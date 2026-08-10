Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Pack

CV 30/2 Bp Pack - перший професійний акумуляторний щітковий пилосос, призначений для очищення будь-яких килимових і твердих підлогових покриттів. З автоматичним розпізнаванням виду покриття, малою висотою щіткового вузла і функцією очищення щітки. Комплектується акумулятором і швидкозарядним пристроєм.

Інноваційний ергономічний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Pack - перший професійний акумуляторний апарат такого типу, оснащений сміттєзбірником об'ємом 3 л. Завдяки автоматичному розпізнаванню виду підлогового покриття він гарантує чудове очищення будь-яких килимових або твердих покриттів. Ефективне очищення килимового ворсу забезпечується щіткою, що видаляє забруднення, які глибоко забилися, і розпрямляє волокна. Великою перевагою для персоналу готелів або клінінгових компаній є функція швидкого самоочищення роликової щітки, яку легко і гігієнічно активують натисканням педалі. При цьому волосся, що намоталося на щітку, відокремлюється від неї і всмоктується апаратом. Бездротовий, компактний і маневрений пилосос має щітковий вузол дуже малої висоти, що дає змогу легко очищати підлогу під ліжками та іншими меблями. В інноваційне руків'я апарата CV 30/2 Bp Pack вбудовані вимикач, кнопка ввімкнення режиму eco!efficiency і світлодіодний дисплей для відображення залишкового часу роботи. У комплект поставки включені потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ і швидкозарядний пристрій. Як опцію пропонується високоефективний фільтр HEPA 14.

Особливості та переваги
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Pack: Автоматичне визначення рівня підлоги
Автоматичне визначення рівня підлоги
Автоматична адаптація продуктивності прибирання до відповідної поверхні. Чудові результати прибирання текстильних і твердих підлогових покриттів.
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Pack: Функція самоочищення роликової щітки за допомогою ножного вимикача
Функція самоочищення роликової щітки за допомогою ножного вимикача
Волосся, зібране щіткою, відокремлюється і всмоктуються пилососом. Швидке та ефективне очищення роликової щітки без необхідності її зняття. Безконтактна, отже, особливо гігієнічна очистка роликової щітки.
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Pack: Багатофункціональна інноваційна ручка зі світлодіодним дисплеєм
Багатофункціональна інноваційна ручка зі світлодіодним дисплеєм
З ергономічним вимикачем. З режимом eco!efficiency: подовжує час роботи акумулятора, знижує рівень шуму під час роботи. Світлодіодний дисплей з практичним відображенням залишкового часу роботи акумулятора.
Компактна конструкція з дуже малою висотою щіткового вузла
  • Гнучкий вертикальний щітковий пилосос можна легко вирівняти на підлозі.
  • Дозволяє без зусиль пилососити під ліжками та іншими меблями.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
  • Сумісність з усіма акумуляторами Kärcher Battery Power+ та акумуляторами Battery Power на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Розрідження (мбар/кПа) 187 / 18,7
Витрата повітря (л/с) 34
Номінальна потужність (Вт) 420
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 64
Об'єм сміттєзбірника (л) 3
Робоча ширина (см) 30
Тип акумулятора Зйомний літій-іонний акумулятор
Напруга (В) 36
Ємність (Ач) 6
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Продуктивність від 1 заряду батареї (м²) 200 (6,0 Aгод) / 250 (7,5 Агод)
Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв) Режим eco!еfficiency: / макс. 50 (6,0 Aгод) Режим живлення: / макс. 32 (6,0 Aгод) Режим eco!еfficiency: / макс. 67 (7,5 Агод) Режим живлення: / макс. 47 (7,5 Агод)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв) 44 / 68
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 6,5
Вага (з упаковкою) (кг) 12,2
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 310 x 1150

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки
  • Акумулятор: Акумулятор 36 В / 6 А*год Battery Power + (1 шт)
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Щілинна насадка
  • Насадка для м'яких меблів
  • Жорсткість роликової щітки: середньо м'яка
  • Кількість роликових щіток: 1 шт.
  • Колір роликових щіток: чорний
  • З'ємна всмоктувальна трубка
  • Еластичний всмоктуючий шланг

Оснащення

  • Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power+ 36 В (1 шт)
  • Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Pack
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Pack
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Pack

Відео

Області застосування
  • Спеціально рекомендується для клінінгу та прибирання в готелях
Аксесуари
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Запчастини для CV 30/2 Bp Pack

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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