LVS 1/2 Bp
Акумуляторний вертикальний пилосос для сухого прибирання LVS 1/2 Bp з відмінною силою всмоктування, завдяки технології циклонної фільтрації. Універсальне застосування, три режими регулювання потужності всмоктування, фільтр HEPA 13, насадка для підлоги та щілинна насадка.
Потужний акумуляторний пилосос для сухого прибирання LVS 1/2 Bp забезпечує відмінну силу всмоктування. У комплекті — щілинна насадка та активна насадка для підлоги (з обертовою щіткою), що забезпечують ретельне очищення всіх типів підлогових покриттів і текстильних поверхонь. Технологія циклонної фільтрації від Kärcher підтримує стабільну потужність всмоктування. Завдяки компактній конструкції, маневреності та універсальності, цей бездротовий пилосос ідеально підходить для клінінгових компаній, прибирання в готелях, закладах громадського харчування та торгівлі. Завдяки повній свободі руху він є оптимальним рішенням для оперативного локального прибирання, а також для прибирання сходів. Вбудований фільтр HEPA 13 забезпечує найвищий рівень безпеки у зонах з підвищеними гігієнічними вимогами. LVS 1/2 Bp надзвичайно простий у використанні: потужність всмоктування регулюється в трьох режимах, а за кілька простих дій сам пристрій легко трансформується з вертикального пилососа в ручний - для чищення м’яких меблів та інших поверхонь. Контейнер для сміття не потребує фільтр-мішків, що дозволяє знизити витрати та забезпечити гігієнічне видалення сміття - без прямого контакту з брудом. Завдяки потужним 36-вольтним акумуляторам Kärcher, пилосос демонструє відмінні результати прибирання. Зверніть увагу: акумулятор і швидкий зарядний пристрій не входять до комплекту постачання та замовляються окремо.
Особливості та переваги
Професійна якість: надміцний і довговічний.Унікальна циклонна технологія фільтрації для стабільно високої потужності всмоктування. Безщітковий двигун EC – довгий термін служби та висока зносостійкість. Інноваційна система фільтрації - проста в обслуговуванні та заощаджує час.
Відмінна ефективність прибирання.Прибирання, залежно від потреб: три варіанти режимів очищення. Ефективно видаляє пил і бруд з усіх поверхонь. Ідеальне рішення для локального прибирання. Необмежена свобода руху та тривалий час роботи, завдяки акумулятору на 36 В.
Високоефективний фільтр HEPA-13.Відповідає найвищим вимогам безпеки у зонах з підвищеними гігієнічними вимогами. Висока ефективність фільтрації (99,95%) гарантує затримання найдрібніших частинок. Сертифікований, згідно зі стандартом DIN EN 1822:2019.
Універсальність: три режими роботи на вибір.
- Режими роботи: Power, Standard або eco!efficiency.
- Вибір сили всмоктування, залежно від задач прибирання.
- Режим eco!efficiency: ощадливе споживання енергії та довший час роботи батареї.
Практичний контейнер для сміття.
- Не потребує фільтр-мішків: зручно, економічно та екологічно.
- Легке очищення контейнера - без контакту з брудом.
- Прозорий контейнер для сміття забезпечує візуальний контроль заповнення.
Підходить для різних типів поверхонь.
- Підходить для різних типів підлогових покриттів і поверхонь.
- Можливість використання як ручного, так і вертикального пилососа.
- Ідеальне рішення для прибирання сходів.
Кріплення на стіну.
- Компактне зберігання, займає мало місця.
- Безпечне зберігання пилососа.
- Завжди доступний для використання.
Тримач для візочка FlexoMate.
- Компактне зберігання, займає мало місця.
- Безпечне зберігання пилососа.
- Завжди доступний для використання.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- Сумісний з усіма акумуляторами Kärcher Battery Power+/Power на 36 В.
- Зручний індикатор залишкового часу роботи безпосередньо на акумуляторі.
- Швидка та легка заміна акумулятора.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|0,35
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|72
|Витрата повітря (л/с)
|15
|Споживана потужність (Вт)
|350
|Розрідження (мбар/кПа)
|220 / 22
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / прим. 80 (5,0 А·год) Режим живлення: / прим. 28 (5,0 А·год) Режим eco!еfficiency: / прим. 40 (2,5 А·год) Режим живлення: / прим. 14 (2,5 А·год)
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,95
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,82
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|186 x 250 x 1150
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Кількість всмоктувальних трубок: 1 шт.
- Активна насадка для підлоги (з обертовою щіткою)
- Щілинна насадка
- Фільтр захисту електродвигуна
- Тип фільтра HEPA: Фільтр HEPA 13
- Кріплення на стіну.
Оснащення
- Режим eco!еfficiency
Відео
Області застосування
- Для ретельного очищення будь-яких підлогових покриттів - від твердих до килимових.
- Зручне рішення для клінінгових компаній, що виконують прибирання в офісах, коридорах та на сходах.
- Оптимальне рішення для прибирання в автобусах, поїздах і літаках.
- Оптимальний вибір для готелів, ресторанів, магазинів, кінотеатрів і театрів.
- Спеціально розроблений для ретельного прибирання салонів автомобілів.
Аксесуари
