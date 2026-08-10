Інноваційний ергономічний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Pack - перший професійний акумуляторний апарат такого типу, оснащений сміттєзбірником об'ємом 3 л. Завдяки автоматичному розпізнаванню виду підлогового покриття він гарантує чудове очищення будь-яких килимових або твердих покриттів. Ефективне очищення килимового ворсу забезпечується щіткою, що видаляє забруднення, які глибоко забилися, і розпрямляє волокна. Великою перевагою для персоналу готелів або клінінгових компаній є функція швидкого самоочищення роликової щітки, яку легко і гігієнічно активують натисканням педалі. При цьому волосся, що намоталося на щітку, відокремлюється від неї і всмоктується апаратом. Бездротовий, компактний і маневрений пилосос має щітковий вузол дуже малої висоти, що дає змогу легко очищати підлогу під ліжками та іншими меблями. В інноваційне руків'я апарата CV 30/2 Bp Pack вбудовані вимикач, кнопка ввімкнення режиму eco!efficiency і світлодіодний дисплей для відображення залишкового часу роботи. У комплект поставки включені потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ і швидкозарядний пристрій. Як опцію пропонується високоефективний фільтр HEPA 14.