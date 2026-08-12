Быстрозарядное устройство для всех 36-вольтных сменных аккумуляторов на платформе 36 V Kärcher Battery Power быстро заряжает аккумуляторы до полной емкости. Например, аккумулятор 36 В/2.5 А·ч заряжается до 80% всего за 48 минут. Кроме того, в корпус зарядного устройства встроен настенный кронштейн.