Акумуляторний кущоріз HGE 36-60 Battery
Оснащений рукояткою, яка обертається на 180 °, насадкою для видалення зрізаного листя і двоступінчастим регулятором швидкості: потужний акумуляторний кущоріз HGE 36-60 Battery
Чудове рішення для ідеальної зрізу: акумуляторний кущоріз Kärcher 36 V HGE 36-60 Battery. Завдяки дворівневому контролю швидкості, користувачі можуть вибирати між максимальною швидкістю і максимальною потужністю, в залежності від конкретного завдання, а функція пили дозволяє зрізати більш товсті гілки. Додатковою перевагою є рукоятка, яку можна повертати на 180 ° в обидві сторони, що запобігає стомленню рук і плечей. Інші практичні особливості: насадка для видалення зрізаного листя, яке в іншому випадку впало б в огорожу або на землю. Лезо алмазної заточки на кущорізі забезпечує точні результати зрізу. Додатковий захист лез запобігає пошкодженню підлогових покриттів і будівель, що знаходяться поруч, а також самого леза. Петля для зберігання на стіні, що вбудована в захисний елемент на кінці ножа, дозволяє економити місце. Тример також оснащений антиблокувальною системою, тому ви можете працювати без перерв.
Особливості та переваги
2-ступінчастий регулятор швидкості руху лезЗабезпечується вибір режиму, оптимального для вирішення конкретного завдання (максимальної швидкості обрізки або максимального ріжучого зусилля). Рівень 1: висока швидкість. Оптимальний режим для акуратного формування кущів. Рівень 2: підвищене зусилля. Оптимальний режим для зрізання товстих гілок і обрізки загущених чагарників.
Поворотна рукояткаРукоятка повертається на 180° і встановлюється в декількох фіксованих положеннях для зручної роботи.
Насадка для видалення зрізаного листяЗрізані кінці не залишаються всередині крони чагарника, а скидаються на землю до ніг користувача.
Функція пиляння
- Дуже практичне рішення для обрізки кущів з окремими товстими гілками.
Ніж з лезами лазерної різки і алмазної заточки
- Ніж забезпечує акуратну обрізку.
Ергономічна рукоятка
- Для зручного і надійного утримання інструменту при тривалому виконанні робіт.
Направляюча
- Захищає ніж і запобігає пошкодженню будівель і підлог.
- З практичним отвором для зручного підвішування інструменту на стіні.
Безпечне управління двома руками
- Захист від ненавмисного включення кусторізу.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор можна використовувати в усіх інших пристроях на платформі Battery Power від 36 В від Kärcher.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Довжина ножа (см)
|60
|Відстань між зуцями (мм)
|26
|Регулятор швидкості обертання
|так
|Регулятор швидкості обертання
|2
|Швидкість леза (розр./хв)
|ступінь 1: 2700 / ступінь 2: 760
|Тип ріжучого леза
|Вирізане лазером, алмазної заточки
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Продуктивність від заряду батареї * (м)
|макс. 600 (2,5 А·год) / макс. 1200 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 85 (2,5 А·год) / макс. 170 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,33
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,09
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1077 x 213 x 183
* Висота кущів: 1 м, одностороннє різання на рівні 1
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Захист леза
- Насадка для видалення зрізаного листя
Оснащення
- Рукоятка: поворотна
- Функція пиляння
- Направляюча
- Гачок для зберігання
Області застосування
- Живі огорожі, кущі
- Кущі
