WD 3 Battery такий же функціональний, як і господарський пилосос з кабелем, але не вимагає підключення до мережі. Залежно від акумулятора його час роботи становить від 15 до 30 хвилин (акумулятор не входить у комплект поставки). Гнучкий акумуляторний господарський пилосос також має міцний і ударостійкий пластиковий контейнер ємністю 17 літрів, а також патронний фільтр для легкого прибирання сухого та вологого сміття без необхідності заміни фільтра. Оптимізований шланг і насадка для підлоги зі спеціальною вставкою допомагають забезпечити оптимальний збір бруду і гарантують ідеальну чистоту. Ще однією практичною деталлю є зйомна ручка, яка дозволяє кріпити аксесуари безпосередньо до всмоктуючого шлангу. Практичне положення парковки дозволяє зручно закріплювати всмоктуючу трубку і насадку для підлоги під час перерв. WD 3 Compact Battery приносить задоволення від прибирання завдяки таким додатковим функціям, як функція видування, система блокування Pull & Push, ергономічна ручка для перенесення і рішення для зберігання аксесуарів. А завдяки його сумісності з акумуляторною платформою 36 В акумулятори інших пристроїв з батареєю 36 В також можуть використовуватися в пилососах WD 3 Battery.