Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Adv
Автоматическое распознавание вида напольного покрытия, функция самоочистки щетки, малая высота щеточного узла и наличие насадки для чистки поверхностей: вот лишь некоторые преимущества аппарата CV 30/2 Bp Adv – первого аккумуляторного щеточного пылесоса для профессиональной чистки любых ковровых и твердых покрытий.
С дополнительной насадкой для чистки поверхностей в базовой комплектации: профессиональный аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Adv впечатляет эргономичностью и превосходными результатами уборки. Благодаря автоматическому распознаванию вида напольного покрытия этот компактный беспроводной аппарат с 3-литровым мусоросборником подходит для очистки любых ковровых и твердых покрытий. При этом он обеспечивает глубокую очистку коврового ворса и одновременное распрямление волокон. Очень малая высота щеточного узла позволяет персоналу гостиниц или клининговых компаний легко очищать этим маневренным аппаратом участки пола под кроватями или иной мебелью. Очень практичной является и гигиеничная функция самоочистки роликовой щетки, удобно активируемая нажатием педали: намотавшиеся на щетку волосы отделяются от нее и всасываются аппаратом. Аппарат оснащен инновационной рукояткой, на которой установлены выключатель, кнопка включения режима eco!efficiency и светодиодный дисплей, отображающий остаточное время работы. При заказе аппарата CV 30/2 Bp Adv следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее зарядное устройство должны приобретаться отдельно. В качестве опции доступен высокоэффективный фильтр HEPA 14.
Особенности и преимущества
Автоматическое определение уровня полаАвтоматическая адаптация производительности уборки к соответствующей поверхности. Превосходные результаты уборки текстильных и твердых напольных покрытий.
Функция самоочистки роликовой щетки с помощью ножного выключателяВолосы, собранные щеткой, отделяются и всасываются пылесосом. Быстрая и эффективная очистка роликовой щетки без необходимости ее снятия. Бесконтактная, следовательно, особенно гигиеничная очистка роликовой щетки.
Универсальные аксессуарыГибкая насадка для уборки поверхностей, таких как полы и шкафы, а также для работы в высоких местах. Практичная насадка для обивки и щелей.
Многофункциональная инновационная ручка со светодиодным дисплеем
- С эргономичным выключателем.
- С режимом eco!efficiency: продлевает время работы аккумулятора, снижает уровень шума во время работы.
- Светодиодный дисплей с практичным отображением остаточного времени работы аккумулятора.
Компактная конструкция с очень малой высотой щеточного узла
- Гибкий вертикальный щеточный пылесос можно легко выровнять на полу.
- Позволяет без усилий пылесосить под кроватями и другой мебелью.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
- Совместимость со всеми аккумуляторами Kärcher Battery Power+ и аккумуляторами Battery Power на 36 В.
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Разрежение (мбар/кПа)
|187 / 18,7
|Расход воздуха (л/с)
|34
|Потребляемая мощность (Вт)
|420
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|64
|Объем мусоросборника (л)
|3
|Рабочая ширина (см)
|30
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|200 (6,0 Aч) / 250 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 32 (6,0 Aч) Режим eco!efficiency: / макс. 67 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 47 (7,5 Ач)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|44 / 68
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|6,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 310 x 1150
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Насадка для поверхностей
- Жесткость роликовой щетки: средне мягкая
- Количество роликовых щеток: 1 шт.
- Цвет роликовых щеток: Черный
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
Оснащение
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
Видео
Области применения
- Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
Принадлежности
Запчасти для CV 30/2 Bp Adv
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