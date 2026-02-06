Чудове рішення для ідеальної зрізу: акумуляторний кущоріз Kärcher 36 V HGE 36-60 Battery. Завдяки дворівневому контролю швидкості, користувачі можуть вибирати між максимальною швидкістю і максимальною потужністю, в залежності від конкретного завдання, а функція пили дозволяє зрізати більш товсті гілки. Додатковою перевагою є рукоятка, яку можна повертати на 180 ° в обидві сторони, що запобігає стомленню рук і плечей. Інші практичні особливості: насадка для видалення зрізаного листя, яке в іншому випадку впало б в огорожу або на землю. Лезо алмазної заточки на кущорізі забезпечує точні результати зрізу. Додатковий захист лез запобігає пошкодженню підлогових покриттів і будівель, що знаходяться поруч, а також самого леза. Петля для зберігання на стіні, що вбудована в захисний елемент на кінці ножа, дозволяє економити місце. Тример також оснащений антиблокувальною системою, тому ви можете працювати без перерв.