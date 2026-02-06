Підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/30 C дає змогу ефективно очищати підлогові покриття як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Роликова і бічні щітки, а також всмоктуюча турбіна приводяться в обертання акумуляторним електроприводом, що значно полегшує оператору роботу: він може з набагато меншими зусиллями вимітати сміття з кутів та інших важкодоступних місць. Активна система всмоктування в комбінації з плоским складчастим фільтром значно зменшує поширення пилу навіть під час прибирання на сильно запилених ділянках. Роликова щітка регулюється за висотою (6 ступенів) для оптимального очищення різних поверхонь. Прибирання полегшує практичний майданчик для перевезення додаткового інвентарю (наприклад, відра і щипців для крупного сміття), а обслуговування машини – можливість заміни бічних щіток і фільтра без використання інструментів. Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В гарантує достатню продуктивність для вирішення будь-яких завдань. Змінний акумулятор можна витягти для спрощення транспортування машини. Акумулятор та зарядний пристрій не входять до комплекту постачання.