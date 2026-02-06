Акумуляторний кущоріз HGE 36-60 Battery

Оснащений рукояткою, яка обертається на 180 °, насадкою для видалення зрізаного листя і двоступінчастим регулятором швидкості: потужний акумуляторний кущоріз HGE 36-60 Battery

Чудове рішення для ідеальної зрізу: акумуляторний кущоріз Kärcher 36 V HGE 36-60 Battery. Завдяки дворівневому контролю швидкості, користувачі можуть вибирати між максимальною швидкістю і максимальною потужністю, в залежності від конкретного завдання, а функція пили дозволяє зрізати більш товсті гілки. Додатковою перевагою є рукоятка, яку можна повертати на 180 ° в обидві сторони, що запобігає стомленню рук і плечей. Інші практичні особливості: насадка для видалення зрізаного листя, яке в іншому випадку впало б в огорожу або на землю. Лезо алмазної заточки на кущорізі забезпечує точні результати зрізу. Додатковий захист лез запобігає пошкодженню підлогових покриттів і будівель, що знаходяться поруч, а також самого леза. Петля для зберігання на стіні, що вбудована в захисний елемент на кінці ножа, дозволяє економити місце. Тример також оснащений антиблокувальною системою, тому ви можете працювати без перерв.

Особливості та переваги
Акумуляторний кущоріз HGE 36-60 Battery: 2-ступінчастий регулятор швидкості руху лез
2-ступінчастий регулятор швидкості руху лез
Забезпечується вибір режиму, оптимального для вирішення конкретного завдання (максимальної швидкості обрізки або максимального ріжучого зусилля). Рівень 1: висока швидкість. Оптимальний режим для акуратного формування кущів. Рівень 2: підвищене зусилля. Оптимальний режим для зрізання товстих гілок і обрізки загущених чагарників.
Акумуляторний кущоріз HGE 36-60 Battery: Поворотна рукоятка
Поворотна рукоятка
Рукоятка повертається на 180° і встановлюється в декількох фіксованих положеннях для зручної роботи.
Акумуляторний кущоріз HGE 36-60 Battery: Насадка для видалення зрізаного листя
Насадка для видалення зрізаного листя
Зрізані кінці не залишаються всередині крони чагарника, а скидаються на землю до ніг користувача.
Функція пиляння
  • Дуже практичне рішення для обрізки кущів з окремими товстими гілками.
Ніж з лезами лазерної різки і алмазної заточки
  • Ніж забезпечує акуратну обрізку.
Ергономічна рукоятка
  • Для зручного і надійного утримання інструменту при тривалому виконанні робіт.
Направляюча
  • Захищає ніж і запобігає пошкодженню будівель і підлог.
  • З практичним отвором для зручного підвішування інструменту на стіні.
Безпечне управління двома руками
  • Захист від ненавмисного включення кусторізу.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор можна використовувати в усіх інших пристроях на платформі Battery Power від 36 В від Kärcher.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Довжина ножа (см) 60
Відстань між зуцями (мм) 26
Регулятор швидкості обертання так
Регулятор швидкості обертання 2
Швидкість леза (розр./хв) ступінь 1: 2700 / ступінь 2: 760
Тип ріжучого леза Вирізане лазером, алмазної заточки
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 36
Продуктивність від заряду батареї * (м) макс. 600 (2,5 А·год) / макс. 1200 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 85 (2,5 А·год) / макс. 170 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,33
Вага (з упаковкою) (кг) 5,09
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1077 x 213 x 183

* Висота кущів: 1 м, одностороннє різання на рівні 1

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Захист леза
  • Насадка для видалення зрізаного листя

Оснащення

  • Рукоятка: поворотна
  • Функція пиляння
  • Направляюча
  • Гачок для зберігання
Акумуляторний кущоріз HGE 36-60 Battery

Відео

Області застосування
  • Живі огорожі, кущі
  • Кущі
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для HGE 36-60 Battery

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
Загальна інформація
