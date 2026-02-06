Сверхлегкий, мощный и беспроводной: ранцевый пылесос BVL 3/1 Bp – первый аппарат такого типа, который благодаря использованию экспандированного полипропилена весит лишь 4,5 кг (масса, приходящаяся на спину) и одновременно отличается особой конструктивной прочностью и долговечностью. Он значительно облегчает уборку на лестничных клетках и в других тесных помещениях, в частности в школах, на производственных предприятиях или в жилых домах. Аппарат с 3-литровым мусоросборником обладает высокой силой всасывания, а мощный аккумулятор Kärcher Battery Power обеспечивает продолжительную работу от одного заряда. Эргономичная конструкция ранца исключает переутомление оператора. Благодаря практичному пульту управления, установленному на поясном ремне, пылесос BVL 3/1 Bp позволяет оператору легко управлять всеми функциями. Бесщеточный электродвигатель обладает высокой износостойкостью. В дополнение к стандартной комплектации предлагаются и опциональные компоненты, в частности фильтр HEPA 14. При заказе аппарата в этой версии следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации аккумулятор Kärcher Battery Power и зарядное устройство должны приобретаться отдельно.