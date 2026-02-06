Компактная подметальная машина KM 70/30 C Bp 2SB (с двумя боковыми щетками)
Толкаемая подметальная машина KM 70/30 C предназначена для уборки твердых покрытий в помещениях и на открытом воздухе. Она оснащена системой всасывания и фильтром для уменьшения подъема пыли, а также аккумуляторным электроприводом роликовой и боковых щеток, облегчающим выполнение работ.
Толкаемая подметальная машина KM 70/30 C позволяет эффективно очищать твердые напольные покрытия как в помещениях, так и на открытом воздухе. Роликовая и боковые щетки, а также всасывающая турбина приводятся во вращение аккумуляторным электроприводом, что значительно облегчает оператору работу: он может с намного меньшими усилиями выметать мусор из углов и других труднодоступных мест. Активная система всасывания в комбинации с плоским складчатым фильтром значительно уменьшает распространение пыли даже при уборке на сильно запыленных участках. Роликовая щетка регулируется по высоте (6 ступеней) для оптимальной очистки различных поверхностей. Уборку облегчает практичная площадка для перевозки дополнительного инвентаря (например, ведра и щипцов для крупного мусора), а обслуживание машины – возможность замены боковых щеток и фильтра без применения инструментов. Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В гарантирует достаточную производительность для решения любых задач. Сменный аккумулятор можно извлечь для упрощения транспортировки машины. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Сменный литий-ионный аккумуляторЕмкость аккумулятора можно выбирать в зависимости от очищаемой площади. Возможность быстрого и промежуточного заряда для продления времени работы и повышения производительности труда. Индикация остаточного времени работы от текущего заряда аккумулятора.
Активная система всасывания с плоским складчатым фильтромУменьшает распространение пыли и ее воздействие на оператора и окружающих. Фильтр заменяется без применения инструментов. Ручное устройство виброочистки фильтра обеспечивает превосходный результат уборки даже при загрязнении мелкой пылью.
Практичный отсек для храненияДополнительный инвентарь для уборки может перевозиться на корпусе машины Повышает эффективность уборки и позволяет избежать дополнительных перемещений. Возможность удобного сбора и утилизации крупного мусора.
Складная рукоятка, устанавливаемая в трех положениях
- Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении
- Адаптируется к росту оператора.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Тип привода
|вручную
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3920
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|980
|Полная/полезная емкость контейнера (л)
|45 / 20
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|0,6
|Тип аккумулятора
|Съемный литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (ч)
|макс. 2 (7,5 Ач) / макс. 1,6 (6,0 Aч)
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|33,468
|Вес с упаковкой (кг)
|40,2
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Фильтр для мелкой пыли
Оснащение
- Электрический привод поворота
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Устройство ручной очистки фильтра
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Бесступенчато регулируемая боковая щетка
- Ручка для переноски
Видео
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве