Акумуляторні щіткові пилососи
Більше жодних кабелів і жодних компромісів.
CV 30/2 Bp – перший у світі професійний акумуляторний щітковий пилосос для всіх типів підлогових покриттів, як килимових, так і твердих. Завдяки автоматичному розпізнаванню типу підлоги, функції очищення роликової щітки та низькому кліренсу, компактний і маневрений щітковий пилосос легко прибирає навіть під меблями і в сильно заставлених приміщеннях.
Пилосос CV 30/2 Bp: надійний помічник у будь-якій ситуації
Один апарат, безліч можливостей: завдяки нашим новим акумуляторним вертикальним щітковим пилососам CV 30/2 Bp можливе прибирання у будь-якій ситуації. Завдяки особливо низькому кліренсу компактний пилосос легко прибирає під ліжками та іншими меблями. Практична насадка для очищення поверхонь дає змогу прибирати столи, шафи, дверні коробки, стелі та лампи, а також вузькі зони.
Що дійсно важливо: компактний дизайн та маневреність
Просте управління, максимальна мобільність та ефективне видалення забруднень: CV 30/2 Bp – це ідеальний вертикальний щітковий пилосос для професійного використання. Завдяки автоматичному розпізнаванню типу підлоги він забезпечує відмінне очищення будь-яких килимових і твердих підлогових покриттів. Компактний акумуляторний щітковий пилосос є бездротовим, маневреним і дуже простим в експлуатації. Пошук розетки і докучливий кабель залишилися в минулому.
ДОСЯГНЕННЯ ІДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПРИБИРАННЯ ШВИДШЕ
Автоматичне розпізнавання типу підлоги
Пилосос автоматично визначає, на якій поверхні він знаходиться, і відповідним чином адаптує рівень своєї продуктивності. Це означає, що відмінні результати прибирання можуть бути досягнуті як на килимових, так і на твердих підлогових покриттях.
Функція самоочищення роликової щітки
Функція очищення роликової щітки активується за допомогою ножного перемикача. Намотане волосся зрізається і повністю збирається пилососом. Таким чином, пилосос виконує швидке, ефективне та гігієнічне очищення роликової щітки без необхідності знімати її вручну. Це дає змогу суттєво заощадити час на прибиранні.
Компактна конструкція з низьким кліренсом
Компактний і маневрений пилосос з ультраплоскою конструкцією ідеально підходить для повного та глибокого прибирання під плоскими предметами обстановки такими, як ліжка, комоди, шафи або інші меблі.
ІННОВАЦІЙНІСТЬ У КОЖНІЙ ДЕТАЛІ:
Відкрийте для себе переваги нашого нового акумуляторного вертикального щіткового пилососа CV 30/2 Bp
Потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В
Потужна продуктивність і гнучкість роботи: цей акумулятор сумісний з усіма апаратами від Керхер, які працюють на акумуляторних платформах 36 В Kärcher Battery Power+ та Battery Power.
Довговічна і компактна конструкція
Компактна і міцна конструкція пилососа CV 30/2 Bp відрізняється винятковою надійністю, а також забезпечує високу економічну ефективність завдяки тривалому терміну служби.
Ви завжди володієте інформацією про стан пилососа
Акумулятор 36 В забезпечує прозорість та простоту експлуатації пилососа. Він розпізнає під'єднаний апарат і автоматично відображає час автономної роботи пилососа, який залишився.
Багатофункціональна інноваційна ручка пилососа зі світлодіодним дисплеєм
Оснащена ергономічним перемикачем увімкнення/вимкнення, світлодіодним дисплеєм із практичним відображенням часу роботи акумулятора, який залишився, та режимом eco!efficiency, який подовжує час роботи і знижує рівень шуму пилососа під час експлуатації.
Просте та ергономічне управління
CV 30/2 Bp – дуже простий в експлуатації пилосос. Він зручно вмикається і вимикається, а також відрізняється ергономічним дизайном. Крім того, він оснащений функціями автоматичного визначення типу підлоги та очищення роликової щітки.
Високоефективний фільтр HEPA 14
Опційний фільтр HEPA 14 збільшує пропускну спроможність фільтра і покращує якість повітря, яке видувається. Зі ступенем сепарації 99,995% він сертифікований відповідно до стандарту випробувань DIN EN 1822:2019. Навіть аерозолі, віруси і мікроби надійно та практично повністю відфільтровуються з повітря і не потрапляють назад у навколишнє повітря.
ВИБІР ЗА ВАМИ: ОГЛЯД РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Багатофункціональна ручка
CV 30/2 Bp оснащений світлодіодним дисплеєм для відображення часу автономної роботи від акумулятора, який залишився. Перемикач вкл./викл. зручний у використанні і також розташований на ручці. Крім того, в будь-який момент можна переключитися в практичний режим eco!efficiency. Це дає змогу подовжити час роботи від акумулятора і знизити рівень шуму під час роботи.
Світлодіодний дисплей
Під час роботи на світлодіодному дисплеї відображається час роботи акумулятора Battery Power+, який залишився, в хвилинах, а також відповідні сервісні коди помилок.
Інтуїтивно зрозуміла концепція управління
Управління всіма функціями здійснюється за допомогою простої та ергономічної ручки пилососа CV 30/2 Bp. Просто, практично і швидко в процесі прибирання.
Регулювання сили всмоктування
У разі високого ковзання, наприклад, на килимах із високим ворсом, можна відкрити кришку поворотом жовтого кільця, і сила ковзання відразу ж зменшиться.
Насадка для очищення поверхонь
У стандартну комплектацію версії пилососа CV 30/2 Bp Adv входить додаткова насадка для очищення поверхонь. Ця практична насадка також доступна для всіх інших версій цього пилососа як додаткове приладдя. Вона дає змогу проводити глибоке очищення у важкодоступних місцях, наприклад, у шафах, кутах і під меблями.
Тривалий час роботи від акумулятора
Надзвичайно потужний акумулятор Battery Power+. Літій-іонний акумулятор 36 В ємністю 6,0 Агод забезпечує тривалий час автономної роботи. З інноваційною технологією реального часу на РК-дисплеї. Свобода пересування без постійного контролю кабелів і прибирання там, де це необхідно.
НАДІЙНІСТЬ: ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ
Завдяки автоматичному розпізнаванню типу підлоги, практичній функції очищення роликової щітки та ультраплоскій конструкції CV 30/2 Bp забезпечує максимальну гнучкість і мобільність. Акумуляторна технологія 36 В дає змогу завжди досягати відмінних результатів прибирання, незалежно від того, де перебуває користувач. У повсякденному використанні акумуляторний вертикальний щітковий пилосос забезпечує максимальну мобільність і гнучкість використання, особливо при прибиранні готелів та інших публічних закладів.
Мобільність
CV 30/2 Bp забезпечує новий рівень незалежності під час прибирання. Завдяки потужному акумулятору бездротове і продуктивне прибирання можливе всюди. Ультраплоский акумуляторний щітковий пилосос з особливо низьким кліренсом дає змогу без проблем здійснювати глибоке прибирання під низькими меблями такими, як ліжка, комоди або шафи.
Опційний фільтр HEPA 14
Безпека понад усе: додатковий фільтр HEPA 14 збільшує пропускну спроможність фільтра та покращує якість повітря, яке видувається. Він має ступінь очищення 99,995% і сертифікований відповідно до стандарту випробувань DIN EN 1822:2019. Навіть аерозолі, віруси та мікроби надійно і практично повністю відфільтровуються з повітря і не потрапляють назад у навколишнє повітря.
Режим eco!efficiency
Економічний режим eco!efficiency дає змогу знизити рівень шуму під час прибирання та суттєво подовжити час автономної роботи від акумулятора.
СТВОРЕНИЙ ПРОФЕСІОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ: ДЛЯ КОГО ПІДХОДИТЬ АКУМУЛЯТОРНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЩІТКОВИЙ ПИЛОСОС CV 30/2 BP?
Пилосос CV 30/2 Bp від Kärcher ідеально підходить для професійного використання всюди, де потрібне регулярне прибирання твердих або килимових підлогових покриттів. Незалежність від розеток і кабелів, швидке й ефективне використання можливе всюди, де в цьому є необхідність.
Клінінг
- Професійне прибирання килимових і твердих підлогових покриттів у типових зонах таких, як приймальні, офіси, зали для проведення нарад і семінарів.
- Гнучке та бездротове прибирання також можливе під дуже низькими меблями.
Індустрія гостинності
- Професійний акумуляторний щітковий пилосос призначений для всіх типів підлогових покриттів, як твердих, так і килимових.
- Відмінне прибирання завдяки особливо низькому кліренсу, зокрема під ліжками, комодами, тумбами та шафами.
- Практична насадка для очищення важкодоступних поверхонь на шафах, стелях, а також в інших підвісних системах.