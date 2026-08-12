Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5 А

Завдяки швидкозарядному пристрою змінний акумулятор 36 В/2.5 А·год може зарядитися до 80% всього за 48 хвилин. Також він підходить для всіх інших акумуляторів на платформі 36 V Kärcher Battery Power.

Швидкозарядний пристрій для всіх 36-вольтних змінних акумуляторів на платформі 36 V Kärcher Battery Power швидко заряджає акумулятори до повної ємності. Наприклад, акумулятор 36 В/2.5 А·год заряджається до 80% всього за 48 хвилин. Крім того, в корпус зарядного пристрою вбудований настінний кронштейн.

Особливості та переваги
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5 А: Швидкозарядний пристрій
Швидкозарядний пристрій
Заряджає акумуляторну батарею Kärcher на 36 В / 2,5 Ач до 80% за 48 хвилин. Заряджає акумуляторну батарею Kärcher 36 В / 5,0 Ач до 80% за 1,5 години.
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5 А: Широкий спектр застосування
Широкий спектр застосування
Сумісність з усіма акумуляторами Kärcher на платформі 36 В.
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5 А: Кріплення на стіну.
Кріплення на стіну.
Для кріплення до стіни.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Час заряду швидкозарядним пристроєм Акумулятор Battery Power 36 В / 2,5 Ач:
48 хв (80 %) / 78 хв (100 %)

Акумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Агод:
98 хв (80 %) / 138 хв (100 %)
Зарядний струм (A) 2,5
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Колір чорний
Вага (кг) 0,677
Вага (з упаковкою) (кг) 0,92
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 184 x 133 x 88
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5 А

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