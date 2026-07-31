Універсальний інструмент MT 36 Bp
Наш багатофункціональний акумуляторний мультитул МТ 36 Вр, оснащується різними змінними насадками, може виконувати різні функції - від висоторіза до кущоріза на штанзі. Безліч функцій - всього один інструмент.
Швидка та легка зміна насадок, зручне та безпечне використання: наш високопродуктивний акумуляторний мультитул МТ 36 Вр задовольнить всі Ваші очікування.
Особливості та переваги
Швидкозмінний роз'єм для легкої зміни насадокПроста та швидка заміна насадок без застосування інструменту. Займає мало місця під час транспортування та зберігання.
Ергономічна кругла ручкаРобить вашу працю комфортною. Підганяється під комплекцію будь-якого користувача.
Змінна швидкістьМожливість адаптації до різних завдань. Збільшений час роботи.
Міцний сталевий вал
- Міцна конструкція.
- Довговічні компоненти.
Потужний електродвигун з високим крутним моментом
- Потужний, як бензиновий двигун, але без шкідливих викидів, шуму та вібрації.
Безщітковий електродвигун
- Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
- Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
- Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
- Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
- Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
- Безпечний для здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
- Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Частота обертання (об/хв)
|7800 / 6800
|Напруга (В)
|36
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,62
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|951 x 197 x 188
Комплектація
- Поворотна прогумована ручка
- Плечовий ремінь
- Швидкороз'ємне з'єднання
Області застосування
- Для використання з MT HT 550/36 для обрізки високих кущів, чагарників та живих огорож
- Для використання з MT CS 250/36 для безпечного видалення та утилізації гілок дерев
- Високопродуктивний пристрій для MT HT 550/36 та MT CS 250/36
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для MT 36 Bp
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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