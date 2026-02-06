Акумуляторний господарський пилосос WD 3 Battery
Прибирання без обмежень: акумуляторний господарський пилосос WD 3 Battery від акумуляторної платформи 36 В Battery Power включає універсальні аксесуари для підлоги і ручного використання. Акумулятор не входить в комплект поставки.
WD 3 Battery такий же функціональний, як і господарський пилосос з кабелем, але не вимагає підключення до мережі. Залежно від акумулятора його час роботи становить від 15 до 30 хвилин (акумулятор не входить у комплект поставки). Гнучкий акумуляторний господарський пилосос також має міцний і ударостійкий пластиковий контейнер ємністю 17 літрів, а також патронний фільтр для легкого прибирання сухого та вологого сміття без необхідності заміни фільтра. Оптимізований шланг і насадка для підлоги зі спеціальною вставкою допомагають забезпечити оптимальний збір бруду і гарантують ідеальну чистоту. Ще однією практичною деталлю є зйомна ручка, яка дозволяє кріпити аксесуари безпосередньо до всмоктуючого шлангу. Практичне положення парковки дозволяє зручно закріплювати всмоктуючу трубку і насадку для підлоги під час перерв. WD 3 Compact Battery приносить задоволення від прибирання завдяки таким додатковим функціям, як функція видування, система блокування Pull & Push, ергономічна ручка для перенесення і рішення для зберігання аксесуарів. А завдяки його сумісності з акумуляторною платформою 36 В акумулятори інших пристроїв з батареєю 36 В також можуть використовуватися в пилососах WD 3 Battery.
Особливості та переваги
Змінна батарея 36 В Kärcher Battery PowerДозволяє працювати без електроживлення і тому досягати максимальної свободи руху. Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду. Сумісний з усіма пристроями платформи Battery Power на 36 В.
Спеціальний патронний фільтрМожливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра.
Практична функція видуванняПрактична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити Ефективне очищення навіть поверхні з гравію
Насадка для підлоги та всмоктуюча трубка
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Знімна ручка
- Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
- Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Зручне паркувальне положення.
- На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Практичне зберігання аксесуарів
- Компактний, безпечний і зручний шланг, кабель і відсік для зберігання приладдя.
Система блокування "Pull&Push"
- Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
- Апарат легко і зручно переносити.
Великі колеса для транспортування
- Для безпечного і зручного транспортування, в тому числі і по садових доріжках.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|300
|Потужність всмоктування (Вт)
|80
|Розрідження (мбар)
|макс. 110
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 40
|Ємність контейнера (л)
|17
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|прим. 70 (2,5 А·год) / прим. 140 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|прим. 15 (2,5 А·год) / прим. 30 (5,0 А·год)
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|67
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8,093
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|388 x 340 x 503
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Знімна ручка
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
- Щілинна насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Функція повітродувки
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
Відео
Області застосування
- Тераси
- Території навколо будинку та саду
- Альтанка в саду
- Салон автомобіля
- Рідини
- Прибирання у майстерні
- Гараж
- Прибирання в підвалі
- Прибирання на вході до будинку
- Прибирання у майстерні
Аксесуари
Чистячий засіб
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для WD 3 Battery
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.