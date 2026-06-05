Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Adv

Автоматичне розпізнавання виду підлогового покриття, функція самоочищення щітки, мала висота щіткового вузла та наявність насадки для чищення поверхонь: ось лише деякі переваги апарату CV 30/2 Bp Adv - першого акумуляторного щіткового пилососа для професійного чищення будь-яких килимових і твердих покриттів.

З додатковою насадкою для чищення поверхонь у базовій комплектації: професійний акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Adv вражає ергономічністю та чудовими результатами прибирання. Завдяки автоматичному розпізнаванню виду підлогового покриття цей компактний бездротовий апарат з 3-літровим сміттєзбірником підходить для очищення будь-яких килимових і твердих покриттів. При цьому він забезпечує глибоке очищення килимового ворсу й одночасне розпрямлення волокон. Дуже мала висота щіткового вузла дає змогу персоналу готелів або клінінгових компаній легко очищати цим маневреним апаратом ділянки підлоги під ліжками чи іншими меблями. Дуже практичною є і гігієнічна функція самоочищення роликової щітки, яку зручно активувати натисканням педалі: волосся, що намоталося на щітку, відокремлюється від неї і всмоктується апаратом. Апарат оснащений інноваційною ручкою, на якій встановлені вимикач, кнопка ввімкнення режиму eco!efficiency і світлодіодний дисплей, що відображає залишковий час роботи. При замовленні апарату CV 30/2 Bp Adv слід враховувати, що необхідні для його експлуатації потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ і відповідний зарядний пристрій слід купувати окремо. Як опція доступний високоефективний фільтр HEPA 14.

Особливості та переваги
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Adv: Автоматичне визначення рівня підлоги
Автоматичне визначення рівня підлоги
Автоматична адаптація продуктивності прибирання до відповідної поверхні. Чудові результати прибирання текстильних і твердих підлогових покриттів.
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Adv: Функція самоочищення роликової щітки за допомогою ножного вимикача
Функція самоочищення роликової щітки за допомогою ножного вимикача
Волосся, зібране щіткою, відокремлюється і всмоктуються пилососом. Швидке та ефективне очищення роликової щітки без необхідності її зняття. Безконтактна, отже, особливо гігієнічна очистка роликової щітки.
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Adv: Універсальні насадки
Універсальні насадки
Гнучка насадка для прибирання поверхонь, таких як підлоги і шафи, а також для роботи у високих місцях. Практична насадка для оббивки та щілин.
Багатофункціональна інноваційна ручка зі світлодіодним дисплеєм
  • З ергономічним вимикачем.
  • З режимом eco!efficiency: подовжує час роботи акумулятора, знижує рівень шуму під час роботи.
  • Світлодіодний дисплей з практичним відображенням залишкового часу роботи акумулятора.
Компактна конструкція з дуже малою висотою щіткового вузла
  • Гнучкий вертикальний щітковий пилосос можна легко вирівняти на підлозі.
  • Дозволяє без зусиль пилососити під ліжками та іншими меблями.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
  • Сумісність з усіма акумуляторами Kärcher Battery Power+ та акумуляторами Battery Power на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Розрідження (мбар/кПа) 187 / 18,7
Витрата повітря (л/с) 34
Номінальна потужність (Вт) 420
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 64
Об'єм сміттєзбірника (л) 3
Робоча ширина (см) 30
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Продуктивність від 1 заряду батареї (м²) 200 (6,0 Aгод) / 250 (7,5 Агод)
Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв) Режим eco!еfficiency: / макс. 50 (6,0 Aгод) Режим живлення: / макс. 32 (6,0 Aгод) Режим eco!еfficiency: / макс. 67 (7,5 Агод) Режим живлення: / макс. 47 (7,5 Агод)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв) 44 / 68
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 6,5
Вага (з упаковкою) (кг) 9,4
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 310 x 1150

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Щілинна насадка
  • Насадка для м'яких меблів
  • Насадка для поверхонь
  • Жорсткість роликової щітки: середньо м'яка
  • Кількість роликових щіток: 1 шт.
  • Колір роликових щіток: чорний
  • З'ємна всмоктувальна трубка
  • Еластичний всмоктуючий шланг

Оснащення

  • Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Adv
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Adv
Акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Adv

Відео

Області застосування
  • Спеціально рекомендується для клінінгу та прибирання в готелях
Аксесуари
Запчастини для CV 30/2 Bp Adv

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