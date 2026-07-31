Акумуляторний пилосос T 15/1 Bp вирізняється екологічністю, тривалістю служби та вигідним співвідношенням ціни й якості. Завдяки акумуляторам на платформі Kärcher Battery Power+ (36 В) він забезпечує потужну силу всмоктування, а його конструкція виготовлена на 45% із перероблених матеріалів¹⁾, що сприяє збереженню природних ресурсів і зменшенню енергоспоживання. Низький рівень шуму (57 дБ[A]) дозволяє використовувати апарат у будь-який час навіть у місцях, чутливих до шуму. Компактний і стійкий до перекидання, T 15/1 Bp має контейнер об'ємом 15 літрів, а складна ручка забезпечує зручне транспортування апарату. Завдяки міцному шасі, корпусу, бамперу і великим колесам пилосос демонструє високу надійність у використанні. Щілинну насадку, яка входить до комплекту, можна зручно зберігати в інтегрованому відсіку для аксесуарів. Як додаткова опція, доступний фільтр HEPA 14 з високим рівнем ефективності. Зверніть увагу, що акумулятор і швидкозарядний пристрій, сумісний для цієї моделі, потрібно замовляти окремо.