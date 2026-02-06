BVL 3/1 Bp

Для прибирання в тісних умовах: надлегкий і потужний ранцевий акумуляторний пилосос BVL 3/1 Bp у міцному корпусі з експандованого поліпропілену, що вирізняється хорошим співвідношенням ціна-продуктивність.

Надлегкий, потужний і бездротовий: ранцевий пилосос BVL 3/1 Bp - перший апарат такого типу, що завдяки використанню експандованого поліпропілену важить лише 4,5 кг (маса, яка припадає на спину) і водночас вирізняється особливою конструктивною міцністю та довговічністю. Він значно полегшує прибирання на сходових майданчиках та в інших тісних приміщеннях, зокрема в школах, на виробничих підприємствах чи в житлових будинках. Апарат з 3-літровим сміттєзбірником має високу силу всмоктування, а потужний акумулятор Kärcher Battery Power забезпечує тривалу роботу від одного заряду. Ергономічна конструкція ранця виключає перевтому оператора. Завдяки практичному пульту управління, встановленому на поясному ремені, пилосос BVL 3/1 Bp дає змогу оператору легко керувати всіма функціями. Безщітковий електродвигун має високу зносостійкість. На додаток до стандартної комплектації пропонуються й опціональні компоненти, зокрема фільтр HEPA 14. При замовленні апарату в цій версії слід враховувати, що необхідні для його експлуатації акумулятор Kärcher Battery Power і зарядний пристрій слід купувати окремо.

Виготовлений з надзвичайно легкого, інноваційного EPP (експандованого поліпропілену). Забезпечує ергономічну роботу. Дозволяє транспортувати без зусиль.
Особливо міцний і надзвичайно довговічний. Надлегкий. Винятково екологічний, оскільки на 100% придатний для вторинної переробки.
Панель управління на поясному ремені забезпечує зручний контроль і моніторинг всіх режимів роботи Панель управління на поясному ремені дозволяє легко управляти всіма функціями. Всмоктувальний шланг можна під'єднувати в положеннях, оптимальних для правшів і лівшів.
Безщітковий ЕС-двигун
  • Висока зносостійкість і тривалий термін служби.
  • Гарантує тривалу роботу, підвищує ефективність і продуктивність праці.
Режим eco!еfficiency
  • Режим eco!efficiency знижує споживання електроенергії і рівень шуму, а також збільшує час роботи від акумулятора.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
  • Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Об'єм сміттєзбірника (л) 3
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65
Витрата повітря (л/с) 35,4
Споживана потужність (Вт) 350
Розрідження (мбар/кПа) 189 / 18,9
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²) прим. 120 (5,0 А·год) / прим. 130 (6,0 Aгод)
Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв) Режим eco!еfficiency: / макс. 52 (5,0 А·год) Режим живлення: / макс. 31 (5,0 А·год) Режим eco!еfficiency: / макс. 73 (7,5 Агод) Режим живлення: / макс. 41 (7,5 Агод)
Зарядний струм (A) 2,5
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 4,1
Вага (з упаковкою) (кг) 5,57
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 220 x 317 x 450

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Довжина всмоктувального шлангу: 1 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з коліном
  • Коліно: Антистатичний, з регулятором потоку повітря
  • Телескопічна всмоктувальна трубка: 615 мм, 1007 мм
  • Матеріал телескопічної всмоктувальної трубки: алюміній
  • Комбінована насадка для підлоги.
  • Щілинна насадка
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Фільтр захисту електродвигуна

  • Режим eco!еfficiency
  • Надійний каркас
Області застосування
  • Підходить для використання в школах
  • Також ідеально підходить для рітейлу
  • Ідеально підходить для приватних домогосподарств
  • Прибирання сходів – без проблем
  • Точкове прибирання
Запчастини для BVL 3/1 Bp

Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

