CV 30/2 Bp з 3-літровим сміттєзбірником - перший акумуляторний щітковий пилосос для професійного прибирання будь-яких килимових і твердих підлогових покриттів. Завдяки автоматичному розпізнаванню виду покриття апарат оптимально адаптується до нього. Високоефективна щітка ретельно видаляє забруднення з глибини килимового ворсу і розправляє його. Компактний пилосос із дуже малою висотою щіткового вузла дає змогу легко очищати підлогу під ліжками та іншими меблями, що робить його ідеальним рішенням для клінінгових компаній і готелів. Ще однією перевагою є швидке та гігієнічне очищення роликової щітки. Воно забезпечується функцією самоочищення: волосся, що намоталося на щітку, відокремлюється від неї натисканням педалі і всмоктується апаратом. Дуже зручний у користуванні бездротовий щітковий пилосос Kärcher CV 30/2 Bp оснащений інноваційною ручкою, в яку інтегровані вимикач, кнопка ввімкнення режиму eco!efficiency і світлодіодний дисплей, що відображає залишковий час роботи. При замовленні апарату в цій версії слід враховувати, що необхідні для його експлуатації потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ і відповідний зарядний пристрій повинні купуватися окремо. Як опція доступний високоефективний фільтр HEPA 14.