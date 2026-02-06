Підлогомийна машина BR 30/4 C BP

Легка та компактна акумуляторна підлогомийна машина BR 30/4 C Bp Pack, яка гарантує суху, неслизьку підлогу відразу після прибирання, важить всього 14 кг.

Як ручне прибирання, тільки набагато краще: акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина Karcher BR 30/4 C Bp Pack – це ефективна альтернатива ручному прибиранню твердих підлогових покриттів площею до 200 м². Машина має компактні розміри, малу вагу (14 кг) та довговічну літій-іонну батарею (час роботи на одному заряді складає 30 хвилин). Тиск щітки на підлогу, який в десять разів більший, у порівнянні зі звичайним мопом, а також висока швидкість обертання циліндричної щітки (приблизно 1500 оборотів за хвилину), забезпечують значно кращі результати прибирання. Всмоктування можливе як при русі вперед, так і назад. При видаленні стійких забруднень всмоктуючі балки можуть бути підняті для продовження часу реакції миючого розчину і забезпечення прибирання двокроковим методом. Як результат, чиста і суха, а значить неслизька підлога. Мобільна і бездротова машина ідеально підходить для прибирання підлоги в невеликих бутиках, ресторанах, кафе, автозаправних станціях, готелях, санітарних зонах, кухнях, а також може служити хорошим доповненням до вже наявних великих підлогомийних машин.

Особливості та переваги
Висока швидкість обертання щітки
  • У 10 разів більший контактний тиск, ніж при ручному прибиранні.
  • Циліндрична щітка ретельно очищає навіть структуровані підлогові покриття і шви.
  • Циліндрична щітка автоматично направляє машину вперед, що полегшує її рух.
Підлога відразу суха після прибирання
  • М'які всмоктуючі смужки видаляють вологу - при русі вперед і назад.
  • Для більш інтенсивного прибирання можна відключити всмоктування.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток (мм) 300
Ширина всмоктуючої балки (мм) 300
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 4 / 4
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 200
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 150
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 35
Частота обертання щітки (об/хв) 1270
Тиск прижиму щітки (г/см²) 100
Витрата води (л/хв) 0,3
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 72,4
Споживана потужність (Вт) 550
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 13
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 365 x 345 x 1162

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Колеса для транспортування
  • Обертова щітка: 1 шт.
  • 2 всмоктуючі балки, прямі: 1 шт.

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина BR 30/4 C BP
Підлогомийна машина BR 30/4 C BP
Підлогомийна машина BR 30/4 C BP

Відео

Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для BR 30/4 C BP

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.