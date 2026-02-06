LVS 1/2 Bp

Аккумуляторный вертикальный пылесос для сухой уборки LVS 1/2 Bp с отличной силой всасывания, благодаря технологии циклонной фильтрации. Универсальное применение, три режима работы, фильтр HEPA 13, насадка для пола и щелевая насадка.

Мощный аккумуляторный пылесос для сухой уборки LVS 1/2 Bp обеспечивает отличную силу всасывания. В комплект входят щелевая насадка и активная насадка для пола (с вращающейся щёткой), которые обеспечивают тщательную очистку всех типов напольных покрытий и текстильных поверхностей. Технология циклонной фильтрации от Kärcher поддерживает стабильную мощность всасывания. Благодаря компактной конструкции, маневренности и универсальности, этот беспроводной пылесос идеально подходит для клининговых компаний, уборки в отелях, заведениях общественного питания и торговли. Благодаря полной свободе передвижения он является оптимальным решением для оперативной локальной уборки, а также для уборки лестниц. Встроенный фильтр HEPA 13 обеспечивает высочайший уровень безопасности в зонах с повышенными гигиеническими требованиями. LVS 1/2 Bp чрезвычайно прост в использовании: мощность всасывания регулируется в трёх режимах, а сам пылесос легко трансформируется из вертикального в ручной — для чистки мягкой мебели и других поверхностей. Контейнер для мусора не требует использования фильтр-мешков, что позволяет снизить расходы и обеспечить гигиеничное удаление мусора — без прямого контакта с грязью. Благодаря мощным 36-вольтным аккумуляторам Kärcher, пылесос демонстрирует отличные результаты уборки. Обратите внимание: аккумулятор и быстрое зарядное устройство не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.

Особенности и преимущества
LVS 1/2 Bp: Профессиональное качество: сверхпрочный и долговечный.
Профессиональное качество: сверхпрочный и долговечный.
Уникальная технология циклонной фильтрации обеспечивает стабильно высокую мощность всасывания. Бесщёточный двигатель EC гарантирует длительный срок службы и высокую износостойкость. Инновационная система фильтрации — простая в обслуживании и экономит время.
LVS 1/2 Bp: Отличная эффективность уборки.
Отличная эффективность уборки.
Для решения индивидуальных задач: три режима уборки на выбор. Эффективно удаляет пыль и грязь со всех поверхностей. Идеальное решение для локальной уборки. Неограниченная свобода движений и продолжительное время работы, благодаря аккумулятору напряжением 36 В.
LVS 1/2 Bp: Высокоэффективный фильтр HEPA 13
Высокоэффективный фильтр HEPA 13
Соответствует самым высоким требованиям безопасности в зонах с повышенными санитарными требованиями. Высокая эффективность фильтрации (99,95%) гарантирует задержание мельчайших частиц. Сертифицирован, согласно стандарту DIN EN 1822:2019.
Универсальность: три режима работы на выбор.
  • Режимы работы: Power, Standard или eco!efficiency.
  • Выбор силы всасывания в зависимости от задач уборки.
  • Режим eco!efficiency: для повышения экологичности и продления времени работы от одного заряда аккумулятора.
Практичный контейнер для мусора.
  • Не требует фильтр-мешков: удобно, экономично и экологично.
  • Лёгкая очистка контейнера — без контакта с грязью.
  • Прозрачный контейнер для мусора обеспечивает визуальный контроль наполнения.
Подходит для различных типов поверхностей.
  • Подходит для очистки различных типов напольных покрытий и поверхностей.
  • Возможность использования в качестве ручного и вертикального пылесоса.
  • Идеальное решение для уборки лестниц.
Крепление на стену.
  • Компактное хранение, занимает мало места.
  • Надежное хранение пылесоса.
  • Всегда готов к использованию.
Держатель для тележки FlexoMate.
  • Компактное хранение, занимает мало места.
  • Надежное хранение пылесоса.
  • Всегда готов к использованию.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Совместимость: все аккумуляторы платформы Kärcher Battery Power+/Power 36 В.
  • Удобный индикатор остаточного времени работы, расположенный на аккумуляторе.
  • Быстрая и простая замена аккумулятора.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Объем мусоросборника (л) 0,35
Материал контейнера для мусора Пластик
Уровень звукового давления (дБ(А)) 72
Расход воздуха (л/с) 15
Потребляемая мощность (Вт) 350
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / прим. 80 (5,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / прим. 28 (5,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / прим. 40 (2,5 А·ч) Режим энергоснабжения: / прим. 14 (2,5 А·ч)
Зарядный ток (A) 2,5
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,95
Вес (с упаковкой) (кг) 3,82
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 186 x 250 x 1150

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Количество всасывающих трубок.: 1 шт.
  • Активная насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
  • Крепление на стену.

Оснащение

  • Режим eco!efficiency
LVS 1/2 Bp
Видео

Области применения
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
  • Удобное решение для клининговых компаний, выполняющих уборку в офисах, коридорах и на лестницах.
  • Оптимальное решение для уборки в автобусах, поездах и самолетах.
  • Оптимальный выбор для отелей, ресторанов, магазинов, кинотеатров и театров.
  • Специально разработан для тщательной уборки салонов автомобилей.
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для LVS 1/2 Bp

