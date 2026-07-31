T 10/1 Bp

Акумуляторний пилосос для сухого прибирання T 10/1 Bp на 45% складається з перероблених матеріалів¹⁾ і вражає відмінною силою всмоктування, а також ергономічним, зручним для користувача дизайном.

Акумуляторний пилосос T 10/1 Bp вирізняється екологічністю, тривалістю служби та вигідним співвідношенням ціни й якості. Завдяки акумуляторам на платформі Kärcher Battery Power+ (36 В) він забезпечує потужну силу всмоктування, а його конструкція виготовлена на 45% із перероблених матеріалів¹⁾, що сприяє збереженню природних ресурсів і зменшенню енергоспоживання. Низький рівень шуму (57 дБ[A]) дозволяє використовувати апарат у будь-який час навіть у місцях, чутливих до шуму. Компактний і стійкий до перекидання, T 10/1 Bp має контейнер об'ємом 10 літрів, а складна ручка забезпечує зручне транспортування апарату. Завдяки міцному шасі, корпусу, бамперу і великим колесам пилосос демонструє високу надійність у використанні. Щілинну насадку, яка входить до комплекту, можна зручно зберігати в інтегрованому відсіку для аксесуарів. Як додаткова опція, доступний фільтр HEPA 14 з високим рівнем ефективності. Зверніть увагу, що акумулятор і швидкозарядний пристрій, сумісний для цієї моделі, потрібно замовляти окремо.

Особливості та переваги
T 10/1 Bp: Екологічний та міцний: на 45% із переробленого матеріалу
Екологічний та міцний: на 45% із переробленого матеріалу
Виробництво: скорочення використання сировини та енергії. Зниження загальної кількості викидів CO₂ за рахунок виробництва із вторинної сировини.
T 10/1 Bp: Режим eco!еfficiency
Режим eco!еfficiency
Екологічність завдяки зниженому споживанню енергії. Скорочує рівень шуму та звукове навантаження. Подовження часу роботи від 1 заряду.
T 10/1 Bp: Ергономічний, компактний та зручний дизайн
Ергономічний, компактний та зручний дизайн
Ергономічне транспортування: можна переносити поруч з собою. Ергономічний дизайн і зручна ручка для транспортування. Економія простору та розумне рішення: швидке й зручне зберігання.
Низький рівень шуму, всього 57 дБ(А)
  • Оптимальне рішення для місць із підвищеними вимогами до рівня шуму.
  • Знижений рівень шумового навантаження навіть уночі.
  • Знижує ризики для здоров’я, такі як стрес і пошкодження слуху.
Низька вага
  • Легке транспортування, навіть однією рукою
  • Зручний для перенесення по сходах та через підйоми.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
  • Сумісний з усіма акумуляторами Kärcher Battery Power+/Power на 36 В.
  • Зручний індикатор залишкового часу роботи безпосередньо на акумуляторі.
  • Швидка і проста заміна потужного акумулятора.
Зручна для користувача концепція керування
  • Дві великі кнопки: перемикач ON/OFF та режим eco!efficiency.
  • Швидке та зручне управління ногою або рукою.
  • Практичне паркувальне положення для акуратного зберігання.
Високоефективний фільтр HEPA 14 можна замовити як опцію.
  • Відповідає найвищим стандартам безпеки в місцях із високими гігієнічними вимогами.
  • Високий ступінь фільтрації та очищення: 99,995 %.
Постійний основний фільтр-корзина
  • Міцний, надійний і довговічний.
  • Виготовлений з армованого флісу.
  • Можливість ручного прання за температури 30°C та багаторазового використання.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
  • Щілинна насадка зручно зберігається у верхній частині корпусу.
  • Економія місця під час зберігання, усе завжди під рукою.
  • Безпечне та зручне транспортування пристрою та аксесуарів.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Об'єм сміттєзбірника (л) 10
Матеріал сміттєзбірника Пластик із вмістом вторинної сировини
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 57
Витрата повітря (л/с) 40
Номінальна потужність (Вт) 500
Розрідження (мбар/кПа) 223 / 22
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Продуктивність від 1 заряду батареї (м²) прим. 150 (7,5 Агод)
Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв) Режим eco!еfficiency: / макс. 66 (7,5 Агод) Режим живлення: / макс. 31 (7,5 Агод) Режим eco!еfficiency: / макс. 50 (6,0 Aгод) Режим живлення: / макс. 22 (6,0 Aгод)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв) 58 / 81
Зарядний струм (A) 6
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 6,8
Вага (з упаковкою) (кг) 8,32
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 440 x 250 x 355

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
  • Коліно: Антистатичний, з регулятором потоку повітря
  • Регульована насадка для підлоги.
  • Щілинна насадка
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
  • Фільтр захисту електродвигуна
  • Стаціонарний основний фільтр: з нетканого матеріалу

Оснащення

  • Режим eco!еfficiency
  • Складна ергономічна ручка для перенесення
  • Інтегрований органайзер для аксесуарів
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Килимове покриття.
Аксесуари
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Запчастини для T 10/1 Bp

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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