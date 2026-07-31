Компактная подметальная машина KM 70/25 C Bp 2SB (с двумя боковыми щетками)

Толкаемая подметальная машина KM 70/25 C предназначена для уборки твердых покрытий в помещениях и на открытом воздухе. Она оснащена фильтром, уменьшающим подъем пыли, и аккумуляторным электроприводом роликовой и боковых щеток, который облегчает выполнение работ.

Толкаемая подметальная машина KM 70/25 C позволяет эффективно очищать твердые напольные покрытия как в помещениях, так и на открытом воздухе. Роликовая и боковые щетки приводятся во вращение аккумуляторным электроприводом, что значительно облегчает оператору работу: он может с намного меньшими усилиями выметать мусор из углов и других труднодоступных мест. Пассивная система всасывания в комбинации с поролоновым фильтром уменьшает распространение пыли и загрязнение ею окружающего пространства. Роликовая щетка регулируется по высоте (6 ступеней) для оптимальной очистки различных поверхностей. Уборку облегчает практичная площадка для перевозки дополнительного инвентаря (например, ведра и щипцов для крупного мусора), а обслуживание машины – возможность замены боковых щеток и фильтра без применения инструментов. Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В гарантирует достаточную производительность для решения любых задач. Сменный аккумулятор можно извлечь для упрощения транспортировки машины. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Особенности и преимущества
Компактная подметальная машина KM 70/25 C Bp 2SB (с двумя боковыми щетками): Сменный литий-ионный аккумулятор
Сменный литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора можно выбирать в зависимости от очищаемой площади. Возможность быстрого и промежуточного заряда для продления времени работы и повышения производительности труда. Индикация остаточного времени работы от текущего заряда аккумулятора.
Компактная подметальная машина KM 70/25 C Bp 2SB (с двумя боковыми щетками): Фильтр для пыли
Фильтр для пыли
Уменьшает распространение пыли и ее воздействие на оператора и окружающих. Фильтр заменяется без применения инструментов.
Компактная подметальная машина KM 70/25 C Bp 2SB (с двумя боковыми щетками): Практичный отсек для хранения
Практичный отсек для хранения
Дополнительный инвентарь для уборки может перевозиться на корпусе машины Повышает эффективность уборки и позволяет избежать дополнительных перемещений. Возможность удобного сбора и утилизации крупного мусора.
Складная рукоятка, устанавливаемая в трех положениях
  • Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении
  • Адаптируется к росту оператора.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Тип привода вручную
Макс. производительность по площади (м²/ч) 3920
Рабочая ширина (мм) 480
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 700
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 980
Полная/полезная емкость контейнера (л) 45 / 20
Тип аккумулятора Съемный литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (ч) макс. 2,2 (5,0 А·ч) / макс. 2,7 (6,0 Aч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 98 / 138
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 32
Масса с упаковкой (кг) 38,732

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Фильтр для мелкой пыли

Оснащение

  • Электрический привод поворота
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Складная рукоятка
  • Принцип сметания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Бесступенчато регулируемая боковая щетка
  • Ручка для переноски
Компактная подметальная машина KM 70/25 C Bp 2SB (с двумя боковыми щетками)
Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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