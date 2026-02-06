Надлегкий, потужний і бездротовий: ранцевий пилосос BVL 3/1 Bp - перший апарат такого типу, що завдяки використанню експандованого поліпропілену важить лише 4,5 кг (маса, яка припадає на спину) і водночас вирізняється особливою конструктивною міцністю та довговічністю. Він значно полегшує прибирання на сходових майданчиках та в інших тісних приміщеннях, зокрема в школах, на виробничих підприємствах чи в житлових будинках. Апарат з 3-літровим сміттєзбірником має високу силу всмоктування, а потужний акумулятор Kärcher Battery Power забезпечує тривалу роботу від одного заряду. Ергономічна конструкція ранця виключає перевтому оператора. Завдяки практичному пульту управління, встановленому на поясному ремені, пилосос BVL 3/1 Bp дає змогу оператору легко керувати всіма функціями. Безщітковий електродвигун має високу зносостійкість. На додаток до стандартної комплектації пропонуються й опціональні компоненти, зокрема фільтр HEPA 14. При замовленні апарату в цій версії слід враховувати, що необхідні для його експлуатації акумулятор Kärcher Battery Power і зарядний пристрій слід купувати окремо.