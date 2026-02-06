Аккумуляторная воздуходувка 36 В с двухступенчатой регулировкой мощности развивает максимальную скорость потока воздуха 250 км/ч. Воздуходувка оснащена съемной плоской насадкой со скребком, которая позволяет легко сдувать листья, а также счищать мокрую листву или слежавшуюся грязь. Воздуходувка легко балансирует и ее удобно держать в руке во время использования. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.