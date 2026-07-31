Підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/25 C дає змогу ефективно очищати тверді підлогові покриття як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Роликова та бічні щітки приводяться в обертання акумуляторним електроприводом, що значно полегшує оператору роботу: він може з набагато меншими зусиллями вимітати сміття з кутів та інших важкодоступних місць. Пасивна система всмоктування в комбінації з поролоновим фільтром зменшує поширення пилу та забруднення ним навколишнього середовища. Роликова щітка регулюється за висотою (6 ступенів) для оптимального очищення різних поверхонь. Прибирання полегшує практичний майданчик для перевезення додаткового інвентарю (наприклад, відра і щипців для крупного сміття), а обслуговування машини – можливість заміни бічних щіток і фільтра без використання інструментів. Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В гарантує достатню продуктивність для вирішення будь-яких завдань. Змінний акумулятор можна витягти для спрощення транспортування машини. Акумулятор та зарядний пристрій не входять до комплекту постачання.