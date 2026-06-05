С дополнительной насадкой для чистки поверхностей в базовой комплектации: профессиональный аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Adv впечатляет эргономичностью и превосходными результатами уборки. Благодаря автоматическому распознаванию вида напольного покрытия этот компактный беспроводной аппарат с 3-литровым мусоросборником подходит для очистки любых ковровых и твердых покрытий. При этом он обеспечивает глубокую очистку коврового ворса и одновременное распрямление волокон. Очень малая высота щеточного узла позволяет персоналу гостиниц или клининговых компаний легко очищать этим маневренным аппаратом участки пола под кроватями или иной мебелью. Очень практичной является и гигиеничная функция самоочистки роликовой щетки, удобно активируемая нажатием педали: намотавшиеся на щетку волосы отделяются от нее и всасываются аппаратом. Аппарат оснащен инновационной рукояткой, на которой установлены выключатель, кнопка включения режима eco!efficiency и светодиодный дисплей, отображающий остаточное время работы. При заказе аппарата CV 30/2 Bp Adv следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее зарядное устройство должны приобретаться отдельно. В качестве опции доступен высокоэффективный фильтр HEPA 14.