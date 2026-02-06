Акумуляторні щіткові пилососи

Пилосос CV 30/2 Bp: надійний помічник у будь-якій ситуації

Один апарат, безліч можливостей: завдяки нашим новим акумуляторним вертикальним щітковим пилососам CV 30/2 Bp можливе прибирання у будь-якій ситуації. Завдяки особливо низькому кліренсу компактний пилосос легко прибирає під ліжками та іншими меблями. Практична насадка для очищення поверхонь дає змогу прибирати столи, шафи, дверні коробки, стелі та лампи, а також вузькі зони.



Що дійсно важливо: компактний дизайн та маневреність



Просте управління, максимальна мобільність та ефективне видалення забруднень: CV 30/2 Bp – це ідеальний вертикальний щітковий пилосос для професійного використання. Завдяки автоматичному розпізнаванню типу підлоги він забезпечує відмінне очищення будь-яких килимових і твердих підлогових покриттів. Компактний акумуляторний щітковий пилосос є бездротовим, маневреним і дуже простим в експлуатації. Пошук розетки і докучливий кабель залишилися в минулому.