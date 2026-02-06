Потужний акумуляторний пилосос для сухого прибирання LVS 1/2 Bp забезпечує відмінну силу всмоктування. У комплекті — щілинна насадка та активна насадка для підлоги (з обертовою щіткою), що забезпечують ретельне очищення всіх типів підлогових покриттів і текстильних поверхонь. Технологія циклонної фільтрації від Kärcher підтримує стабільну потужність всмоктування. Завдяки компактній конструкції, маневреності та універсальності, цей бездротовий пилосос ідеально підходить для клінінгових компаній, прибирання в готелях, закладах громадського харчування та торгівлі. Завдяки повній свободі руху він є оптимальним рішенням для оперативного локального прибирання, а також для прибирання сходів. Вбудований фільтр HEPA 13 забезпечує найвищий рівень безпеки у зонах з підвищеними гігієнічними вимогами. LVS 1/2 Bp надзвичайно простий у використанні: потужність всмоктування регулюється в трьох режимах, а за кілька простих дій сам пристрій легко трансформується з вертикального пилососа в ручний - для чищення м’яких меблів та інших поверхонь. Контейнер для сміття не потребує фільтр-мішків, що дозволяє знизити витрати та забезпечити гігієнічне видалення сміття - без прямого контакту з брудом. Завдяки потужним 36-вольтним акумуляторам Kärcher, пилосос демонструє відмінні результати прибирання. Зверніть увагу: акумулятор і швидкий зарядний пристрій не входять до комплекту постачання та замовляються окремо.