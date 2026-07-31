Толкаемая подметальная машина KM 70/25 C позволяет эффективно очищать твердые напольные покрытия как в помещениях, так и на открытом воздухе. Роликовая и боковые щетки приводятся во вращение аккумуляторным электроприводом, что значительно облегчает оператору работу: он может с намного меньшими усилиями выметать мусор из углов и других труднодоступных мест. Пассивная система всасывания в комбинации с поролоновым фильтром уменьшает распространение пыли и загрязнение ею окружающего пространства. Роликовая щетка регулируется по высоте (6 ступеней) для оптимальной очистки различных поверхностей. Уборку облегчает практичная площадка для перевозки дополнительного инвентаря (например, ведра и щипцов для крупного мусора), а обслуживание машины – возможность замены боковых щеток и фильтра без применения инструментов. Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В гарантирует достаточную производительность для решения любых задач. Сменный аккумулятор можно извлечь для упрощения транспортировки машины. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.