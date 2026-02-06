Компактна підмітальна машина KM 70/30 C Bp 2SB (з двома бічними щітками)

Підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/30 C призначена для прибирання твердих покриттів у приміщеннях і на відкритому повітрі. Вона оснащена системою всмоктування і фільтром для зменшення підйому пилу, а також акумуляторним електроприводом роликової і бічних щіток, що полегшує виконання робіт.

Підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/30 C дає змогу ефективно очищати підлогові покриття як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Роликова і бічні щітки, а також всмоктуюча турбіна приводяться в обертання акумуляторним електроприводом, що значно полегшує оператору роботу: він може з набагато меншими зусиллями вимітати сміття з кутів та інших важкодоступних місць. Активна система всмоктування в комбінації з плоским складчастим фільтром значно зменшує поширення пилу навіть під час прибирання на сильно запилених ділянках. Роликова щітка регулюється за висотою (6 ступенів) для оптимального очищення різних поверхонь. Прибирання полегшує практичний майданчик для перевезення додаткового інвентарю (наприклад, відра і щипців для крупного сміття), а обслуговування машини – можливість заміни бічних щіток і фільтра без використання інструментів. Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В гарантує достатню продуктивність для вирішення будь-яких завдань. Змінний акумулятор можна витягти для спрощення транспортування машини. Акумулятор та зарядний пристрій не входять до комплекту постачання.

Особливості та переваги
Ємність акумулятора можна вибирати залежно від площі, яка очищається. Можливість швидкого і проміжного заряду для подовження часу роботи і підвищення продуктивності роботи. Індикація залишкового часу роботи від поточного заряду акумулятора.
Зменшує поширення пилу та його вплив на оператора і оточуючих. Фільтр замінюється без використання інструментів. Ручний пристрій віброочищення фільтра забезпечує відмінний результат прибирання навіть при забрудненні дрібним пилом.
Додатковий інвентар для прибирання може перевозитися на корпусі машини Підвищує ефективність прибирання і дозволяє уникнути додаткових переміщень. Можливість зручного збирання та утилізації крупного сміття.
Складна рукоятка, яка встановлюється в трьох положеннях
  • Складна рукоятка забезпечує економію місця під час зберігання
  • Адаптується до зросту оператора.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Тип приводу вручну
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 3920
Робоча ширина (мм) 480
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 700
Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм) 980
Повна/корисна ємність контейнера (л) 45 / 20
Площа поверхні фільтра (м²) 0,6
Тип акумулятора Зйомний літій-іонний акумулятор
Напруга (В) 36
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Час роботи на 1 заряді батареї. (год) макс. 2 (7,5 Агод) / макс. 1,6 (6,0 Aгод)
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 33,468
Вага з упаковкою (кг) 40,2

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Фільтр для дрібного пилу

Оснащення

  • Електричний привід повороту
  • Регульована циліндрична щітка
  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Складна рукоятка
  • Принцип замітання
  • Система всмоктування
  • Використання на відкритому повітрі
  • Використання всередині приміщень
  • Регульована бічна щітка
  • Ручка для перенесення
Відео

Області застосування
  • Для прибирання виробничих цехів, складів і логістичних центрів, а також вантажних зон.
  • Для прибирання паркінгів і станцій технічного обслуговування
  • Для прибирання об'єктів комунальних господарств
  • Також ідеально підходить для невеликих майстерень і в сільському господарстві
