З додатковою насадкою для чищення поверхонь у базовій комплектації: професійний акумуляторний щітковий пилосос CV 30/2 Bp Adv вражає ергономічністю та чудовими результатами прибирання. Завдяки автоматичному розпізнаванню виду підлогового покриття цей компактний бездротовий апарат з 3-літровим сміттєзбірником підходить для очищення будь-яких килимових і твердих покриттів. При цьому він забезпечує глибоке очищення килимового ворсу й одночасне розпрямлення волокон. Дуже мала висота щіткового вузла дає змогу персоналу готелів або клінінгових компаній легко очищати цим маневреним апаратом ділянки підлоги під ліжками чи іншими меблями. Дуже практичною є і гігієнічна функція самоочищення роликової щітки, яку зручно активувати натисканням педалі: волосся, що намоталося на щітку, відокремлюється від неї і всмоктується апаратом. Апарат оснащений інноваційною ручкою, на якій встановлені вимикач, кнопка ввімкнення режиму eco!efficiency і світлодіодний дисплей, що відображає залишковий час роботи. При замовленні апарату CV 30/2 Bp Adv слід враховувати, що необхідні для його експлуатації потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ і відповідний зарядний пристрій слід купувати окремо. Як опція доступний високоефективний фільтр HEPA 14.