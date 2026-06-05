Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Adv

Автоматическое распознавание вида напольного покрытия, функция самоочистки щетки, малая высота щеточного узла и наличие насадки для чистки поверхностей: вот лишь некоторые преимущества аппарата CV 30/2 Bp Adv – первого аккумуляторного щеточного пылесоса для профессиональной чистки любых ковровых и твердых покрытий.

С дополнительной насадкой для чистки поверхностей в базовой комплектации: профессиональный аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Adv впечатляет эргономичностью и превосходными результатами уборки. Благодаря автоматическому распознаванию вида напольного покрытия этот компактный беспроводной аппарат с 3-литровым мусоросборником подходит для очистки любых ковровых и твердых покрытий. При этом он обеспечивает глубокую очистку коврового ворса и одновременное распрямление волокон. Очень малая высота щеточного узла позволяет персоналу гостиниц или клининговых компаний легко очищать этим маневренным аппаратом участки пола под кроватями или иной мебелью. Очень практичной является и гигиеничная функция самоочистки роликовой щетки, удобно активируемая нажатием педали: намотавшиеся на щетку волосы отделяются от нее и всасываются аппаратом. Аппарат оснащен инновационной рукояткой, на которой установлены выключатель, кнопка включения режима eco!efficiency и светодиодный дисплей, отображающий остаточное время работы. При заказе аппарата CV 30/2 Bp Adv следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее зарядное устройство должны приобретаться отдельно. В качестве опции доступен высокоэффективный фильтр HEPA 14.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Adv: Автоматическое определение уровня пола
Автоматическое определение уровня пола
Автоматическая адаптация производительности уборки к соответствующей поверхности. Превосходные результаты уборки текстильных и твердых напольных покрытий.
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Adv: Функция самоочистки роликовой щетки с помощью ножного выключателя
Функция самоочистки роликовой щетки с помощью ножного выключателя
Волосы, собранные щеткой, отделяются и всасываются пылесосом. Быстрая и эффективная очистка роликовой щетки без необходимости ее снятия. Бесконтактная, следовательно, особенно гигиеничная очистка роликовой щетки.
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Adv: Универсальные аксессуары
Универсальные аксессуары
Гибкая насадка для уборки поверхностей, таких как полы и шкафы, а также для работы в высоких местах. Практичная насадка для обивки и щелей.
Многофункциональная инновационная ручка со светодиодным дисплеем
  • С эргономичным выключателем.
  • С режимом eco!efficiency: продлевает время работы аккумулятора, снижает уровень шума во время работы.
  • Светодиодный дисплей с практичным отображением остаточного времени работы аккумулятора.
Компактная конструкция с очень малой высотой щеточного узла
  • Гибкий вертикальный щеточный пылесос можно легко выровнять на полу.
  • Позволяет без усилий пылесосить под кроватями и другой мебелью.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
  • Совместимость со всеми аккумуляторами Kärcher Battery Power+ и аккумуляторами Battery Power на 36 В.
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Разрежение (мбар/кПа) 187 / 18,7
Расход воздуха (л/с) 34
Потребляемая мощность (Вт) 420
Уровень звукового давления (дБ(А)) 64
Объем мусоросборника (л) 3
Рабочая ширина (см) 30
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) 200 (6,0 Aч) / 250 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 32 (6,0 Aч) Режим eco!efficiency: / макс. 67 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 47 (7,5 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 44 / 68
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 6,5
Вес (с упаковкой) (кг) 9,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 310 x 1150

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Насадка для поверхностей
  • Жесткость роликовой щетки: средне мягкая
  • Количество роликовых щеток: 1 шт.
  • Цвет роликовых щеток: Черный
  • Съемная всасывающая трубка
  • Эластичный всасывающий шланг

Оснащение

  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Adv
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Adv
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Adv

Видео

Области применения
  • Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
Принадлежности
Запчасти для CV 30/2 Bp Adv

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.