Професійний акумуляторний пилосос для вологого та сухого прибирання NT 22/1 Ap Bp L
Особливості та переваги
Потужний акумулятор Kärcher Battery Power + 36 В ємністю 7,5 А·год
Ефективна захисна кришка акумуляторного відсіку
- Захищає акумулятор від бруду і вологи.
Легка вага з компактними габаритами
- Легко і зручно переміщати та зберігати
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|22
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Витрата повітря (л/с)
|57
|Розрідження (мбар/кПа)
|152 / 15,2
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 575
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|прим. 150 (7,5 Агод)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 31 (7,5 Агод) / макс. 24 (6,0 Aгод)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|58 / 81
|Зарядний струм (A)
|6
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|8,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,133
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|401 x 372 x 499
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.9 м
- Тип всмоктувального шлангу: з коліном
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 300 мм
- Щілинна насадка
- Плоский складчастий фільтр: Целюлоза
Оснащення
- Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
- Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
- Ступінь захисту: III
Відео
Області застосування
- Для прибирання місць без електроживлення
- Для прибирання часто відвідуваних місць
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для NT 22/1 Ap Bp L
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.