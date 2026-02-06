Акумуляторна повітродувка LBL 4 Battery
Потужна і мобільна: акумуляторна повітродувка 36 В з двоступеневим регулюванням потужності забезпечує максимальну швидкість потоку повітря 250 км/год, а також ергономічно поміщається в руці. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.
Акумуляторна повітродувка 36 В з двоступеневим регулюванням потужності розвиває максимальну швидкість потоку повітря 250 км/год. Повітродувка оснащена зйомною плоскою насадкою зі скребком, яка дозволяє легко здувати сухе, а також зчищати мокре листя або застарілий бруд. Повітродувка легко балансує і її зручно тримати в руці під час використання.
Особливості та переваги
Видувна труба
- Ефективне видалення листя і сміття навколо будинку і в гаражі.
Знімна плоска насадка
- Насадка для локального прибирання дозволяє, наприклад, здувати листя в купи.
2-ступінчасте регулювання потужності
- Максимальна потужність або максимальний час роботи можуть бути адаптовані до індивідуальних вимог.
Накінечник-скребок
- Вологе листя і прим'ятий бруд можна відокремити скребком.
Ергономічна конструкція
- Прекрасно збалансована конструкція забезпечує зручну роботу.
Байонетний замок
- Для компактного зберігання видувну трубу можна просто зняти.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор можна використовувати в усіх інших пристроях на платформі Battery Power від 36 В від Kärcher.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Швидкість потоку повітря (км/год)
|макс. 250
|Витрата повітря (м³/год)
|330
|Регулятор швидкості обертання
|так
|Регулятор швидкості обертання
|2
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|макс. 550 (2,5 А·год) / макс. 1100 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 15 (2,5 А·год) / макс. 30 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,253
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|975 x 170 x 305
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Видувна труба
- Плоска насадка зі скребком
Відео
Області застосування
- Видалення листя навколо будинку
- Видалення зелених відходів після обрізки кущів та живоплоту
- Доріжки навколо будинку
- Території навколо будинку та саду
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для LBL 4 Battery
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.