіх інших версій цього пилососа як додаткове приладдя. Вона дає змогу проводити глибоке очищення у важкодоступних місцях, наприклад, у шафах, кутах і під меблями.

Тривалий час роботи від акумулятора

Тривалий час роботи від акумулятора

Надзвичайно потужний акумулятор Battery Power+. Літій-іонний акумулятор 36 В ємністю 6,0 Агод забезпечує тривалий час автономної роботи. З інноваційною технологією реального часу на РК-дисплеї. Свобода пересування без постійного контролю кабелів і прибирання там, де це необхідно.

НАДІЙНІСТЬ: ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ

Завдяки автоматичному розпізнаванню типу підлоги, практичній функції очищення роликової щітки та ультраплоскій конструкції CV 30/2 Bp забезпечує максимальну гнучкість і мобільність. Акумуляторна технологія 36 В дає змогу завжди досягати відмінних результатів прибирання, незалежно від того, де перебуває користувач. У повсякденному використанні акумуляторний вертикальний щітковий пилосос забезпечує максимальну мобільність і гнучкість використання, особливо при прибиранні готелів та інших публічних закладів.

Мобільність

Мобільність

CV 30/2 Bp забезпечує новий рівень незалежності під час прибирання. Завдяки потужному акумулятору бездротове і продуктивне прибирання можливе всюди. Ультраплоский акумуляторний щітковий пилосос з особливо низьким кліренсом дає змогу без проблем здійснювати глибоке прибирання під низькими меблями такими, як ліжка, комоди або шафи.

Опціонально HEPA 14 filter

Опційний фільтр HEPA 14

Безпека понад усе: додатковий фільтр HEPA 14 збільшує пропускну спроможність фільтра та покращує якість повітря, яке видувається. Він має ступінь очищення 99,995% і сертифікований відповідно до стандарту випробувань DIN EN 1822:2019. Навіть аерозолі, віруси та мікроби надійно і практично повністю відфільтровуються з повітря і не потрапляють назад у навколишнє повітря.

Детальніше
Режим eco!efficiency

Режим eco!efficiency

Економічний режим eco!efficiency дає змогу знизити рівень шуму під час прибирання та суттєво подовжити час автономної роботи від акумулятора.

СТВОРЕНИЙ ПРОФЕСІОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ: ДЛЯ КОГО ПІДХОДИТЬ АКУМУЛЯТОРНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЩІТКОВИЙ ПИЛОСОС CV 30/2 BP?

Пилосос CV 30/2 Bp від Kärcher ідеально підходить для професійного використання всюди, де потрібне регулярне прибирання твердих або килимових підлогових покриттів. Незалежність від розеток і кабелів, швидке й ефективне використання можливе всюди, де в цьому є необхідність.

Професійне чищення текстильних і твердих поверхонь

Клінінг

  • Професійне прибирання килимових і твердих підлогових покриттів у типових зонах таких, як приймальні, офіси, зали для проведення нарад і семінарів.
  • Гнучке та бездротове прибирання також можливе під дуже низькими меблями.
Професійний акумуляторний щітковий пилосос для всіх типів підлог

Індустрія гостинності

  • Професійний акумуляторний щітковий пилосос призначений для всіх типів підлогових покриттів, як твердих, так і килимових.
  • Відмінне прибирання завдяки особливо низькому кліренсу, зокрема під ліжками, комодами, тумбами та шафами.
  • Практична насадка для очищення важкодоступних поверхонь на шафах, стелях, а також в інших підвісних системах.
