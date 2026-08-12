Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5 А

Завдяки швидкозарядному пристрою змінний акумулятор 36 В/2.5 А·год може зарядитися до 80% всього за 48 хвилин. Також він підходить для всіх інших акумуляторів на платформі 36 V Kärcher Battery Power.