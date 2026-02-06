BVL 3/1 Bp
Для прибирання в тісних умовах: надлегкий і потужний ранцевий акумуляторний пилосос BVL 3/1 Bp у міцному корпусі з експандованого поліпропілену, що вирізняється хорошим співвідношенням ціна-продуктивність.
Надлегкий, потужний і бездротовий: ранцевий пилосос BVL 3/1 Bp - перший апарат такого типу, що завдяки використанню експандованого поліпропілену важить лише 4,5 кг (маса, яка припадає на спину) і водночас вирізняється особливою конструктивною міцністю та довговічністю. Він значно полегшує прибирання на сходових майданчиках та в інших тісних приміщеннях, зокрема в школах, на виробничих підприємствах чи в житлових будинках. Апарат з 3-літровим сміттєзбірником має високу силу всмоктування, а потужний акумулятор Kärcher Battery Power забезпечує тривалу роботу від одного заряду. Ергономічна конструкція ранця виключає перевтому оператора. Завдяки практичному пульту управління, встановленому на поясному ремені, пилосос BVL 3/1 Bp дає змогу оператору легко керувати всіма функціями. Безщітковий електродвигун має високу зносостійкість. На додаток до стандартної комплектації пропонуються й опціональні компоненти, зокрема фільтр HEPA 14. При замовленні апарату в цій версії слід враховувати, що необхідні для його експлуатації акумулятор Kärcher Battery Power і зарядний пристрій слід купувати окремо.
Особливості та переваги
Надлегкий акумуляторний ранцевий пилососВиготовлений з надзвичайно легкого, інноваційного EPP (експандованого поліпропілену). Забезпечує ергономічну роботу. Дозволяє транспортувати без зусиль.
Високоінноваційний EPP (експандований поліпропілен)Особливо міцний і надзвичайно довговічний. Надлегкий. Винятково екологічний, оскільки на 100% придатний для вторинної переробки.
Відмінна ергономічністьПанель управління на поясному ремені забезпечує зручний контроль і моніторинг всіх режимів роботи Панель управління на поясному ремені дозволяє легко управляти всіма функціями. Всмоктувальний шланг можна під'єднувати в положеннях, оптимальних для правшів і лівшів.
Безщітковий ЕС-двигун
- Висока зносостійкість і тривалий термін служби.
- Гарантує тривалу роботу, підвищує ефективність і продуктивність праці.
Режим eco!еfficiency
- Режим eco!efficiency знижує споживання електроенергії і рівень шуму, а також збільшує час роботи від акумулятора.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
- Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|3
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|65
|Витрата повітря (л/с)
|35,4
|Споживана потужність (Вт)
|350
|Розрідження (мбар/кПа)
|189 / 18,9
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|прим. 120 (5,0 А·год) / прим. 130 (6,0 Aгод)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / макс. 52 (5,0 А·год) Режим живлення: / макс. 31 (5,0 А·год) Режим eco!еfficiency: / макс. 73 (7,5 Агод) Режим живлення: / макс. 41 (7,5 Агод)
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,57
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|220 x 317 x 450
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Довжина всмоктувального шлангу: 1 м
- Тип всмоктувального шлангу: з коліном
- Коліно: Антистатичний, з регулятором потоку повітря
- Телескопічна всмоктувальна трубка: 615 мм, 1007 мм
- Матеріал телескопічної всмоктувальної трубки: алюміній
- Комбінована насадка для підлоги.
- Щілинна насадка
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Фільтр захисту електродвигуна
Оснащення
- Режим eco!еfficiency
- Надійний каркас
Області застосування
- Підходить для використання в школах
- Також ідеально підходить для рітейлу
- Ідеально підходить для приватних домогосподарств
- Прибирання сходів – без проблем
- Точкове прибирання
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для BVL 3/1 Bp
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.