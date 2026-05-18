CV 30/2 Bp с 3-литровым мусоросборником – первый аккумуляторный щеточный пылесос для профессиональной уборки любых ковровых и твердых напольных покрытий. Благодаря автоматическому распознаванию вида покрытия аппарат оптимально адаптируется к нему. Высокоэффективная щетка тщательно удаляет загрязнения из глубины коврового ворса и расправляет его. Компактный пылесос с очень малой высотой щеточного узла позволяет легко очищать пол под кроватями и другой мебелью, что делает его идеальным решением для клининговых компаний и гостиниц. Еще одним преимуществом является быстрая и гигиеничная очистка роликовой щетки. Она обеспечивается функцией самоочистки: намотавшиеся на щетку волосы отделяются от нее нажатием педали и всасываются аппаратом. Очень удобный в обращении беспроводной щеточный пылесос CV 30/2 Bp оснащен инновационной рукояткой, в которую интегрированы выключатель, кнопка включения режима eco!efficiency и светодиодный дисплей, отображающий остаточное время работы. При заказе аппарата в этой версии следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее зарядное устройство должны приобретаться отдельно. В качестве опции доступен высокоэффективный фильтр HEPA 14.