Толкаемая подметальная машина KM 70/30 C позволяет эффективно очищать твердые напольные покрытия как в помещениях, так и на открытом воздухе. Роликовая и боковые щетки, а также всасывающая турбина приводятся во вращение аккумуляторным электроприводом, что значительно облегчает оператору работу: он может с намного меньшими усилиями выметать мусор из углов и других труднодоступных мест. Активная система всасывания в комбинации с плоским складчатым фильтром значительно уменьшает распространение пыли даже при уборке на сильно запыленных участках. Роликовая щетка регулируется по высоте (6 ступеней) для оптимальной очистки различных поверхностей. Уборку облегчает практичная площадка для перевозки дополнительного инвентаря (например, ведра и щипцов для крупного мусора), а обслуживание машины – возможность замены боковых щеток и фильтра без применения инструментов. Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В гарантирует достаточную производительность для решения любых задач. Сменный аккумулятор можно извлечь для упрощения транспортировки машины. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.