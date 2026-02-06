Акумуляторна повітродувка 36 В з двоступеневим регулюванням потужності розвиває максимальну швидкість потоку повітря 250 км/год. Повітродувка оснащена зйомною плоскою насадкою зі скребком, яка дозволяє легко здувати сухе, а також зчищати мокре листя або застарілий бруд. Повітродувка легко балансує і її зручно тримати в руці під час використання.