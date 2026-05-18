Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp

Перший професійний акумуляторний щітковий пилосос для очищення будь-яких килимових і твердих підлогових покриттів Kärcher CV 30/2 Bp. З автоматичним розпізнаванням виду покриття, малою висотою щіткового вузла і функцією очищення щітки.

CV 30/2 Bp з 3-літровим сміттєзбірником - перший акумуляторний щітковий пилосос для професійного прибирання будь-яких килимових і твердих підлогових покриттів. Завдяки автоматичному розпізнаванню виду покриття апарат оптимально адаптується до нього. Високоефективна щітка ретельно видаляє забруднення з глибини килимового ворсу і розправляє його. Компактний пилосос із дуже малою висотою щіткового вузла дає змогу легко очищати підлогу під ліжками та іншими меблями, що робить його ідеальним рішенням для клінінгових компаній і готелів. Ще однією перевагою є швидке та гігієнічне очищення роликової щітки. Воно забезпечується функцією самоочищення: волосся, що намоталося на щітку, відокремлюється від неї натисканням педалі і всмоктується апаратом. Дуже зручний у користуванні бездротовий щітковий пилосос Kärcher CV 30/2 Bp оснащений інноваційною ручкою, в яку інтегровані вимикач, кнопка ввімкнення режиму eco!efficiency і світлодіодний дисплей, що відображає залишковий час роботи. При замовленні апарату в цій версії слід враховувати, що необхідні для його експлуатації потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ і відповідний зарядний пристрій повинні купуватися окремо. Як опція доступний високоефективний фільтр HEPA 14.

Особливості та переваги
Автоматичне визначення рівня підлоги
Автоматична адаптація продуктивності прибирання до відповідної поверхні. Чудові результати прибирання текстильних і твердих підлогових покриттів.
Функція самоочищення роликової щітки за допомогою ножного вимикача
Волосся, зібране щіткою, відокремлюється і всмоктуються пилососом. Швидке та ефективне очищення роликової щітки без необхідності її зняття. Безконтактна, отже, особливо гігієнічна очистка роликової щітки.
Багатофункціональна інноваційна ручка зі світлодіодним дисплеєм
З ергономічним вимикачем. З режимом eco!efficiency: подовжує час роботи акумулятора, знижує рівень шуму під час роботи. Світлодіодний дисплей з практичним відображенням залишкового часу роботи акумулятора.
Компактна конструкція з дуже малою висотою щіткового вузла
  • Гнучкий вертикальний щітковий пилосос можна легко вирівняти на підлозі.
  • Дозволяє без зусиль пилососити під ліжками та іншими меблями.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
  • Сумісність з усіма акумуляторами Kärcher Battery Power+ та акумуляторами Battery Power на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Розрідження (мбар/кПа) 187 / 18,7
Витрата повітря (л/с) 34
Номінальна потужність (Вт) 420
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 64
Об'єм сміттєзбірника (л) 3
Робоча ширина (см) 30
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Продуктивність від 1 заряду батареї (м²) 200 (6,0 Aгод) / 250 (7,5 Агод)
Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв) Режим eco!еfficiency: / макс. 50 (6,0 Aгод) Режим живлення: / макс. 32 (6,0 Aгод) Режим eco!еfficiency: / макс. 67 (7,5 Агод) Режим живлення: / макс. 47 (7,5 Агод)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв) 44 / 68
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 6,5
Вага (з упаковкою) (кг) 9,4
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 310 x 1150

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Щілинна насадка
  • Насадка для м'яких меблів
  • Жорсткість роликової щітки: середньо м'яка
  • Кількість роликових щіток: 1 шт.
  • Колір роликових щіток: чорний
  • З'ємна всмоктувальна трубка
  • Еластичний всмоктуючий шланг

Оснащення

  • Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
Області застосування
  • Спеціально рекомендується для клінінгу та прибирання в готелях
  • Для ретельного очищення будь-яких підлогових покриттів - від твердих до килимових.
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

