Универсальный инструмент MT 36 Bp
Наш многофункциональный аккумуляторный мультитул МТ 36 Вр, оснащаемый различными сменными насадками, может выполнять различные функции - от высотореза до кустореза на штанге. Множество задач - всего один инструмент.
Быстрая и легкая смена насадок, удобное и безопасное использование: наш высокопроизводительный аккумуляторный мультитул МТ 36 Вр удовлетворит все Ваши ожидания.
Особенности и преимущества
Быстросменный разъем для легкой смены насадокПростая и быстрая замена насадок без применения инструмента. Малое занимаемое место при транспортировке и хранении.
Эргономичная круглая ручкаДелает вашу работу комфортной. Подгоняется под комплекцию любого пользователя.
Регулируемая скоростьВозможность адаптации к различным задачам. Увеличенное время работы.
Прочный стальной вал
- Прочная конструкция.
- Долговечные компоненты.
Мощный электродвигатель с высоким крутящим моментом
- Мощный, как бензиновый двигатель, но без вредных выбросов, шума и вибрации.
Бесщеточный электродвигатель
- Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
- Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
- Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
- Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
- Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
- Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Частота вращения (об/мин)
|7800 / 6800
|Напряжение (В)
|36
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|2,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,62
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|951 x 197 x 188
Комплектация
- Поворотная прорезиненная ручка
- Плечевой ремень
- Быстроразъёмное соединение
Области применения
- Для использования с MT HT 550/36 для обрезки высоких кустов, зарослей и живых изгородей
- Для использования с MT CS 250/36 для безопасного удаления и утилизации веток деревьев
- Высокопроизводительный привод для MT HT 550/36 и MT CS 250/36
Принадлежности
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