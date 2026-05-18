Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp
Перший професійний акумуляторний щітковий пилосос для очищення будь-яких килимових і твердих підлогових покриттів Kärcher CV 30/2 Bp. З автоматичним розпізнаванням виду покриття, малою висотою щіткового вузла і функцією очищення щітки.
CV 30/2 Bp з 3-літровим сміттєзбірником - перший акумуляторний щітковий пилосос для професійного прибирання будь-яких килимових і твердих підлогових покриттів. Завдяки автоматичному розпізнаванню виду покриття апарат оптимально адаптується до нього. Високоефективна щітка ретельно видаляє забруднення з глибини килимового ворсу і розправляє його. Компактний пилосос із дуже малою висотою щіткового вузла дає змогу легко очищати підлогу під ліжками та іншими меблями, що робить його ідеальним рішенням для клінінгових компаній і готелів. Ще однією перевагою є швидке та гігієнічне очищення роликової щітки. Воно забезпечується функцією самоочищення: волосся, що намоталося на щітку, відокремлюється від неї натисканням педалі і всмоктується апаратом. Дуже зручний у користуванні бездротовий щітковий пилосос Kärcher CV 30/2 Bp оснащений інноваційною ручкою, в яку інтегровані вимикач, кнопка ввімкнення режиму eco!efficiency і світлодіодний дисплей, що відображає залишковий час роботи. При замовленні апарату в цій версії слід враховувати, що необхідні для його експлуатації потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ і відповідний зарядний пристрій повинні купуватися окремо. Як опція доступний високоефективний фільтр HEPA 14.
Особливості та переваги
Автоматичне визначення рівня підлогиАвтоматична адаптація продуктивності прибирання до відповідної поверхні. Чудові результати прибирання текстильних і твердих підлогових покриттів.
Функція самоочищення роликової щітки за допомогою ножного вимикачаВолосся, зібране щіткою, відокремлюється і всмоктуються пилососом. Швидке та ефективне очищення роликової щітки без необхідності її зняття. Безконтактна, отже, особливо гігієнічна очистка роликової щітки.
Багатофункціональна інноваційна ручка зі світлодіодним дисплеємЗ ергономічним вимикачем. З режимом eco!efficiency: подовжує час роботи акумулятора, знижує рівень шуму під час роботи. Світлодіодний дисплей з практичним відображенням залишкового часу роботи акумулятора.
Компактна конструкція з дуже малою висотою щіткового вузла
- Гнучкий вертикальний щітковий пилосос можна легко вирівняти на підлозі.
- Дозволяє без зусиль пилососити під ліжками та іншими меблями.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
- Сумісність з усіма акумуляторами Kärcher Battery Power+ та акумуляторами Battery Power на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Розрідження (мбар/кПа)
|187 / 18,7
|Витрата повітря (л/с)
|34
|Номінальна потужність (Вт)
|420
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|64
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|3
|Робоча ширина (см)
|30
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Продуктивність від 1 заряду батареї (м²)
|200 (6,0 Aгод) / 250 (7,5 Агод)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / макс. 50 (6,0 Aгод) Режим живлення: / макс. 32 (6,0 Aгод) Режим eco!еfficiency: / макс. 67 (7,5 Агод) Режим живлення: / макс. 47 (7,5 Агод)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|44 / 68
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,4
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 310 x 1150
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Щілинна насадка
- Насадка для м'яких меблів
- Жорсткість роликової щітки: середньо м'яка
- Кількість роликових щіток: 1 шт.
- Колір роликових щіток: чорний
- З'ємна всмоктувальна трубка
- Еластичний всмоктуючий шланг
Оснащення
- Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
Області застосування
- Спеціально рекомендується для клінінгу та прибирання в готелях
- Для ретельного очищення будь-яких підлогових покриттів - від твердих до килимових.
