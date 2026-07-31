T 15/1 Bp
Акумуляторний пилосос для сухого прибирання T 15/1 Bp на 45% складається з перероблених матеріалів¹⁾ і вражає відмінною силою всмоктування, а також ергономічним, зручним для користувача дизайном.
Акумуляторний пилосос T 15/1 Bp вирізняється екологічністю, тривалістю служби та вигідним співвідношенням ціни й якості. Завдяки акумуляторам на платформі Kärcher Battery Power+ (36 В) він забезпечує потужну силу всмоктування, а його конструкція виготовлена на 45% із перероблених матеріалів¹⁾, що сприяє збереженню природних ресурсів і зменшенню енергоспоживання. Низький рівень шуму (57 дБ[A]) дозволяє використовувати апарат у будь-який час навіть у місцях, чутливих до шуму. Компактний і стійкий до перекидання, T 15/1 Bp має контейнер об'ємом 15 літрів, а складна ручка забезпечує зручне транспортування апарату. Завдяки міцному шасі, корпусу, бамперу і великим колесам пилосос демонструє високу надійність у використанні. Щілинну насадку, яка входить до комплекту, можна зручно зберігати в інтегрованому відсіку для аксесуарів. Як додаткова опція, доступний фільтр HEPA 14 з високим рівнем ефективності. Зверніть увагу, що акумулятор і швидкозарядний пристрій, сумісний для цієї моделі, потрібно замовляти окремо.
Особливості та переваги
Екологічний та міцний: на 45% із переробленого матеріалуВиробництво: скорочення використання сировини та енергії. Зниження загальної кількості викидів CO₂ за рахунок виробництва із вторинної сировини.
Режим eco!еfficiencyЕкологічність завдяки зниженому споживанню енергії. Скорочує рівень шуму та звукове навантаження. Подовження часу роботи від 1 заряду.
Ергономічний, компактний та зручний дизайнДизайн дозволяє зручно носити апарат поруч з собою. Ергономічне коліно та ручка для перенесення. Економія простору та розумне рішення: швидке й зручне зберігання.
Низький рівень шуму, всього 57 дБ(А)
- Ідеально підходить для роботи в місцях із нормованим рівнем шуму.
- Знижений рівень шумового навантаження навіть уночі.
- Знижує ризики для здоров’я, такі як стрес і пошкодження слуху.
Низька вага
- Легке транспортування, навіть однією рукою
- Зручний для перенесення по сходах та через підйоми.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- Сумісний з усіма акумуляторами Kärcher Battery Power+/Power на 36 В.
- Зручний індикатор залишкового часу роботи безпосередньо на акумуляторі.
- Швидка і проста заміна потужного акумулятора.
Зручна для користувача концепція керування
- Дві великі кнопки: перемикач ON/OFF та режим eco!efficiency.
- Швидке та зручне управління ногою або рукою.
- Практичне паркувальне положення для акуратного зберігання.
Високоефективний фільтр HEPA 14 можна замовити як опцію.
- Відповідає найвищим стандартам безпеки в місцях із високими гігієнічними вимогами.
- Високий ступінь фільтрації та очищення: 99,995 %.
Постійний основний фільтр-корзина
- Міцний, надійний і довговічний.
- Виготовлений з армованого флісу.
- Можливість ручного прання за температури 30°C та багаторазового використання.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Щілинна насадка зручно зберігається у верхній частині корпусу.
- Компактне зберігання аксесуарів, які завжди доступні для використання.
- Безпечне та зручне транспортування пристрою та аксесуарів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|15
|Матеріал сміттєзбірника
|Пластик із вмістом вторинної сировини
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|57
|Витрата повітря (л/с)
|40
|Номінальна потужність (Вт)
|500
|Розрідження (мбар/кПа)
|223 / 22
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Продуктивність від 1 заряду батареї (м²)
|прим. 150 (7,5 Агод)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / макс. 66 (7,5 Агод) Режим живлення: / макс. 31 (7,5 Агод) Режим eco!еfficiency: / макс. 50 (6,0 Aгод) Режим живлення: / макс. 22 (6,0 Aгод)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|58 / 81
|Зарядний струм (A)
|6
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 240
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|7,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8,58
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 255 x 405
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
- Коліно: Антистатичний, з регулятором потоку повітря
- Регульована насадка для підлоги.
- Щілинна насадка
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
- Фільтр захисту електродвигуна
- Стаціонарний основний фільтр: з нетканого матеріалу
Оснащення
- Режим eco!еfficiency
- Складна ергономічна ручка для перенесення
- Інтегрований органайзер для аксесуарів
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
- Підлоги з твердим покриттям.
- Килимове покриття.
Аксесуари
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Запчастини для T 15/1 Bp
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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