Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Pack
CV 30/2 Bp Pack - перший професійний акумуляторний щітковий пилосос, призначений для очищення будь-яких килимових і твердих підлогових покриттів. З автоматичним розпізнаванням виду покриття, малою висотою щіткового вузла і функцією очищення щітки. Комплектується акумулятором і швидкозарядним пристроєм.
Інноваційний ергономічний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Pack - перший професійний акумуляторний апарат такого типу, оснащений сміттєзбірником об'ємом 3 л. Завдяки автоматичному розпізнаванню виду підлогового покриття він гарантує чудове очищення будь-яких килимових або твердих покриттів. Ефективне очищення килимового ворсу забезпечується щіткою, що видаляє забруднення, які глибоко забилися, і розпрямляє волокна. Великою перевагою для персоналу готелів або клінінгових компаній є функція швидкого самоочищення роликової щітки, яку легко і гігієнічно активують натисканням педалі. При цьому волосся, що намоталося на щітку, відокремлюється від неї і всмоктується апаратом. Бездротовий, компактний і маневрений пилосос має щітковий вузол дуже малої висоти, що дає змогу легко очищати підлогу під ліжками та іншими меблями. В інноваційне руків'я апарата CV 30/2 Bp Pack вбудовані вимикач, кнопка ввімкнення режиму eco!efficiency і світлодіодний дисплей для відображення залишкового часу роботи. У комплект поставки включені потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ і швидкозарядний пристрій. Як опцію пропонується високоефективний фільтр HEPA 14.
Особливості та переваги
Автоматичне визначення рівня підлогиАвтоматична адаптація продуктивності прибирання до відповідної поверхні. Чудові результати прибирання текстильних і твердих підлогових покриттів.
Функція самоочищення роликової щітки за допомогою ножного вимикачаВолосся, зібране щіткою, відокремлюється і всмоктуються пилососом. Швидке та ефективне очищення роликової щітки без необхідності її зняття. Безконтактна, отже, особливо гігієнічна очистка роликової щітки.
Багатофункціональна інноваційна ручка зі світлодіодним дисплеємЗ ергономічним вимикачем. З режимом eco!efficiency: подовжує час роботи акумулятора, знижує рівень шуму під час роботи. Світлодіодний дисплей з практичним відображенням залишкового часу роботи акумулятора.
Компактна конструкція з дуже малою висотою щіткового вузла
- Гнучкий вертикальний щітковий пилосос можна легко вирівняти на підлозі.
- Дозволяє без зусиль пилососити під ліжками та іншими меблями.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
- Сумісність з усіма акумуляторами Kärcher Battery Power+ та акумуляторами Battery Power на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Розрідження (мбар/кПа)
|187 / 18,7
|Витрата повітря (л/с)
|34
|Номінальна потужність (Вт)
|420
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|64
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|3
|Робоча ширина (см)
|30
|Тип акумулятора
|Зйомний літій-іонний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Ємність (Ач)
|6
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Продуктивність від 1 заряду батареї (м²)
|200 (6,0 Aгод) / 250 (7,5 Агод)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / макс. 50 (6,0 Aгод) Режим живлення: / макс. 32 (6,0 Aгод) Режим eco!еfficiency: / макс. 67 (7,5 Агод) Режим живлення: / макс. 47 (7,5 Агод)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|44 / 68
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 240
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|12,2
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 310 x 1150
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки
- Акумулятор: Акумулятор 36 В / 6 А*год Battery Power + (1 шт)
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Щілинна насадка
- Насадка для м'яких меблів
- Жорсткість роликової щітки: середньо м'яка
- Кількість роликових щіток: 1 шт.
- Колір роликових щіток: чорний
- З'ємна всмоктувальна трубка
- Еластичний всмоктуючий шланг
Оснащення
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power+ 36 В (1 шт)
- Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
Відео
Області застосування
- Спеціально рекомендується для клінінгу та прибирання в готелях
Аксесуари
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Запчастини для CV 30/2 Bp Pack
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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