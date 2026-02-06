Як ручне прибирання, тільки набагато краще: акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина Karcher BR 30/4 C Bp Pack – це ефективна альтернатива ручному прибиранню твердих підлогових покриттів площею до 200 м². Машина має компактні розміри, малу вагу (14 кг) та довговічну літій-іонну батарею (час роботи на одному заряді складає 30 хвилин). Тиск щітки на підлогу, який в десять разів більший, у порівнянні зі звичайним мопом, а також висока швидкість обертання циліндричної щітки (приблизно 1500 оборотів за хвилину), забезпечують значно кращі результати прибирання. Всмоктування можливе як при русі вперед, так і назад. При видаленні стійких забруднень всмоктуючі балки можуть бути підняті для продовження часу реакції миючого розчину і забезпечення прибирання двокроковим методом. Як результат, чиста і суха, а значить неслизька підлога. Мобільна і бездротова машина ідеально підходить для прибирання підлоги в невеликих бутиках, ресторанах, кафе, автозаправних станціях, готелях, санітарних зонах, кухнях, а також може служити хорошим доповненням до вже наявних великих підлогомийних машин.