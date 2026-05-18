Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp

Первый профессиональный аккумуляторный щеточный пылесос для очистки любых ковровых и твердых напольных покрытий: CV 30/2 Bp. С автоматическим распознаванием вида покрытия, малой высотой щеточного узла и функцией очистки щетки.

CV 30/2 Bp с 3-литровым мусоросборником – первый аккумуляторный щеточный пылесос для профессиональной уборки любых ковровых и твердых напольных покрытий. Благодаря автоматическому распознаванию вида покрытия аппарат оптимально адаптируется к нему. Высокоэффективная щетка тщательно удаляет загрязнения из глубины коврового ворса и расправляет его. Компактный пылесос с очень малой высотой щеточного узла позволяет легко очищать пол под кроватями и другой мебелью, что делает его идеальным решением для клининговых компаний и гостиниц. Еще одним преимуществом является быстрая и гигиеничная очистка роликовой щетки. Она обеспечивается функцией самоочистки: намотавшиеся на щетку волосы отделяются от нее нажатием педали и всасываются аппаратом. Очень удобный в обращении беспроводной щеточный пылесос CV 30/2 Bp оснащен инновационной рукояткой, в которую интегрированы выключатель, кнопка включения режима eco!efficiency и светодиодный дисплей, отображающий остаточное время работы. При заказе аппарата в этой версии следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее зарядное устройство должны приобретаться отдельно. В качестве опции доступен высокоэффективный фильтр HEPA 14.

Особенности и преимущества
Автоматическое определение уровня пола
Автоматическая адаптация производительности уборки к соответствующей поверхности. Превосходные результаты уборки текстильных и твердых напольных покрытий.
Функция самоочистки роликовой щетки с помощью ножного выключателя
Волосы, собранные щеткой, отделяются и всасываются пылесосом. Быстрая и эффективная очистка роликовой щетки без необходимости ее снятия. Бесконтактная, следовательно, особенно гигиеничная очистка роликовой щетки.
Многофункциональная инновационная ручка со светодиодным дисплеем
С эргономичным выключателем. С режимом eco!efficiency: продлевает время работы аккумулятора, снижает уровень шума во время работы. Светодиодный дисплей с практичным отображением остаточного времени работы аккумулятора.
Компактная конструкция с очень малой высотой щеточного узла
  • Гибкий вертикальный щеточный пылесос можно легко выровнять на полу.
  • Позволяет без усилий пылесосить под кроватями и другой мебелью.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
  • Совместимость со всеми аккумуляторами Kärcher Battery Power+ и аккумуляторами Battery Power на 36 В.
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Разрежение (мбар/кПа) 187 / 18,7
Расход воздуха (л/с) 34
Потребляемая мощность (Вт) 420
Уровень звукового давления (дБ(А)) 64
Объем мусоросборника (л) 3
Рабочая ширина (см) 30
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) 200 (6,0 Aч) / 250 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 32 (6,0 Aч) Режим eco!efficiency: / макс. 67 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 47 (7,5 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 44 / 68
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 6,5
Вес (с упаковкой) (кг) 9,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 310 x 1150

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Жесткость роликовой щетки: средне мягкая
  • Количество роликовых щеток: 1 шт.
  • Цвет роликовых щеток: Черный
  • Съемная всасывающая трубка
  • Эластичный всасывающий шланг

Оснащение

  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
Области применения
  • Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
