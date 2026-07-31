Компактная подметальная машина KM 70/25 C Bp 2SB (с двумя боковыми щетками)
Толкаемая подметальная машина KM 70/25 C предназначена для уборки твердых покрытий в помещениях и на открытом воздухе. Она оснащена фильтром, уменьшающим подъем пыли, и аккумуляторным электроприводом роликовой и боковых щеток, который облегчает выполнение работ.
Толкаемая подметальная машина KM 70/25 C позволяет эффективно очищать твердые напольные покрытия как в помещениях, так и на открытом воздухе. Роликовая и боковые щетки приводятся во вращение аккумуляторным электроприводом, что значительно облегчает оператору работу: он может с намного меньшими усилиями выметать мусор из углов и других труднодоступных мест. Пассивная система всасывания в комбинации с поролоновым фильтром уменьшает распространение пыли и загрязнение ею окружающего пространства. Роликовая щетка регулируется по высоте (6 ступеней) для оптимальной очистки различных поверхностей. Уборку облегчает практичная площадка для перевозки дополнительного инвентаря (например, ведра и щипцов для крупного мусора), а обслуживание машины – возможность замены боковых щеток и фильтра без применения инструментов. Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В гарантирует достаточную производительность для решения любых задач. Сменный аккумулятор можно извлечь для упрощения транспортировки машины. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Сменный литий-ионный аккумуляторЕмкость аккумулятора можно выбирать в зависимости от очищаемой площади. Возможность быстрого и промежуточного заряда для продления времени работы и повышения производительности труда. Индикация остаточного времени работы от текущего заряда аккумулятора.
Фильтр для пылиУменьшает распространение пыли и ее воздействие на оператора и окружающих. Фильтр заменяется без применения инструментов.
Практичный отсек для храненияДополнительный инвентарь для уборки может перевозиться на корпусе машины Повышает эффективность уборки и позволяет избежать дополнительных перемещений. Возможность удобного сбора и утилизации крупного мусора.
Складная рукоятка, устанавливаемая в трех положениях
- Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении
- Адаптируется к росту оператора.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Тип привода
|вручную
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3920
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|980
|Полная/полезная емкость контейнера (л)
|45 / 20
|Тип аккумулятора
|Съемный литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (ч)
|макс. 2,2 (5,0 А·ч) / макс. 2,7 (6,0 Aч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|98 / 138
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|32
|Масса с упаковкой (кг)
|38,732
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Фильтр для мелкой пыли
Оснащение
- Электрический привод поворота
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Устройство ручной очистки фильтра
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Бесступенчато регулируемая боковая щетка
- Ручка для переноски
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве