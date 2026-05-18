Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp
Первый профессиональный аккумуляторный щеточный пылесос для очистки любых ковровых и твердых напольных покрытий: CV 30/2 Bp. С автоматическим распознаванием вида покрытия, малой высотой щеточного узла и функцией очистки щетки.
CV 30/2 Bp с 3-литровым мусоросборником – первый аккумуляторный щеточный пылесос для профессиональной уборки любых ковровых и твердых напольных покрытий. Благодаря автоматическому распознаванию вида покрытия аппарат оптимально адаптируется к нему. Высокоэффективная щетка тщательно удаляет загрязнения из глубины коврового ворса и расправляет его. Компактный пылесос с очень малой высотой щеточного узла позволяет легко очищать пол под кроватями и другой мебелью, что делает его идеальным решением для клининговых компаний и гостиниц. Еще одним преимуществом является быстрая и гигиеничная очистка роликовой щетки. Она обеспечивается функцией самоочистки: намотавшиеся на щетку волосы отделяются от нее нажатием педали и всасываются аппаратом. Очень удобный в обращении беспроводной щеточный пылесос CV 30/2 Bp оснащен инновационной рукояткой, в которую интегрированы выключатель, кнопка включения режима eco!efficiency и светодиодный дисплей, отображающий остаточное время работы. При заказе аппарата в этой версии следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее зарядное устройство должны приобретаться отдельно. В качестве опции доступен высокоэффективный фильтр HEPA 14.
Особенности и преимущества
Автоматическое определение уровня полаАвтоматическая адаптация производительности уборки к соответствующей поверхности. Превосходные результаты уборки текстильных и твердых напольных покрытий.
Функция самоочистки роликовой щетки с помощью ножного выключателяВолосы, собранные щеткой, отделяются и всасываются пылесосом. Быстрая и эффективная очистка роликовой щетки без необходимости ее снятия. Бесконтактная, следовательно, особенно гигиеничная очистка роликовой щетки.
Многофункциональная инновационная ручка со светодиодным дисплеемС эргономичным выключателем. С режимом eco!efficiency: продлевает время работы аккумулятора, снижает уровень шума во время работы. Светодиодный дисплей с практичным отображением остаточного времени работы аккумулятора.
Компактная конструкция с очень малой высотой щеточного узла
- Гибкий вертикальный щеточный пылесос можно легко выровнять на полу.
- Позволяет без усилий пылесосить под кроватями и другой мебелью.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
- Совместимость со всеми аккумуляторами Kärcher Battery Power+ и аккумуляторами Battery Power на 36 В.
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Разрежение (мбар/кПа)
|187 / 18,7
|Расход воздуха (л/с)
|34
|Потребляемая мощность (Вт)
|420
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|64
|Объем мусоросборника (л)
|3
|Рабочая ширина (см)
|30
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|200 (6,0 Aч) / 250 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 32 (6,0 Aч) Режим eco!efficiency: / макс. 67 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 47 (7,5 Ач)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|44 / 68
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|6,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 310 x 1150
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Жесткость роликовой щетки: средне мягкая
- Количество роликовых щеток: 1 шт.
- Цвет роликовых щеток: Черный
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
Оснащение
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
Области применения
- Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
