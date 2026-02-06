Профессиональный аккумуляторный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap Bp L

Особенности и преимущества
Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power + 36 В емкостью 7,5 А·ч
  • Обеспечивает длительное время работы 31 минуту при полной мощности всасывания.
Эффективная защитная крышка аккумуляторного отсека
  • Защищает аккумулятор от грязи и влаги.
Легкий вес с компактными габаритами
  • Легко и удобно перемещать и хранить
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Объем мусоросборника (л) 22
Материал контейнера для мусора Пластик
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Расход воздуха (л/с) 57
Разрежение (мбар/кПа) 152 / 15,2
Потребляемая мощность (Вт) макс. 575
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 150 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 31 (7,5 Ач) / макс. 24 (6,0 Aч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 58 / 81
Зарядный ток (A) 6
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,8
Вес (с упаковкой) (кг) 11,133
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 401 x 372 x 499

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Длина всасывающего шланга: 1.9 м
  • Тип всасывающего шланга: с коленом
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
  • Щелевая насадка
  • Плоский складчатый фильтр: Целлюлоза

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Степень защиты: III
Видео

Области применения
  • Для уборки мест без электропитания
  • Для уборки часто посещаемых мест
