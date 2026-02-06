Профессиональный аккумуляторный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap Bp L
Особенности и преимущества
Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power + 36 В емкостью 7,5 А·ч
- Обеспечивает длительное время работы 31 минуту при полной мощности всасывания.
Эффективная защитная крышка аккумуляторного отсека
- Защищает аккумулятор от грязи и влаги.
Легкий вес с компактными габаритами
- Легко и удобно перемещать и хранить
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Объем мусоросборника (л)
|22
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Расход воздуха (л/с)
|57
|Разрежение (мбар/кПа)
|152 / 15,2
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 575
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 150 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 31 (7,5 Ач) / макс. 24 (6,0 Aч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|58 / 81
|Зарядный ток (A)
|6
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,133
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|401 x 372 x 499
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Тип всасывающего шланга: с коленом
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр: Целлюлоза
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Степень защиты: III
Видео
Области применения
- Для уборки мест без электропитания
- Для уборки часто посещаемых мест
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для NT 22/1 Ap Bp L
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.