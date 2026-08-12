Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5 А
Завдяки швидкозарядному пристрою змінний акумулятор 36 В/2.5 А·год може зарядитися до 80% всього за 48 хвилин. Також він підходить для всіх інших акумуляторів на платформі 36 V Kärcher Battery Power.
Швидкозарядний пристрій для всіх 36-вольтних змінних акумуляторів на платформі 36 V Kärcher Battery Power швидко заряджає акумулятори до повної ємності. Наприклад, акумулятор 36 В/2.5 А·год заряджається до 80% всього за 48 хвилин. Крім того, в корпус зарядного пристрою вбудований настінний кронштейн.
Особливості та переваги
Швидкозарядний пристрійЗаряджає акумуляторну батарею Kärcher на 36 В / 2,5 Ач до 80% за 48 хвилин. Заряджає акумуляторну батарею Kärcher 36 В / 5,0 Ач до 80% за 1,5 години.
Широкий спектр застосуванняСумісність з усіма акумуляторами Kärcher на платформі 36 В.
Кріплення на стіну.Для кріплення до стіни.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Час заряду швидкозарядним пристроєм
|
Акумулятор Battery Power 36 В / 2,5 Ач:
48 хв (80 %) / 78 хв (100 %)
Акумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Агод:
98 хв (80 %) / 138 хв (100 %)
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 240
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,677
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,92
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|184 x 133 x 88
Відео