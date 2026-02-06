Поломоечная машина BR 30/4 C BP

Легкая и компактная аккумуляторная поломойная машина BR 30/4 C Bp Pack, которая гарантирует сухие, нескользкие полы сразу после уборки, весит всего 14 кг.

Как ручная уборка, только намного лучше: наша аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Bp Pack – это эффективная альтернатива ручной уборке твердых напольных покрытий площадью до 200 м². Машина имеет компактные размеры, малый вес (14 кг) и долговечную литий-ионную батарею (время работы на одном заряде составляет 30 минут). Давление прижима, которое в десять раз больше, по сравнению с обычным мопом, а также высокая скорость вращения цилиндрической щетки (приблизительно 1500 оборотов в минуту), обеспечивают значительно лучшие результаты уборки. Всасывание возможно как при движении вперед, так и назад. При удалении стойких загрязнений всасывающие балки могут быть подняты для продления времени воздействия моющего раствора и обеспечения уборки двухшаговым методом. Как результат, чистые и сухие, следовательно нескользкие полы. Мобильная и беспроводная машина идеально подходит для уборки полов в небольших бутиках, ресторанах, кафе, автозаправочных станциях, отелях, санитарных зонах, кухнях, а также может служить хорошим дополнением к уже имеющимся большим поломойным машинам.

Особенности и преимущества
Высокоскоростная роликовая щетка
  • Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
  • Цилиндрическая щетка тщательно очищает даже структурированные напольные покрытия и швы.
  • Цилиндрическая щетка автоматически направляет машину вперед, что облегчает ее движение.
Пол сразу сухой после уборки
  • Мягкие всасывающие полосы удаляют влагу – при движении вперед и назад.
  • Для более интенсивной уборки можно отключить всасывание.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 300
Ширина всасывающей балки (мм) 300
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 4 / 4
Теор. производительность по площади (м²/ч) 200
Практ. производительность по площади (м²/ч) 150
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 35
Частота вращения щетки (об/мин) 1270
Давление прижима щетки (г/см²) 100
Расход воды (л/мин) 0,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) 72,4
Потребляемая мощность (Вт) 550
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 13
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 365 x 345 x 1162

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Колеса для транспортировки
  • Вращающаяся щетка: 1 шт.
  • 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BR 30/4 C BP
Поломоечная машина BR 30/4 C BP
Поломоечная машина BR 30/4 C BP

Видео

Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для BR 30/4 C BP

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
