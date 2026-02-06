Професійний акумуляторний пилосос для вологого та сухого прибирання NT 22/1 Ap Bp L

Особливості та переваги
Потужний акумулятор Kärcher Battery Power + 36 В ємністю 7,5 А·год
Ефективна захисна кришка акумуляторного відсіку
  • Захищає акумулятор від бруду і вологи.
Легка вага з компактними габаритами
  • Легко і зручно переміщати та зберігати
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Об'єм сміттєзбірника (л) 22
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 70
Витрата повітря (л/с) 57
Розрідження (мбар/кПа) 152 / 15,2
Споживана потужність (Вт) макс. 575
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²) прим. 150 (7,5 Агод)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 31 (7,5 Агод) / макс. 24 (6,0 Aгод)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв) 58 / 81
Зарядний струм (A) 6
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 8,8
Вага (з упаковкою) (кг) 11,133
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 401 x 372 x 499

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Довжина всмоктувального шлангу: 1.9 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з коліном
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 300 мм
  • Щілинна насадка
  • Плоский складчастий фільтр: Целюлоза

Оснащення

  • Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
  • Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
  • Ступінь захисту: III
Області застосування
  • Для прибирання місць без електроживлення
  • Для прибирання часто відвідуваних місць
