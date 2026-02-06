Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery

Оснащен вращающейся на 180 ° рукояткой, насадкой для удаления срезаных листьев и двухступенчатым регулятором скорости: мощный аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Превосходное решение для идеальной резки: аккумуляторный кусторез Kärcher 36 V HGE 36-60 Battery. Благодаря двухуровневому контролю скорости, пользователи могут выбирать между максимальной скоростью и максимальной мощностью, в зависимости от конкретной задачи, а функция пилы позволяет срезать более толстые ветви. Дополнительным преимуществом является рукоятка, которую можно поворачивать на 180 ° с в обе стороны, что предотвращает утомление рук и плеч. Другие практические особенности: насадка для удаления срезанных листьев, которые в противном случае упали бы в изгородь или на землю. Лезвие алмазной заточки на кусторезе обеспечивает точные результаты резки каждый раз. Дополнительная защита лезвий предотвращает повреждение напольных покрытий и находящихся рядом зданий, а также самого лезвия. Петля для хранения на стене, встроенная в защитный элемент на конце ножа, позволяет экономить место. Триммер для живой изгороди также оснащен антиблокировочной системой, поэтому вы можете работать без перерывов. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий
2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий
Обеспечивается выбор режима, оптимального для решения конкретной задачи (максимальной скорости обрезки или максимального режущего усилия). Уровень 1: высокая скорость. Оптимальный режим для аккуратной формовки. Уровень 2: повышенное усилие. Оптимальный режим для срезания толстых ветвей и обрезки загущенных кустарников.
Поворотная рукоятка
Поворотная рукоятка
Рукоятка поворачивается в секторе 180° и устанавливается в нескольких фиксированных положениях для удобной работы.
Насадка для удаления срезанных веток и листьев
Насадка для удаления срезанных веток и листьев
Срезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на землю к ногам пользователя.
Функция пиления
  • Очень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными толстыми ветвями.
Нож с лезвиями лазерной резки и алмазной заточки
  • Нож обеспечивает аккуратную обрезку.
Эргономичная рукоятка
  • Для удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном выполнении работ.
Направляющая
  • Защищает нож и предотвращает повреждение строений и полов.
  • С практичным отверстием для удобного подвешивания инструмента на стене.
Безопасное управление двумя руками
  • Защита от непреднамеренного включения кустореза.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Длина ножа (см) 60
Расстояние между зубцами (мм) 26
Регулятор скорости вращения есть
Регулятор скорости вращения 2
Частота движения лезвий (pазр./мин) ступень 1: 2700 / ступень 2: 760
Тип ножа лазерная формовка, заточка методом алмазной шлифовки
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Время работы от 1 заряда (мин) (м) макс. 600 (2,5 А·ч) / макс. 1200 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 85 (2,5 А·ч) / макс. 170 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,33
Вес (с упаковкой) (кг) 5,09
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1077 x 213 x 183

* Высота живой изгороди: 1 м, односторонняя резка

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Защита лезвия
  • Насадка для удаления срезанных веток и листьев

Оснащение

  • Рукоятка: поворотная
  • Функция пиления
  • Направляющая
  • Крючок для хранения
Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery

Области применения
  • Живые изгороди, кусты
  • Кусты
