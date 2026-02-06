WD 3 Battery такой же функциональный, как и хозяйственный пылесос с кабелем, но не требует подключения к сети. В зависимости от аккумулятора его время работы составляет от 15 до 30 минут (аккумулятор не входит в комплект поставки). Гибкий аккумуляторный хозяйственный пылесос также имеет прочный и ударостойкий пластиковый контейнер емкостью 17 литров, а также патронный фильтр для легкой уборки сухого и влажного мусора без необходимости замены фильтра. Оптимизированный всасывающий шланг и насадка для пола со специальной вставкой помогают обеспечить оптимальный сбор грязи и гарантируют идеальную чистоту. Еще одной практичной деталью является съемная ручка, которая позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Практичное положение парковки позволяет удобно закреплять всасывающую трубку и насадку для пола во время перерывов. WD 3 Compact Battery доставляет удовольствие от уборки благодаря таким дополнительным функциям, как функция выдувания, система блокировки Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и решение для хранения аксессуаров. А благодаря его совместимости с аккумуляторной платформой 36 В аккумуляторы других устройств с батареей 36 В также могут использоваться в пылесосах WD 3 Battery.